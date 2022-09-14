РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9694 посетителя онлайн
Новости Война
21 389 87

Оккупанты восемью крылатыми ракетами атаковали гидротехнические сооружения Кривого Рога, - ОП

гребля,кривий,ріг

Российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет! Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.

Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию", – написал Тимошенко.

Он заверил, что службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация.

Читайте также: Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу (обновлено)

Пострадавших среди мирного населения нет, "а остальное – восстановим", отметил замглавы ОП.

Автор: 

Кривой Рог (1376) крылатые ракеты (878) обстрел (26906) Тимошенко Кирилл (432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Все йде до того що РФ все таки признають скоро країною терорист
показать весь комментарий
14.09.2022 19:57
+21
І чим це допоможе?
А от подарувати кілька винищувачів здатних нести "гарпун", та кілька десятків " томагавків" - допоможе!
показать весь комментарий
14.09.2022 20:10
+18
pora snositj krimsky most.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все йде до того що РФ все таки признають скоро країною терорист
показать весь комментарий
14.09.2022 19:57 Ответить
І чим це допоможе?
А от подарувати кілька винищувачів здатних нести "гарпун", та кілька десятків " томагавків" - допоможе!
показать весь комментарий
14.09.2022 20:10 Ответить
Цей статус - держава-спонсор тероризму, насправді, має велике значення! Якщо визнають - припиняються будь-які відносини: економічні, політичні, дипломатичні і т.д.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:29 Ответить
А ракети зупинить? І щось мені підказує,що це дуже затримає ******* ПРС для України.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:56 Ответить
Ракети, на жаль, ніщо не зупинить! Але, це (статус), великий цвях в труну мерзенної парашії та її гнилих, путінських потвор!
показать весь комментарий
14.09.2022 21:10 Ответить
в данном случае это не поможет - санкции уже ввели ждем по датам когда подействуют - индия и китай не признаю ращку террористом так что все это пшик
показать весь комментарий
14.09.2022 22:20 Ответить
Давно вже це, було б потрібно зробити, але, на жаль - світові держави-лідери, мають якесь двояке визначення. Одні держави ( навіть за менші злочини) - спонсори тероризму, інші - "а з ними, ми ж ведемо торгівельні відносини, і цей статус завадить економіці!) Подвійні стандарти, на жаль.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:20 Ответить
ты такая наивная или глупая?
показать весь комментарий
14.09.2022 22:21 Ответить
вже остаточно зрозуміло, що не буде такого визнання.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:33 Ответить
буде,кацапи копають все глибше і глибше собі яму
показать весь комментарий
14.09.2022 20:34 Ответить
Пока расея член Совета ООН, никто её терористом не признает
показать весь комментарий
14.09.2022 20:39 Ответить
Недовго вже чекати - або парашія "гикне", або ООН переформатують! Слава нашим ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2022 20:49 Ответить
не только из-за этого - индия и китай не признаю рашку террористом - так что все это пшик
показать весь комментарий
14.09.2022 22:23 Ответить
Не признают. Тогда придётся Европу спонсором страны-террориста признавать.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:06 Ответить
не мели ерунды
показать весь комментарий
14.09.2022 22:24 Ответить
Мечтать не запрещаю.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:44 Ответить
я ни о чем не мечтаю - ты бред написал про Европу (типа "европеец")
показать весь комментарий
14.09.2022 23:45 Ответить
Значит просто не знаешь, что Европа продолжает покупать у РФ газ и нефть примерно на 1 млрд евро в день.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:19 Ответить
конечно покупает ведь такие балаболы как ты не будут оплачивать или отаплиыват немцам или чехам батареи зимой в то время как они приютили наших беженцев
показать весь комментарий
15.09.2022 15:24 Ответить
Хоть сам понял, что написал?
показать весь комментарий
15.09.2022 15:47 Ответить
я тебя понял ты подводишь что бы ради прихотей зеленского ЕС отказался от газа и нефти именно сейчас перед зимой !
показать весь комментарий
15.09.2022 15:54 Ответить
Ага. Поэтому не признают. Тогда придётся Европу спонсором страны-террориста признавать.
показать весь комментарий
15.09.2022 19:25 Ответить
Европа сама кого хочешь может признать спонсором терроризма - а ты занимаешься обыкновенной демагогией
показать весь комментарий
15.09.2022 20:44 Ответить
Вот пусть сама себя и признает из-за того, что закрывала АЭС, угольные и сланцевые шахты, вводила квоты на СО2 и в тоже же время садилась на путинскую нефте-газовую иглу, с которой сейчас очень тяжело слезть.
показать весь комментарий
15.09.2022 22:41 Ответить
европейцы были просто не пуганные идиоты - но ничего теперь их немного попустит
показать весь комментарий
16.09.2022 00:11 Ответить
Коли там розпочинається сезон штормів у Керченській протоці?
показать весь комментарий
14.09.2022 19:59 Ответить
pora snositj krimsky most.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:59 Ответить
***** любить символічні дати, ось скоро йому на день народження подарунок прилетить
показать весь комментарий
14.09.2022 20:36 Ответить
dolga zhdatj - most nado valjitj shas , a na den rozhdenija - sbrositj sho nibudj na kremlj emu
показать весь комментарий
14.09.2022 20:39 Ответить
Ждём ATACMS
показать весь комментарий
14.09.2022 20:38 Ответить
Чем?
показать весь комментарий
14.09.2022 21:08 Ответить
nu hotja bi etim

показать весь комментарий
14.09.2022 21:12 Ответить
Этим мост не разрушишь. Антоновский до сих пор стоит, после десятков хаймарсов, хотя и повреждён.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:14 Ответить
smotrja kuda popastj - esli izportitj arki to ***** tomu mostu. dazhe kak peshehodny nebude rabotatj
показать весь комментарий
14.09.2022 21:16 Ответить
Цілять по енергетичних та газорозподільних об'єктах. Ця зима буде ДУЖЕ важкою. Експерти ще влітку про це попереджали
показать весь комментарий
14.09.2022 20:00 Ответить
Щось це насторожує...Пишуть, що внаслідок пошкодження дамби піднявся рівень води в Інгульці. А на його лівому березі в ЗСУ плацдарми. Та ще й ворог стягнув техніку до Каховської ГЕС. Боюсь, що русня спробує відігратись за поразку на Харківщині і намагатиметься відкинути наші війська з плацдармів в Інгулець, бо зараз постачання (і не дай бог, відступ) стає проблемним...🙁🙁🙁
показать весь комментарий
14.09.2022 20:02 Ответить
Ракети влучили в греблю Карачунівського водосховища, тому піднявся рівень води в Інгульці. Води в крані нема навіть в Покровському р-ні, який бере воду з водосховища Радушне. Схоже прилитіла ракета по насосній станції.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:10 Ответить
Та не повинно це вплинути, крім того там доволі круті берега. Плацдарм розширено, повідомляють що наші перерізали трасу Берислав-Д. Брід! (правда не знаю в районі якого саменаселеного пункту)
показать весь комментарий
14.09.2022 20:37 Ответить
І жодної не збили?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:02 Ответить
деканалізацію проводять орки
показать весь комментарий
14.09.2022 20:03 Ответить
о, кірюша пархатий вискочив, а яке відношення до Кривого Рогу і гідротехнічних споруд, має заступник голови ОП?? брак уваги замучив, піару не фата????
показать весь комментарий
14.09.2022 20:03 Ответить
Кулеба , созывай Совбез ООН - пора гнать росиян из Советы безопасности за такое ‼️‼️
показать весь комментарий
14.09.2022 20:05 Ответить
Ну выгонят, и что? Чихать им на это!
показать весь комментарий
14.09.2022 20:10 Ответить
Им не чихать - им будет АБИДНО
показать весь комментарий
14.09.2022 20:13 Ответить
Ше не було такої вказівки з мацкви.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:15 Ответить
и все таки...раз наши вышли на кордон в Харьковской обл... возможно уже есть чем пулять по территории русни - образцово-наказательно-назидательно ! только у нас обстрел - туда полетело в 2 раза больше...
показать весь комментарий
14.09.2022 20:05 Ответить
Гулять под "черньім флагом" можно,а вот пулять ракетами не по военньім обьектам - упаси бог!
Да и такие плюшки НУЖНЕЕ в других местах.
Для ВСУ полезнее бавовна на нефтебазе Мелитополя,Каховки чем на Брянской.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:20 Ответить
и все таки... хоть иногда но воспитывать тварей надо...
показать весь комментарий
14.09.2022 20:28 Ответить
Вася Шевчено відповів. Є і інші цілі. А от реманету на таку справу, значно менше,ніж печіва в супермаркеті!
показать весь комментарий
14.09.2022 21:00 Ответить
я уважно прочитав Вашу відповідь... та маю свою думку з цього приводу... і я її висловив...
хоча я поважаю Ваши міркуваня і припущення...
показать весь комментарий
14.09.2022 21:06 Ответить
Расположение систем С-300,400
Расположение РСЗО в Белгородской области уже не секрет. Пора.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:42 Ответить
Засоби НА ВСЕ треба під асфальтом пошукати!
показать весь комментарий
15.09.2022 03:37 Ответить
Так,знов мародерять на асфальті.
Зеленський - офшорний мільярдер - мародер.
показать весь комментарий
15.09.2022 08:30 Ответить
Потрібно за допомогою диверсійних груп (якщо немає інших варіантів) знищувати в РФ греблі, гідроелектростанції, і тому подібні об'єкти - у відповідь на диверсії рашки.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:06 Ответить
Вдаритти по Кримському мосту
показать весь комментарий
14.09.2022 20:12 Ответить
І сказати "гудбай!" підтримці НАТО.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:14 Ответить
что ты несешь всякий бред - ты что кацапский тролль?
показать весь комментарий
14.09.2022 22:27 Ответить
і скільки ми все це будемо терпіти??? якщо навіть не брати до уваги західну зброю, яку нам не дозволяють використовувати по території москальських орко-свиней, то наша Точка-У, наші РСЗВ Вільха М, яких нажаль небагато, завдяки зеленій сволоті, але дещо таки є. Тож, якої холєри ми й досі не відповідаємо по військових обєктах москалоти на її території??? Хіба не зрозуміло, що вони ніколи не зупиняться, якщо їх не бити по пиці у відповідь?? І наша Армія вже б давно відповідала, як вона це робили в перші дні 24...27 лютого, коли наші ракетники нищили аеродроми в Таганрозькій та Ростовській областях... А потім якась падла з ОП дала вказівку та військові перестали наносити удари по москальським об"єктам... Хто дав цю вказівку, не бити по території москалоит??? Цього виродка першим посадити на пожиттєве!!! Хоча питання риторичне, всі і так знають, що це падло мешкає в ОП. І це ще одна карна справа за сприяння агресорові високопосадовими особами Zеленої антиукраїнської потолочі.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:15 Ответить
Може досить дорікати "зеленій владі?! Тим більше, під час війни -на користь ворогу! До попередньої влади теж, досить запитань, і Мінськ-1, і Мінськ-2! Ви розберіться спочатку, що й до чого.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:59 Ответить
Спочатку дай відповідь сам собі: для чого підписувався "Мінськ"? "Мінськ" підписувався для того, щоб пов"язати по руках і ногах кремлівське ху@ло, та нарешті залучити особисто до багатосторонніх перемовин тих західних партнерів, котрі до цього лише виказували нам "глубокую азабочєнность" (Німеччину та Францію). І Пороху це вдалося, "Мінськ" спрацював, він дав Україні найцінніший ресурс, котрий не можна ані купити, ані позичити - ЧАС. І папєрєднікі цей час використали по-повній, реформували Армію, поставили на військові рейки оборонну галузь, запустили нові програми озброєнь, запустили реформи та відновили ріст економіки (нажаль зараз все це в минулому). Після підписання "Мінську" москальська орда не обстрілювала Київ, Харків, Миколаїв, Одесу, Чернігів, Суми, Львів, Дніпро ... Херсон, Мелітопіль, Бердянськ не були окуповані. А Маріуполь тоді, при папєрєдніках, залишався квітучим українським містом. Тож про що ти тут зараз хочеш розповісти? І кому??? Твої дописи добре "зайдуть" какімразніцам на провладному "марафоні єдності" ...
показать весь комментарий
14.09.2022 21:16 Ответить
Та що Ви?! Це Ваше тлумачення Мінськ-1,2. Справді, ці угоди призупинили шалений натиск, але!!! Продовжились економічні стосунки з РФ, Медведчук і його гниди - літають в РФ, канали Медведчука процвітають, роттердам+, склади *********** - все, і т.д.Захват територій, відкрита війна! І тут - Мінськ-1, Мінськ-2, і влада це підписує?! І затихає, без подальшого "тормошіння" світового суспільства! У нас все добре?!
показать весь комментарий
14.09.2022 21:35 Ответить
Тьотя, ти забула, що українські АЕС, які виробляють 60% електроенергії, у 2014 році на 100% залежали від ТВЕЛів Росатому, а всі шахти, що видобувають антрацит, під який були заточені українські ТЕС, залишилися на окупованій території Донбасу. Якби одразу обірвали усі економічні зв'язки, ти б не клаву мучила, "умнічаючи" на "Цензорі", а тягала б воду на дев'ятий поверх (якщо б знайшла її) та рила б чергову яму під сральник у своєму дворі. А, швидше за все, сконала б від дизентерії або холери.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:01 Ответить
ты что зелеботка ? теперь понятно почему ты пишешь такие тупые посты
показать весь комментарий
14.09.2022 22:28 Ответить
Не існує Таганрогської області... Вчіть уважніше глобус Ростовської обл.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:23 Ответить
Да мені реально монопєнісуарно, як там у москалоти називаються їхні є@ня. Хочете досліджувати глобус Московії? Вітерець вам у спину (можете ще й "флажкамі" позначити на мапі москалячої орди де гастролював Zелений скоморох зі своїм "кварталом")... Але мова про те, що ЗСУ в перші дні широкомасштабної анресії наносили ракетні удари по території Московії, зокрема, 01.03.22. був нанесений ракетний удар по аеропорту в м.Таганрог, про що доповідав, зокрема й військовий кореспондент Цаплієнко: Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому в городе Таганрог. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко. «Прикрыли Мариуполь на время», - подчеркнул он. https://t.me/Tsaplienko/1444 А за тиждень до того, 25.02.22. українські ракетники нанесли ракетний удар по аеродрому в Міллерово Ростовської області московії та знищили декілька літаків на взльоткє, хоча москалі знищення літаків заперечували Ось посилання https://meduza.io/news/2022/02/25/ukraina-nanesla-aviaudar-po-********-aerodromu-v-rostovskoy-oblasti Питання до вас, Zелені "розумники" - хто дав команду припинити бити у відповідь по москалоті? Бо та "бавовна" в Бєлгороді та інших москальських є@єнях схожа на самообстріли ФСБ, щоб підняти москалів на "вєлікую атєчєствєнную". Нажаль.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:48 Ответить
Тоді ще кацапи Волноваху не захопили, певно, Точки-У ще долітали.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:04 Ответить
До білгородської ТЕЦ з Харківської області 70 км.чому не вєбать?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:23 Ответить
Белгород запитан от Харьковской области. Оккупанты сделали переток. В первую очередь переток ликвидировать.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:44 Ответить
агония
показать весь комментарий
14.09.2022 20:24 Ответить
Знищили дамбу щоб Інгулець розлився. Це ускладнить пересування ЗСУ до Херсону.
Мабуть кацапи вирішили також використати місцевість собі на користь.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:24 Ответить
Ну вдарили по дамбі орки. За кілька діб вода яка була вверх за дамбою витече в Дніпро і рівень відновиться. Одне зло що від повені вийде багато шкоди.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:05 Ответить
дайте Украине ракеты до 300км. дайте и не трусьте. надо лишить руснявых возможности обстреливать гражданские обьекты.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:26 Ответить
Воно не заспокоїться, треба небо закривати. Інакше біда. Буде пуляти, доки всюди не розіб'є об'єкти критичної інфраструктури
показать весь комментарий
14.09.2022 20:29 Ответить
Ми, українці, 30 років голосували за гречку. То кому Ви зара про "закрите небо" кажете? Подивіться уважніше на усіх попередніх наших президентів, депутатів, міністрів оборони (деякі з московитськими паспортами). А у поточного президента у Вас є зара можливість спитати: а чому над Україною небо не зачинене? а де наші ракети? а де наша ППО? Шось мені підказує, шо ото все закатане в напіввкрадений асфальт... Ми ж навіть не помітили, як обміняли своє майбутнє, майбутнє власних дітей та Держави на 2 кг гречки...
Це Вам дуже стисло про "зачинене небо".
показать весь комментарий
14.09.2022 21:51 Ответить
у тебя фамилие русское - какой впесту ты украинец?
показать весь комментарий
14.09.2022 22:31 Ответить
Ну точно не к вам це питання. І не судіть по себе, я за гречку ніколи не голосувала, а 73відсоткових ******** також як і ви.
По іншим питанням з вами цілком згодна.
І все ж сподіваюсь, що нам допоможуть закрити небо
показать весь комментарий
15.09.2022 00:41 Ответить
Може ви і голосували за кравчучку, кучмиря, хама, а з тих хто виграв президентські вибори і за кого ми голосували, був один Ющ, і то голосували, щоб Хам не пройшов.
показать весь комментарий
15.09.2022 05:41 Ответить
мозги себе закрой ..
показать весь комментарий
14.09.2022 22:30 Ответить
Ну що ж. Сподіваюсь, труби полагодимо, а от дорогої та вже дефіцитної ракети немає, та й аргументів для визнання запоребрика країною-терористом побільшає.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:34 Ответить
а толку? что вы как дети с этим спонсором носитесь
показать весь комментарий
14.09.2022 22:32 Ответить
Там ППО взагалі нема?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:40 Ответить
счас тебе все расскажут
показать весь комментарий
14.09.2022 22:33 Ответить
Вже давно пора ху&рить керченський міст! Куйло аж проситься!
показать весь комментарий
14.09.2022 20:59 Ответить
И между тем Погребиського вызывают в суд за то, что нардепа от ОПЗЖ Волошина два года назад облили зеленкой.
показать весь комментарий
15.09.2022 01:35 Ответить
 
 