Оккупанты восемью крылатыми ракетами атаковали гидротехнические сооружения Кривого Рога, - ОП

Российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет! Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.

Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию", – написал Тимошенко.

Он заверил, что службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация.

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Пострадавших среди мирного населения нет, "а остальное – восстановим", отметил замглавы ОП.