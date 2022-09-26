РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости Видео
7 953 23

Сообщается о взрывах в Одессе: работает ПВО. ВИДЕО

Вечером 26 сентября в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Одеса".

Известно, что в городе работает ПВО. Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале.

Смотрите также: ПВО сбила над Днепропетровщиной вражескую ракету, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстрел (27129) Одесса (7880) ПВО (2745) дроны (3912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Тримайся Одеса.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:01
+12
5 мопедів точно збили
показать весь комментарий
26.09.2022 23:06
+8
Походу єдине місце куди мопеди долітають, тримайтеся одесити!
показать весь комментарий
26.09.2022 23:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримайся Одеса.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:01 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
26.09.2022 23:13 Ответить
Слава Уkраїні! Дякуємо!
показать весь комментарий
27.09.2022 01:00 Ответить
5 мопедів точно збили
показать весь комментарий
26.09.2022 23:06 Ответить
так і є.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:41 Ответить
Просвітіть - чому їх всі називають «мопедами»?
показать весь комментарий
26.09.2022 23:48 Ответить
в них мотори в польоті ричать як в савєцкіх мопедах
показать весь комментарий
26.09.2022 23:52 Ответить
А ще звук іранських дронів , нагадує звук бензопили
показать весь комментарий
27.09.2022 00:45 Ответить
Суки! Знов іранський мотлох падає на Одесу
показать весь комментарий
26.09.2022 23:14 Ответить
Походу єдине місце куди мопеди долітають, тримайтеся одесити!
показать весь комментарий
26.09.2022 23:15 Ответить
Запускают похоже с какого-то корыта, с моря.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:24 Ответить
Думаю десь з Херсону, але летять над морем, щоб раніше не виявили, бо по звуку легко виявити і навестись. Ще є варіант у них з Придністров'я, але дуже сумніваюсь, їх спочатку туди треба якось доставити ...
показать весь комментарий
27.09.2022 09:40 Ответить
Все добре,дякуемо!
2 місяців нічого не було, трошки розслаблення, зараз ці балалайки збиваемо!
Слава Україні!
показать весь комментарий
27.09.2022 00:58 Ответить
Что там одесситы решили катьку снять? Или дальше будут раком под ней стоять наблюдая как катька притягивает руzкиймир?
показать весь комментарий
26.09.2022 23:25 Ответить
Решили, что Катьку- в топку! Труха бубнит, что надо в какой-то музей...
показать весь комментарий
27.09.2022 05:30 Ответить
В музей разом з трухою ))
показать весь комментарий
27.09.2022 09:41 Ответить
Надо боеприпасы лучше прятать, раз они по складам тоже целятся.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:37 Ответить
Треба краще колаборантів зі зрадниками в тилу виявляти і боротись з ними, бо вже дістали ці упороті гниди...
показать весь комментарий
27.09.2022 09:43 Ответить
Тримайся, Мамо!!!
показать весь комментарий
27.09.2022 00:46 Ответить
Катерину надо снять с постамента и выкинуть в море.
Пора подмыться.
показать весь комментарий
27.09.2022 03:35 Ответить
.ера собі скока років всі непидмиті ....
показать весь комментарий
27.09.2022 07:51 Ответить
 
 