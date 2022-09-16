Росія випустила по Україні понад 3800 ракет, - Зеленський
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Держава-терорист застосувала проти України вже понад 3800 ракет різного типу. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.
"Держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить росію до її мети. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження", - заявив Президент.
Глава держави подякував всім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу – кожному, хто залучений до ліквідації наслідків російського ракетного терору у Кривому розі, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, на Донеччині та в інших містах і громадах.
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Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
"У нас є виробництво крилатих ракет. А "Нептун"? Це ж крилата ракета, вона протикорабельна, але вона крилата. Ми можемо їх виробляти, у нас є всі потужності для цього, всі можливості. Єдине, зараз у зв'язку з військовими діями, можливо, якісь заводи не можуть цього робити", - зазначив він.
На його думку, Україні б пішов на користь запуск підприємств військово-промислового комплексу.
"Протягнути цю війну виключно на грантовій допомозі - не найкраще рішення для нашого економічного розвитку. Військово-промисловий комплекс дає ВВП, а це розвиток економіки... І було б непогано, якби ми організовували виробництво на нашій базі і для наших Збройних сил вітчизняних зразків озброєння. Тим більше, що і конструкторські можливості, і виробничі потужності у нас є", - вважає він.
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