Воздушные силы сбили три крылатые ракеты "Искандер-К" над Днепропетровщиной

Воздушные силы отразили атаку оккупантов и уничтожили сразу три крылатые ракеты "Искандер-К" над Днепропетровской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, украинские воины подстрелили разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".

"16 сентября, около 14.00, на Днепропетровщине, противовоздушной обороной Воздушное командование "Восток" Воздушных Сил уничтожено три крылатых ракеты "Искандер-К" и один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

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