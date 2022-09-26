Російські війська обстріляли Слов’янськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько 17:45 російські війська обстріляли центр Слов’янська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця події.
Унаслідок удару зруйновано будинок, виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. Жертв попередньо немає.
Також про обсьтріл написалим в телеграмі Слов'янської ВЦА.
"Сьогодні, 26 вересня, місто зазнало чергового ворожого обстрілу. За даними очільника громади, цього разу постраждав район вулиці Барвінківської та центр – вулиці Ботанічна та Шевченка.", - ідеться в повідомленні.
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Максім ХОЙ #398010
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Don Bessam #359417
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