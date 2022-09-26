ППО збила над Дніпропетровщиною ворожу ракету, - ОВА. ФОТО
Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", - написав чиновник, додавши відповідне фото.
Топ коментарі
+13 Чайка Київ
показати весь коментар26.09.2022 20:48
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.09.2022 20:49
+7 Ольга Турлюн
показати весь коментар26.09.2022 20:48
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......пуляют всякий шлак.......
Може бути і за 40 років, але може бути років 35...
дякую...