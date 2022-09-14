Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу (оновлено)
Війська РФ обстрілюють Кривий Ріг.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - йдеться в повідомленні.
Згодом Вілкул повідомив про ще один пуск ракет в бік Кривого Рогу.
Топ коментарі
+30 Герхард
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Армія РФ по суті той же ХАМАС - банда оборванців, яка у прямому зіткненні з нормальною армією огрібає люлів і починає обстрілювати житлові квартали.
Я вже весною цю гидоту за звуком роспізнавав.
Бабахи были очень сильные. Я живу, считай, в центре города, а водохранилище на окраине, так у нас сигнализации на машинах срабатывали и стекла дрожали.
При чому за кожного українця вбивати трьох кацапів (як мінімум) відповідно пропорції населення - три кацапи до одного українця.