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Новини Війна
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Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу (оновлено)

ракета

Війська РФ обстрілюють Кривий Ріг.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - йдеться в повідомленні.

Згодом Вілкул повідомив про ще один пуск ракет в бік Кривого Рогу.

Також читайте: У рашистів не вистачає сил для успішного нападу на Миколаїв, але можуть піти у наступ на окремих ділянках фронту, - Кім

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1328)


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Топ коментарі
+30
Підари сцикливі...
Армія РФ по суті той же ХАМАС - банда оборванців, яка у прямому зіткненні з нормальною армією огрібає люлів і починає обстрілювати житлові квартали.
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14.09.2022 17:12
+13
Мабуть москалі з Каспію стріляють
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14.09.2022 17:10
+7
ВСЯ УКРАИНА СИДИТ В ТРЕВОГЕ СНАЧАЛА ОДНА ОТБОЙ ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ ВТОРАЯ СИДИМ ЖДЕМ...
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14.09.2022 17:09
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ВСЯ УКРАИНА СИДИТ В ТРЕВОГЕ СНАЧАЛА ОДНА ОТБОЙ ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ ВТОРАЯ СИДИМ ЖДЕМ...
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14.09.2022 17:09 Відповісти
Мабуть москалі з Каспію стріляють
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14.09.2022 17:10 Відповісти
це в тебе від зради так Капс залип чи це ти за всю Україну обісрався?
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14.09.2022 22:43 Відповісти
Підари сцикливі...
Армія РФ по суті той же ХАМАС - банда оборванців, яка у прямому зіткненні з нормальною армією огрібає люлів і починає обстрілювати житлові квартали.
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14.09.2022 17:12 Відповісти
https://t.me/nu_i_novyny/14312
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14.09.2022 17:52 Відповісти
Ну таким в Україні за півроку вже нікого не здивуєш. Хібащо Чернівцям покищо не прилітало.

Я вже весною цю гидоту за звуком роспізнавав.
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14.09.2022 17:55 Відповісти
тьху-тьху (Чернівцям)
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14.09.2022 18:01 Відповісти
Это мрази.
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14.09.2022 18:07 Відповісти
Padli
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14.09.2022 17:14 Відповісти
Запоріжжя
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14.09.2022 17:16 Відповісти
ППО
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14.09.2022 17:48 Відповісти
Походу, все в молоко.
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14.09.2022 17:58 Відповісти
Тримайтесь і бережіть себе.
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14.09.2022 17:29 Відповісти
Пока єта **.учая Германия и Пердогон думает давать ПВО и Атакамси они уничтожат полностью промишленность бл....
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14.09.2022 17:37 Відповісти
З однієї сторони - **.учая Германия и Пердогон, з іншої - они...та сторона...апалчєнци...
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14.09.2022 18:06 Відповісти
вже шість і пишуть ще пуски
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14.09.2022 17:47 Відповісти
6 разів гахнули, я з Кривого Рогу, Мопр. гучнувато було.
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14.09.2022 17:48 Відповісти
Зарічний, три дуже гучно, один (перший) ледь відчули.
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14.09.2022 17:51 Відповісти
44-й квартал, чув три потужних вибухів, вікна були зачинені
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14.09.2022 18:00 Відповісти
германія та пенттагон як ти пішешь не забов'язани давать, добре що дають. А самім зробити слабо?Що зробила ця влада? Назаві хоть щось. Ах так ПОРОХ ВИНЕН.
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14.09.2022 18:02 Відповісти
Разбили дамбу на карачуновском водохранилище. Вода херачит в Ингулец, в кранах воды нет, в магазинах очереди за питьевой водой.
Бабахи были очень сильные. Я живу, считай, в центре города, а водохранилище на окраине, так у нас сигнализации на машинах срабатывали и стекла дрожали.
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14.09.2022 19:03 Відповісти
44-й квартал воды нет
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14.09.2022 19:32 Відповісти
ЗСУ вийшли на кордони з кацапстаном, отже потрібно завдавати ударів по рузьких населених пунктах - знищувати їх інфраструктуру та населення.
При чому за кожного українця вбивати трьох кацапів (як мінімум) відповідно пропорції населення - три кацапи до одного українця.
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14.09.2022 19:13 Відповісти
 
 