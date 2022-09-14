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Новости Война
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Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу (обновлено)

ракета

Войска РФ обстреливают Кривой Рог.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - говорится в сообщении.

Впоследствии Вилкул сообщил об еще одном пуске ракет в сторону Кривого Рога.

Читайте также: Войска РФ выпустили крылатую ракету X-59 по Криворожскому району: Силы ПВО ее сбили (обновлено)

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1376)


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Топ комментарии
+30
Підари сцикливі...
Армія РФ по суті той же ХАМАС - банда оборванців, яка у прямому зіткненні з нормальною армією огрібає люлів і починає обстрілювати житлові квартали.
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14.09.2022 17:12
+13
Мабуть москалі з Каспію стріляють
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14.09.2022 17:10
+7
ВСЯ УКРАИНА СИДИТ В ТРЕВОГЕ СНАЧАЛА ОДНА ОТБОЙ ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ ВТОРАЯ СИДИМ ЖДЕМ...
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14.09.2022 17:09
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ВСЯ УКРАИНА СИДИТ В ТРЕВОГЕ СНАЧАЛА ОДНА ОТБОЙ ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ ВТОРАЯ СИДИМ ЖДЕМ...
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14.09.2022 17:09 Ответить
Мабуть москалі з Каспію стріляють
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14.09.2022 17:10 Ответить
це в тебе від зради так Капс залип чи це ти за всю Україну обісрався?
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14.09.2022 22:43 Ответить
Підари сцикливі...
Армія РФ по суті той же ХАМАС - банда оборванців, яка у прямому зіткненні з нормальною армією огрібає люлів і починає обстрілювати житлові квартали.
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14.09.2022 17:12 Ответить
https://t.me/nu_i_novyny/14312
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14.09.2022 17:52 Ответить
Ну таким в Україні за півроку вже нікого не здивуєш. Хібащо Чернівцям покищо не прилітало.

Я вже весною цю гидоту за звуком роспізнавав.
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14.09.2022 17:55 Ответить
тьху-тьху (Чернівцям)
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14.09.2022 18:01 Ответить
Это мрази.
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14.09.2022 18:07 Ответить
Padli
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14.09.2022 17:14 Ответить
Запоріжжя
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14.09.2022 17:16 Ответить
ППО
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14.09.2022 17:48 Ответить
Походу, все в молоко.
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14.09.2022 17:58 Ответить
Тримайтесь і бережіть себе.
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14.09.2022 17:29 Ответить
Пока єта **.учая Германия и Пердогон думает давать ПВО и Атакамси они уничтожат полностью промишленность бл....
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14.09.2022 17:37 Ответить
З однієї сторони - **.учая Германия и Пердогон, з іншої - они...та сторона...апалчєнци...
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14.09.2022 18:06 Ответить
вже шість і пишуть ще пуски
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14.09.2022 17:47 Ответить
6 разів гахнули, я з Кривого Рогу, Мопр. гучнувато було.
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14.09.2022 17:48 Ответить
Зарічний, три дуже гучно, один (перший) ледь відчули.
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14.09.2022 17:51 Ответить
44-й квартал, чув три потужних вибухів, вікна були зачинені
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14.09.2022 18:00 Ответить
германія та пенттагон як ти пішешь не забов'язани давать, добре що дають. А самім зробити слабо?Що зробила ця влада? Назаві хоть щось. Ах так ПОРОХ ВИНЕН.
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14.09.2022 18:02 Ответить
Разбили дамбу на карачуновском водохранилище. Вода херачит в Ингулец, в кранах воды нет, в магазинах очереди за питьевой водой.
Бабахи были очень сильные. Я живу, считай, в центре города, а водохранилище на окраине, так у нас сигнализации на машинах срабатывали и стекла дрожали.
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14.09.2022 19:03 Ответить
44-й квартал воды нет
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14.09.2022 19:32 Ответить
ЗСУ вийшли на кордони з кацапстаном, отже потрібно завдавати ударів по рузьких населених пунктах - знищувати їх інфраструктуру та населення.
При чому за кожного українця вбивати трьох кацапів (як мінімум) відповідно пропорції населення - три кацапи до одного українця.
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14.09.2022 19:13 Ответить
 
 