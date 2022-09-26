ПВО сбила над Днепропетровщиной вражескую ракету, - ОВА. ФОТО

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету", - написал чиновник, добавив соответствующее фото.

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