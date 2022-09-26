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ППО збила над Дніпропетровщиною ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", - написав чиновник, додавши відповідне фото.

ППО збила над Дніпропетровщиною ворожу ракету, - ОВА 01

Також читайте: Повітряні сили збили три крилаті ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровщиною

Автор: 

крилаті ракети (1073) ППО (3185) Дніпропетровська область (3718)


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Топ коментарі
+13
Красунчики! Хай Господь вас береже та допомагає
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26.09.2022 20:48
+11
спасибо!!! слава ПВО Украины...
дякую...
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26.09.2022 20:49
+7
Ми чули цей взрив .... Похлеще ніж від хамерса .
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26.09.2022 20:48
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.....судя по комплектации ей уже давно за 40........
......пуляют всякий шлак.......
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26.09.2022 20:45 Відповісти
Це Точка-у
Може бути і за 40 років, але може бути років 35...
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26.09.2022 20:48 Відповісти
Это стиральная машина ,,Вятка,, переделанная военными сантехниками !
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26.09.2022 21:30 Відповісти
На жаль, шлак вбиває як не шлак. І утилізувати непотріб не треба - шпульнув, може і вб'є кого(
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26.09.2022 20:49 Відповісти
Ні. Там пакунок з "Мівіною". А 40 років тому в росії "Мівіни" не було.
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26.09.2022 20:56 Відповісти
А где монитор 20 дюймовый с кинескопом и обслуживающий персонал, наверное разлетелись по полю осенним азотным удобрением.
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26.09.2022 21:01 Відповісти
Ми чули цей взрив .... Похлеще ніж від хамерса .
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26.09.2022 20:48 Відповісти
А Ви в Дніпрі чули , як вибухають хамерси ?
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26.09.2022 20:51 Відповісти
в Белгороде)))
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26.09.2022 20:57 Відповісти
Красунчики! Хай Господь вас береже та допомагає
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26.09.2022 20:48 Відповісти
спасибо!!! слава ПВО Украины...
дякую...
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26.09.2022 20:49 Відповісти
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26.09.2022 20:52 Відповісти
А изолента на жгутах, как новая...
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26.09.2022 20:52 Відповісти
...это ТО после расконсервации........
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26.09.2022 20:54 Відповісти
...рОсконсєрвация...
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26.09.2022 20:57 Відповісти
може то космонавти рускіє на луну летелі ще в 60-тих та збились з курсу.... а ми їх посадили....
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26.09.2022 20:55 Відповісти
Судя по плате с монтажом на жгутах, эта ракета ровесница телевизору КВН-49.
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27.09.2022 09:54 Відповісти
Да, хорошая новость. Слава Украине! Героям Слава! Так держать, наши защитники, пусть вас хранит и помогает Бог!
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26.09.2022 21:06 Відповісти
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26.09.2022 21:06 Відповісти
Нашим військовим повага і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.09.2022 21:09 Відповісти
Ну наши могут хоть скопировать хотябы такие ракеты чтобы по рашистам в ответ могли чем то бросать?
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26.09.2022 21:14 Відповісти
Нахрена нам такі ракети, що не долітають?
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26.09.2022 21:36 Відповісти
 
 