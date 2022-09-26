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Російські війська обстріляли Слов’янськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 17:45 російські війська обстріляли центр Слов’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода  з місця події.

Унаслідок удару зруйновано будинок, виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. Жертв попередньо немає.

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Російські війська обстріляли Слов’янськ 03

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Також про обсьтріл написалим  в телеграмі  Слов'янської ВЦА.

"Сьогодні, 26 вересня, місто зазнало чергового ворожого обстрілу. За даними очільника громади, цього разу постраждав район вулиці Барвінківської та центр – вулиці Ботанічна та Шевченка.", - ідеться в повідомленні.

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) Слов’янськ (599)


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Невже??? Пишуть.. що стремусова замочили у Херсоні👀
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26.09.2022 19:54 Відповісти
Откуда инфа?
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26.09.2022 20:03 Відповісти
пишуть всякі довбодятли в кацапських телеграмах,але схоже що це фейк
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26.09.2022 20:06 Відповісти
Дякую
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26.09.2022 20:11 Відповісти
бо жыдоугрофиннобуряты злов'яны...нифига нэ родычи.
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26.09.2022 20:02 Відповісти
 
 