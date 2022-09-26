Сообщается о взрывах в Одессе: работает ПВО. ВИДЕО

Вечером 26 сентября в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Одеса".

Известно, что в городе работает ПВО. Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале.

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