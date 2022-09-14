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Окупанти вісьмома крилатими ракетами атакували гідротехнічні споруди Кривого Рогу, – ОП

гребля,кривий,ріг

Російські окупанти завдали удару крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кривий Ріг сьогодні прилетіли, попередньо, вісім російських крилатих ракет! Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять у споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.

Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію", - написав Тимошенко.

Він запевнив, що служби вже ліквідують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація.

Також читайте: Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу (оновлено)

Постраждалих серед мирного населення немає, "а інше – відновимо", зазначив заступник глави ОП.

Автор: 

Кривий Ріг (1328) крилаті ракети (1070) обстріл (28228) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+37
Все йде до того що РФ все таки признають скоро країною терорист
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14.09.2022 19:57
+21
І чим це допоможе?
А от подарувати кілька винищувачів здатних нести "гарпун", та кілька десятків " томагавків" - допоможе!
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14.09.2022 20:10
+18
pora snositj krimsky most.
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14.09.2022 19:59
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Все йде до того що РФ все таки признають скоро країною терорист
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14.09.2022 19:57 Відповісти
І чим це допоможе?
А от подарувати кілька винищувачів здатних нести "гарпун", та кілька десятків " томагавків" - допоможе!
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14.09.2022 20:10 Відповісти
Цей статус - держава-спонсор тероризму, насправді, має велике значення! Якщо визнають - припиняються будь-які відносини: економічні, політичні, дипломатичні і т.д.
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14.09.2022 20:29 Відповісти
А ракети зупинить? І щось мені підказує,що це дуже затримає ******* ПРС для України.
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14.09.2022 20:56 Відповісти
Ракети, на жаль, ніщо не зупинить! Але, це (статус), великий цвях в труну мерзенної парашії та її гнилих, путінських потвор!
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14.09.2022 21:10 Відповісти
в данном случае это не поможет - санкции уже ввели ждем по датам когда подействуют - индия и китай не признаю ращку террористом так что все это пшик
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14.09.2022 22:20 Відповісти
Давно вже це, було б потрібно зробити, але, на жаль - світові держави-лідери, мають якесь двояке визначення. Одні держави ( навіть за менші злочини) - спонсори тероризму, інші - "а з ними, ми ж ведемо торгівельні відносини, і цей статус завадить економіці!) Подвійні стандарти, на жаль.
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14.09.2022 20:20 Відповісти
ты такая наивная или глупая?
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14.09.2022 22:21 Відповісти
вже остаточно зрозуміло, що не буде такого визнання.
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14.09.2022 20:33 Відповісти
буде,кацапи копають все глибше і глибше собі яму
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14.09.2022 20:34 Відповісти
Пока расея член Совета ООН, никто её терористом не признает
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14.09.2022 20:39 Відповісти
Недовго вже чекати - або парашія "гикне", або ООН переформатують! Слава нашим ЗСУ!
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14.09.2022 20:49 Відповісти
не только из-за этого - индия и китай не признаю рашку террористом - так что все это пшик
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14.09.2022 22:23 Відповісти
Не признают. Тогда придётся Европу спонсором страны-террориста признавать.
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14.09.2022 21:06 Відповісти
не мели ерунды
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14.09.2022 22:24 Відповісти
Мечтать не запрещаю.
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14.09.2022 23:44 Відповісти
я ни о чем не мечтаю - ты бред написал про Европу (типа "европеец")
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14.09.2022 23:45 Відповісти
Значит просто не знаешь, что Европа продолжает покупать у РФ газ и нефть примерно на 1 млрд евро в день.
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15.09.2022 09:19 Відповісти
конечно покупает ведь такие балаболы как ты не будут оплачивать или отаплиыват немцам или чехам батареи зимой в то время как они приютили наших беженцев
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15.09.2022 15:24 Відповісти
Хоть сам понял, что написал?
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15.09.2022 15:47 Відповісти
я тебя понял ты подводишь что бы ради прихотей зеленского ЕС отказался от газа и нефти именно сейчас перед зимой !
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15.09.2022 15:54 Відповісти
Ага. Поэтому не признают. Тогда придётся Европу спонсором страны-террориста признавать.
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15.09.2022 19:25 Відповісти
Европа сама кого хочешь может признать спонсором терроризма - а ты занимаешься обыкновенной демагогией
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15.09.2022 20:44 Відповісти
Вот пусть сама себя и признает из-за того, что закрывала АЭС, угольные и сланцевые шахты, вводила квоты на СО2 и в тоже же время садилась на путинскую нефте-газовую иглу, с которой сейчас очень тяжело слезть.
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15.09.2022 22:41 Відповісти
европейцы были просто не пуганные идиоты - но ничего теперь их немного попустит
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16.09.2022 00:11 Відповісти
Коли там розпочинається сезон штормів у Керченській протоці?
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14.09.2022 19:59 Відповісти
pora snositj krimsky most.
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14.09.2022 19:59 Відповісти
***** любить символічні дати, ось скоро йому на день народження подарунок прилетить
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14.09.2022 20:36 Відповісти
dolga zhdatj - most nado valjitj shas , a na den rozhdenija - sbrositj sho nibudj na kremlj emu
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14.09.2022 20:39 Відповісти
Ждём ATACMS
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14.09.2022 20:38 Відповісти
Чем?
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14.09.2022 21:08 Відповісти
nu hotja bi etim

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14.09.2022 21:12 Відповісти
Этим мост не разрушишь. Антоновский до сих пор стоит, после десятков хаймарсов, хотя и повреждён.
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14.09.2022 21:14 Відповісти
smotrja kuda popastj - esli izportitj arki to ***** tomu mostu. dazhe kak peshehodny nebude rabotatj
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14.09.2022 21:16 Відповісти
Цілять по енергетичних та газорозподільних об'єктах. Ця зима буде ДУЖЕ важкою. Експерти ще влітку про це попереджали
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14.09.2022 20:00 Відповісти
Щось це насторожує...Пишуть, що внаслідок пошкодження дамби піднявся рівень води в Інгульці. А на його лівому березі в ЗСУ плацдарми. Та ще й ворог стягнув техніку до Каховської ГЕС. Боюсь, що русня спробує відігратись за поразку на Харківщині і намагатиметься відкинути наші війська з плацдармів в Інгулець, бо зараз постачання (і не дай бог, відступ) стає проблемним...🙁🙁🙁
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14.09.2022 20:02 Відповісти
Ракети влучили в греблю Карачунівського водосховища, тому піднявся рівень води в Інгульці. Води в крані нема навіть в Покровському р-ні, який бере воду з водосховища Радушне. Схоже прилитіла ракета по насосній станції.
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14.09.2022 20:10 Відповісти
Та не повинно це вплинути, крім того там доволі круті берега. Плацдарм розширено, повідомляють що наші перерізали трасу Берислав-Д. Брід! (правда не знаю в районі якого саменаселеного пункту)
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14.09.2022 20:37 Відповісти
І жодної не збили?
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14.09.2022 20:02 Відповісти
деканалізацію проводять орки
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14.09.2022 20:03 Відповісти
о, кірюша пархатий вискочив, а яке відношення до Кривого Рогу і гідротехнічних споруд, має заступник голови ОП?? брак уваги замучив, піару не фата????
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14.09.2022 20:03 Відповісти
Кулеба , созывай Совбез ООН - пора гнать росиян из Советы безопасности за такое ‼️‼️
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14.09.2022 20:05 Відповісти
Ну выгонят, и что? Чихать им на это!
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14.09.2022 20:10 Відповісти
Им не чихать - им будет АБИДНО
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14.09.2022 20:13 Відповісти
Ше не було такої вказівки з мацкви.
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14.09.2022 21:15 Відповісти
и все таки...раз наши вышли на кордон в Харьковской обл... возможно уже есть чем пулять по территории русни - образцово-наказательно-назидательно ! только у нас обстрел - туда полетело в 2 раза больше...
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14.09.2022 20:05 Відповісти
Гулять под "черньім флагом" можно,а вот пулять ракетами не по военньім обьектам - упаси бог!
Да и такие плюшки НУЖНЕЕ в других местах.
Для ВСУ полезнее бавовна на нефтебазе Мелитополя,Каховки чем на Брянской.
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14.09.2022 20:20 Відповісти
и все таки... хоть иногда но воспитывать тварей надо...
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14.09.2022 20:28 Відповісти
Вася Шевчено відповів. Є і інші цілі. А от реманету на таку справу, значно менше,ніж печіва в супермаркеті!
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14.09.2022 21:00 Відповісти
я уважно прочитав Вашу відповідь... та маю свою думку з цього приводу... і я її висловив...
хоча я поважаю Ваши міркуваня і припущення...
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14.09.2022 21:06 Відповісти
Расположение систем С-300,400
Расположение РСЗО в Белгородской области уже не секрет. Пора.
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14.09.2022 20:42 Відповісти
Засоби НА ВСЕ треба під асфальтом пошукати!
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15.09.2022 03:37 Відповісти
Так,знов мародерять на асфальті.
Зеленський - офшорний мільярдер - мародер.
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15.09.2022 08:30 Відповісти
Потрібно за допомогою диверсійних груп (якщо немає інших варіантів) знищувати в РФ греблі, гідроелектростанції, і тому подібні об'єкти - у відповідь на диверсії рашки.
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14.09.2022 20:06 Відповісти
Вдаритти по Кримському мосту
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14.09.2022 20:12 Відповісти
І сказати "гудбай!" підтримці НАТО.
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14.09.2022 20:14 Відповісти
что ты несешь всякий бред - ты что кацапский тролль?
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14.09.2022 22:27 Відповісти
і скільки ми все це будемо терпіти??? якщо навіть не брати до уваги західну зброю, яку нам не дозволяють використовувати по території москальських орко-свиней, то наша Точка-У, наші РСЗВ Вільха М, яких нажаль небагато, завдяки зеленій сволоті, але дещо таки є. Тож, якої холєри ми й досі не відповідаємо по військових обєктах москалоти на її території??? Хіба не зрозуміло, що вони ніколи не зупиняться, якщо їх не бити по пиці у відповідь?? І наша Армія вже б давно відповідала, як вона це робили в перші дні 24...27 лютого, коли наші ракетники нищили аеродроми в Таганрозькій та Ростовській областях... А потім якась падла з ОП дала вказівку та військові перестали наносити удари по москальським об"єктам... Хто дав цю вказівку, не бити по території москалоит??? Цього виродка першим посадити на пожиттєве!!! Хоча питання риторичне, всі і так знають, що це падло мешкає в ОП. І це ще одна карна справа за сприяння агресорові високопосадовими особами Zеленої антиукраїнської потолочі.
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14.09.2022 20:15 Відповісти
Може досить дорікати "зеленій владі?! Тим більше, під час війни -на користь ворогу! До попередньої влади теж, досить запитань, і Мінськ-1, і Мінськ-2! Ви розберіться спочатку, що й до чого.
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14.09.2022 20:59 Відповісти
Спочатку дай відповідь сам собі: для чого підписувався "Мінськ"? "Мінськ" підписувався для того, щоб пов"язати по руках і ногах кремлівське ху@ло, та нарешті залучити особисто до багатосторонніх перемовин тих західних партнерів, котрі до цього лише виказували нам "глубокую азабочєнность" (Німеччину та Францію). І Пороху це вдалося, "Мінськ" спрацював, він дав Україні найцінніший ресурс, котрий не можна ані купити, ані позичити - ЧАС. І папєрєднікі цей час використали по-повній, реформували Армію, поставили на військові рейки оборонну галузь, запустили нові програми озброєнь, запустили реформи та відновили ріст економіки (нажаль зараз все це в минулому). Після підписання "Мінську" москальська орда не обстрілювала Київ, Харків, Миколаїв, Одесу, Чернігів, Суми, Львів, Дніпро ... Херсон, Мелітопіль, Бердянськ не були окуповані. А Маріуполь тоді, при папєрєдніках, залишався квітучим українським містом. Тож про що ти тут зараз хочеш розповісти? І кому??? Твої дописи добре "зайдуть" какімразніцам на провладному "марафоні єдності" ...
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14.09.2022 21:16 Відповісти
Та що Ви?! Це Ваше тлумачення Мінськ-1,2. Справді, ці угоди призупинили шалений натиск, але!!! Продовжились економічні стосунки з РФ, Медведчук і його гниди - літають в РФ, канали Медведчука процвітають, роттердам+, склади *********** - все, і т.д.Захват територій, відкрита війна! І тут - Мінськ-1, Мінськ-2, і влада це підписує?! І затихає, без подальшого "тормошіння" світового суспільства! У нас все добре?!
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14.09.2022 21:35 Відповісти
Тьотя, ти забула, що українські АЕС, які виробляють 60% електроенергії, у 2014 році на 100% залежали від ТВЕЛів Росатому, а всі шахти, що видобувають антрацит, під який були заточені українські ТЕС, залишилися на окупованій території Донбасу. Якби одразу обірвали усі економічні зв'язки, ти б не клаву мучила, "умнічаючи" на "Цензорі", а тягала б воду на дев'ятий поверх (якщо б знайшла її) та рила б чергову яму під сральник у своєму дворі. А, швидше за все, сконала б від дизентерії або холери.
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14.09.2022 22:01 Відповісти
ты что зелеботка ? теперь понятно почему ты пишешь такие тупые посты
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14.09.2022 22:28 Відповісти
Не існує Таганрогської області... Вчіть уважніше глобус Ростовської обл.
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Да мені реально монопєнісуарно, як там у москалоти називаються їхні є@ня. Хочете досліджувати глобус Московії? Вітерець вам у спину (можете ще й "флажкамі" позначити на мапі москалячої орди де гастролював Zелений скоморох зі своїм "кварталом")... Але мова про те, що ЗСУ в перші дні широкомасштабної анресії наносили ракетні удари по території Московії, зокрема, 01.03.22. був нанесений ракетний удар по аеропорту в м.Таганрог, про що доповідав, зокрема й військовий кореспондент Цаплієнко: Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому в городе Таганрог. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко. «Прикрыли Мариуполь на время», - подчеркнул он. https://t.me/Tsaplienko/1444 А за тиждень до того, 25.02.22. українські ракетники нанесли ракетний удар по аеродрому в Міллерово Ростовської області московії та знищили декілька літаків на взльоткє, хоча москалі знищення літаків заперечували Ось посилання https://meduza.io/news/2022/02/25/ukraina-nanesla-aviaudar-po-********-aerodromu-v-rostovskoy-oblasti Питання до вас, Zелені "розумники" - хто дав команду припинити бити у відповідь по москалоті? Бо та "бавовна" в Бєлгороді та інших москальських є@єнях схожа на самообстріли ФСБ, щоб підняти москалів на "вєлікую атєчєствєнную". Нажаль.
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14.09.2022 21:48 Відповісти
Тоді ще кацапи Волноваху не захопили, певно, Точки-У ще долітали.
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14.09.2022 22:04 Відповісти
До білгородської ТЕЦ з Харківської області 70 км.чому не вєбать?
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14.09.2022 20:23 Відповісти
Белгород запитан от Харьковской области. Оккупанты сделали переток. В первую очередь переток ликвидировать.
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14.09.2022 20:44 Відповісти
агония
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14.09.2022 20:24 Відповісти
Знищили дамбу щоб Інгулець розлився. Це ускладнить пересування ЗСУ до Херсону.
Мабуть кацапи вирішили також використати місцевість собі на користь.
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14.09.2022 20:24 Відповісти
Ну вдарили по дамбі орки. За кілька діб вода яка була вверх за дамбою витече в Дніпро і рівень відновиться. Одне зло що від повені вийде багато шкоди.
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14.09.2022 21:05 Відповісти
дайте Украине ракеты до 300км. дайте и не трусьте. надо лишить руснявых возможности обстреливать гражданские обьекты.
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14.09.2022 20:26 Відповісти
Воно не заспокоїться, треба небо закривати. Інакше біда. Буде пуляти, доки всюди не розіб'є об'єкти критичної інфраструктури
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14.09.2022 20:29 Відповісти
Ми, українці, 30 років голосували за гречку. То кому Ви зара про "закрите небо" кажете? Подивіться уважніше на усіх попередніх наших президентів, депутатів, міністрів оборони (деякі з московитськими паспортами). А у поточного президента у Вас є зара можливість спитати: а чому над Україною небо не зачинене? а де наші ракети? а де наша ППО? Шось мені підказує, шо ото все закатане в напіввкрадений асфальт... Ми ж навіть не помітили, як обміняли своє майбутнє, майбутнє власних дітей та Держави на 2 кг гречки...
Це Вам дуже стисло про "зачинене небо".
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14.09.2022 21:51 Відповісти
у тебя фамилие русское - какой впесту ты украинец?
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14.09.2022 22:31 Відповісти
Ну точно не к вам це питання. І не судіть по себе, я за гречку ніколи не голосувала, а 73відсоткових ******** також як і ви.
По іншим питанням з вами цілком згодна.
І все ж сподіваюсь, що нам допоможуть закрити небо
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15.09.2022 00:41 Відповісти
Може ви і голосували за кравчучку, кучмиря, хама, а з тих хто виграв президентські вибори і за кого ми голосували, був один Ющ, і то голосували, щоб Хам не пройшов.
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15.09.2022 05:41 Відповісти
мозги себе закрой ..
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14.09.2022 22:30 Відповісти
Ну що ж. Сподіваюсь, труби полагодимо, а от дорогої та вже дефіцитної ракети немає, та й аргументів для визнання запоребрика країною-терористом побільшає.
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14.09.2022 20:34 Відповісти
а толку? что вы как дети с этим спонсором носитесь
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14.09.2022 22:32 Відповісти
Там ППО взагалі нема?
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14.09.2022 20:40 Відповісти
счас тебе все расскажут
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14.09.2022 22:33 Відповісти
Вже давно пора ху&рить керченський міст! Куйло аж проситься!
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14.09.2022 20:59 Відповісти
И между тем Погребиського вызывают в суд за то, что нардепа от ОПЗЖ Волошина два года назад облили зеленкой.
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15.09.2022 01:35 Відповісти
 
 