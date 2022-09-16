Росія випустила по Україні понад 3800 ракет, - Зеленський

Держава-терорист застосувала проти України вже понад 3800 ракет різного типу. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить росію до її мети. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження", - заявив Президент.

Глава держави подякував всім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу – кожному, хто залучений до ліквідації наслідків російського ракетного терору у Кривому розі, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, на Донеччині та в інших містах і громадах.

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