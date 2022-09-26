Сообщается о взрывах в Одессе: работает ПВО. ВИДЕО
Вечером 26 сентября в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Одеса".
Известно, что в городе работает ПВО. Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале.
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2 місяців нічого не було, трошки розслаблення, зараз ці балалайки збиваемо!
Слава Україні!
Пора подмыться.