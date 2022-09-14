Окупанти вісьмома крилатими ракетами атакували гідротехнічні споруди Кривого Рогу, – ОП
Російські окупанти завдали удару крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кривий Ріг сьогодні прилетіли, попередньо, вісім російських крилатих ракет! Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять у споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.
Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію", - написав Тимошенко.
Він запевнив, що служби вже ліквідують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація.
Постраждалих серед мирного населення немає, "а інше – відновимо", зазначив заступник глави ОП.
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А от подарувати кілька винищувачів здатних нести "гарпун", та кілька десятків " томагавків" - допоможе!
Да и такие плюшки НУЖНЕЕ в других местах.
Для ВСУ полезнее бавовна на нефтебазе Мелитополя,Каховки чем на Брянской.
хоча я поважаю Ваши міркуваня і припущення...
Расположение РСЗО в Белгородской области уже не секрет. Пора.
Зеленський - офшорний мільярдер - мародер.
Мабуть кацапи вирішили також використати місцевість собі на користь.
Це Вам дуже стисло про "зачинене небо".
По іншим питанням з вами цілком згодна.
І все ж сподіваюсь, що нам допоможуть закрити небо