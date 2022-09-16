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Повітряні сили збили три крилаті ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровщиною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Повітряні сили відбили атаку окупантів та знищили одразу три крилаті ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровською областю.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, українські воїни вполювали розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".

"16 вересня, близько 14.00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10″", – ідеться в повідомленні.

Також читайте: Росія випустила по Україні понад 3800 ракет, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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13 вересня 2022, 11:25
ЗСУ збили перший іранський безпілотник, який використовували росіяни поблизу Куп'янська

Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.(під бойовою рашенкликухою "Герань-2" )
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16.09.2022 15:19 Відповісти
Дякуємо захисникам!❤️
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16.09.2022 16:17 Відповісти
з якого дива Іскандер к -став крилатою ракетою, вже другий раз редактори не ловлять помилки, це тактична балістична ракета
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16.09.2022 18:09 Відповісти
 
 