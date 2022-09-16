УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9245 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 679 22
Зеленський (17376) крилаті ракети (872)

Росія випустила по Україні понад 3800 ракет, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Держава-терорист застосувала проти України вже понад 3800 ракет різного типу. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить росію до її мети. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження", - заявив Президент.

Глава держави подякував всім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу – кожному, хто залучений до ліквідації наслідків російського ракетного терору у Кривому розі, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, на Донеччині та в інших містах і громадах.

Також читайте: У Росії залишилося менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким понад 30 років, - Скібіцький

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
А нічого, що жданов п*здун, якого піарить г+г?
показати весь коментар
16.09.2022 02:57
+4
В Україні є всі необхідні потужності для виробництва крилатих і балістичних ракет.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У нас є виробництво крилатих ракет. А "Нептун"? Це ж крилата ракета, вона протикорабельна, але вона крилата. Ми можемо їх виробляти, у нас є всі потужності для цього, всі можливості. Єдине, зараз у зв'язку з військовими діями, можливо, якісь заводи не можуть цього робити", - зазначив він.

На його думку, Україні б пішов на користь запуск підприємств військово-промислового комплексу.

"Протягнути цю війну виключно на грантовій допомозі - не найкраще рішення для нашого економічного розвитку. Військово-промисловий комплекс дає ВВП, а це розвиток економіки... І було б непогано, якби ми організовували виробництво на нашій базі і для наших Збройних сил вітчизняних зразків озброєння. Тим більше, що і конструкторські можливості, і виробничі потужності у нас є", - вважає він.
показати весь коментар
16.09.2022 02:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні є всі необхідні потужності для виробництва крилатих і балістичних ракет.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У нас є виробництво крилатих ракет. А "Нептун"? Це ж крилата ракета, вона протикорабельна, але вона крилата. Ми можемо їх виробляти, у нас є всі потужності для цього, всі можливості. Єдине, зараз у зв'язку з військовими діями, можливо, якісь заводи не можуть цього робити", - зазначив він.

На його думку, Україні б пішов на користь запуск підприємств військово-промислового комплексу.

"Протягнути цю війну виключно на грантовій допомозі - не найкраще рішення для нашого економічного розвитку. Військово-промисловий комплекс дає ВВП, а це розвиток економіки... І було б непогано, якби ми організовували виробництво на нашій базі і для наших Збройних сил вітчизняних зразків озброєння. Тим більше, що і конструкторські можливості, і виробничі потужності у нас є", - вважає він.
показати весь коментар
16.09.2022 02:22 Відповісти
А нічого, що жданов п*здун, якого піарить г+г?
показати весь коментар
16.09.2022 02:57 Відповісти
у арестовича рейтинг падает, нужен новый ,, экспэрт ,, и АНАЛитик.
показати весь коментар
16.09.2022 03:15 Відповісти
А нічого що Жданов - колишній замполіт і не віддупляє ні в наукових дослідженнях ні в технології виробництва?
показати весь коментар
16.09.2022 05:33 Відповісти
Нещодавно жданов обісрався прочитавши під диктовку банкової тезис, що порошенко особисто організував Ілловайський котел, і що підписав смертний вирок Україні у Мінську. Що говорить про його нульову експертність. Тому несіть нового иксперда - цей воняє лайном.
показати весь коментар
16.09.2022 06:47 Відповісти
а чому три роки не робили такі ракети на цьому потужному військово-промисловому комплексі? Бо як би тоді будували дороги, так 73%?
показати весь коментар
16.09.2022 07:52 Відповісти
Германия в 1944 году в пещерах делала по 40 Фау 2 в день и била по Англии.А у вас почти в каждом большом городе метро с готовой инфроструктурой.
показати весь коментар
16.09.2022 03:28 Відповісти
Хе хе. Білгородці чомусь не хочуть домбас у власній хаті.
https://t.me/belgorod_informant/989
показати весь коментар
16.09.2022 05:13 Відповісти
тупа кацапня раз-на-раз сцить вийти ,тільки ракетами сильні ..
показати весь коментар
16.09.2022 05:58 Відповісти
Якщо так як каже Зеленський, то ще 200 ракет і у рашистів має залишитися лише критичний запас в 30%, який треба берегти на час Х, але знаючи з якими довбойобами маємо справу, то Україні треба пережити удар іще 1200 ракет. А далі все. Й системи ППО почнуть з'являтися як не в жовтні то в листопаді.
показати весь коментар
16.09.2022 06:13 Відповісти
А скоко ракет выпустили по рашке мы?
показати весь коментар
16.09.2022 06:33 Відповісти
Зверніть увагу, вже 200 днів рашисти обстрілюють Україну тими самими ракетами, з тих самих бомбардувальників, які чучма подарував рашистам за неіснуючі борги. Поясніть мені, якого хєра цей рудий гебешний виродок ще досі не за гратами по статті державна зрада: і за ракети, і за будапештський меморандум?!!
показати весь коментар
16.09.2022 06:50 Відповісти
А чому з 2019 ми не виробляли ракети???
показати весь коментар
16.09.2022 06:52 Відповісти
Так з 2014 була программа нептун гром…..а з приходом зеленої влади все було зупинено більш того ні одного бронекатер або каски не було закуплен
показати весь коментар
16.09.2022 06:58 Відповісти
к сожалению, совок у выживших при эсэсэсэре и есть совок... с большой помпой доклад о том, что знают все и ни слова о решении проблемы... лучше расскажи, наш ты всенародно обраный, почему в течение суток был захвачен Херсон, почему ты пытался убедить Украину в том, что войны не будет (хотя сам знал об этом)... и пошло-поехало... ибо, коньяк - вещь полезная... оттого и дорогая, что полезная... накати и скажи правду Украине...
показати весь коментар
16.09.2022 07:07 Відповісти
А асфальт в бік росії не долітає.
показати весь коментар
16.09.2022 07:15 Відповісти
На 3800 ракет ми відповіли асиметрично - 3800-а кілометрами чудового асфальту. І кожна ракета наближає росію до більшої міжнародної ізоляції, а кожен кілометр асфальту замість ракет наближає нас... до росії, і не тільки в сенсі географічному й транспортному...
показати весь коментар
16.09.2022 09:45 Відповісти
 
 