Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу (обновлено)
Войска РФ обстреливают Кривой Рог.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - говорится в сообщении.
Впоследствии Вилкул сообщил об еще одном пуске ракет в сторону Кривого Рога.
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Армія РФ по суті той же ХАМАС - банда оборванців, яка у прямому зіткненні з нормальною армією огрібає люлів і починає обстрілювати житлові квартали.
Я вже весною цю гидоту за звуком роспізнавав.
Бабахи были очень сильные. Я живу, считай, в центре города, а водохранилище на окраине, так у нас сигнализации на машинах срабатывали и стекла дрожали.
При чому за кожного українця вбивати трьох кацапів (як мінімум) відповідно пропорції населення - три кацапи до одного українця.