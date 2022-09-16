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Воздушные силы сбили три крылатые ракеты "Искандер-К" над Днепропетровщиной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные силы отразили атаку оккупантов и уничтожили сразу три крылатые ракеты "Искандер-К" над Днепропетровской областью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, украинские воины подстрелили разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".
"16 сентября, около 14.00, на Днепропетровщине, противовоздушной обороной Воздушное командование "Восток" Воздушных Сил уничтожено три крылатых ракеты "Искандер-К" и один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", - говорится в сообщении.
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