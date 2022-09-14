Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу (обновлено)

Войска РФ обстреливают Кривой Рог.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - говорится в сообщении.

Впоследствии Вилкул сообщил об еще одном пуске ракет в сторону Кривого Рога.

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