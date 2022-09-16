РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15748 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
5 581 4
Днепропетровщина (2875) крылатые ракеты (711) Воздушные силы (957)

Воздушные силы сбили три крылатые ракеты "Искандер-К" над Днепропетровщиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Воздушные силы отразили атаку оккупантов и уничтожили сразу три крылатые ракеты "Искандер-К" над Днепропетровской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, украинские воины подстрелили разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".

"16 сентября, около 14.00, на Днепропетровщине, противовоздушной обороной Воздушное командование "Восток" Воздушных Сил уничтожено три крылатых ракеты "Искандер-К" и один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты восемью крылатыми ракетами атаковали гидротехнические сооружения Кривого Рога, - ОП
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
13 вересня 2022, 11:25
ЗСУ збили перший іранський безпілотник, який використовували росіяни поблизу Куп'янська

Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.(під бойовою рашенкликухою "Герань-2" )
показать весь комментарий
16.09.2022 15:19 Ответить
Дякуємо захисникам!❤️
показать весь комментарий
16.09.2022 16:17 Ответить
з якого дива Іскандер к -став крилатою ракетою, вже другий раз редактори не ловлять помилки, це тактична балістична ракета
показать весь комментарий
16.09.2022 18:09 Ответить
 
 