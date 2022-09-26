ППО збила над Дніпропетровщиною ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", - написав чиновник, додавши відповідне фото.

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