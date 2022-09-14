Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу (оновлено)

Війська РФ обстрілюють Кривий Ріг.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - йдеться в повідомленні.

Згодом Вілкул повідомив про ще один пуск ракет в бік Кривого Рогу.

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