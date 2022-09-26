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Новости Фото Война
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ПВО сбила над Днепропетровщиной вражескую ракету, - ОВА. ФОТО

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету", - написал чиновник, добавив соответствующее фото.

ПВО сбила над Днепропетровщиной вражескую ракету, - ОВА 01

Также смотрите: Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

крылатые ракеты (881) ПВО (2745) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+13
Красунчики! Хай Господь вас береже та допомагає
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26.09.2022 20:48
+11
спасибо!!! слава ПВО Украины...
дякую...
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26.09.2022 20:49
+7
Ми чули цей взрив .... Похлеще ніж від хамерса .
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26.09.2022 20:48
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.....судя по комплектации ей уже давно за 40........
......пуляют всякий шлак.......
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26.09.2022 20:45 Ответить
Це Точка-у
Може бути і за 40 років, але може бути років 35...
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26.09.2022 20:48 Ответить
Это стиральная машина ,,Вятка,, переделанная военными сантехниками !
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26.09.2022 21:30 Ответить
На жаль, шлак вбиває як не шлак. І утилізувати непотріб не треба - шпульнув, може і вб'є кого(
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26.09.2022 20:49 Ответить
Ні. Там пакунок з "Мівіною". А 40 років тому в росії "Мівіни" не було.
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26.09.2022 20:56 Ответить
А где монитор 20 дюймовый с кинескопом и обслуживающий персонал, наверное разлетелись по полю осенним азотным удобрением.
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26.09.2022 21:01 Ответить
Ми чули цей взрив .... Похлеще ніж від хамерса .
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26.09.2022 20:48 Ответить
А Ви в Дніпрі чули , як вибухають хамерси ?
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26.09.2022 20:51 Ответить
в Белгороде)))
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26.09.2022 20:57 Ответить
Красунчики! Хай Господь вас береже та допомагає
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26.09.2022 20:48 Ответить
спасибо!!! слава ПВО Украины...
дякую...
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26.09.2022 20:49 Ответить
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26.09.2022 20:52 Ответить
А изолента на жгутах, как новая...
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26.09.2022 20:52 Ответить
...это ТО после расконсервации........
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26.09.2022 20:54 Ответить
...рОсконсєрвация...
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26.09.2022 20:57 Ответить
може то космонавти рускіє на луну летелі ще в 60-тих та збились з курсу.... а ми їх посадили....
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26.09.2022 20:55 Ответить
Судя по плате с монтажом на жгутах, эта ракета ровесница телевизору КВН-49.
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27.09.2022 09:54 Ответить
Да, хорошая новость. Слава Украине! Героям Слава! Так держать, наши защитники, пусть вас хранит и помогает Бог!
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26.09.2022 21:06 Ответить
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26.09.2022 21:06 Ответить
Нашим військовим повага і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.09.2022 21:09 Ответить
Ну наши могут хоть скопировать хотябы такие ракеты чтобы по рашистам в ответ могли чем то бросать?
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26.09.2022 21:14 Ответить
Нахрена нам такі ракети, що не долітають?
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26.09.2022 21:36 Ответить
 
 