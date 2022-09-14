Оккупанты восемью крылатыми ракетами атаковали гидротехнические сооружения Кривого Рога, - ОП
Российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет! Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.
Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию", – написал Тимошенко.
Он заверил, что службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация.
Пострадавших среди мирного населения нет, "а остальное – восстановим", отметил замглавы ОП.
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А от подарувати кілька винищувачів здатних нести "гарпун", та кілька десятків " томагавків" - допоможе!
Да и такие плюшки НУЖНЕЕ в других местах.
Для ВСУ полезнее бавовна на нефтебазе Мелитополя,Каховки чем на Брянской.
хоча я поважаю Ваши міркуваня і припущення...
Расположение РСЗО в Белгородской области уже не секрет. Пора.
Зеленський - офшорний мільярдер - мародер.
Мабуть кацапи вирішили також використати місцевість собі на користь.
Це Вам дуже стисло про "зачинене небо".
По іншим питанням з вами цілком згодна.
І все ж сподіваюсь, що нам допоможуть закрити небо