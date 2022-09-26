Российские войска обстреляли Славянск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около 17:45 российские войска обстреляли центр Славянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места происшествия.
В результате удара разрушен дом, возник пожар. На месте работают спасатели. Жертв предварительно нет.
Также об обстреле написали в телеграм-канале Славянской ВГА.
"Сегодня, 26 сентября, город подвергся очередному враждебному обстрелу. По данным главы громады, на этот раз пострадал район улицы Барвинковской и центр - улицы Ботаническая и Шевченко", - говорится в сообщении.
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Максім ХОЙ #398010
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виталий пшеничко
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Максім ХОЙ #398010
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виталий пшеничко
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Don Bessam #359417
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