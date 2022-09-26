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Российские войска обстреляли Славянск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 17:45 российские войска обстреляли центр Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места происшествия.

В результате удара разрушен дом, возник пожар. На месте работают спасатели. Жертв предварительно нет.

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Также об обстреле написали в телеграм-канале Славянской ВГА.

"Сегодня, 26 сентября, город подвергся очередному враждебному обстрелу. По данным главы громады, на этот раз пострадал район улицы Барвинковской и центр - улицы Ботаническая и Шевченко", - говорится в сообщении.

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Славянск (2572)


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Невже??? Пишуть.. що стремусова замочили у Херсоні👀
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26.09.2022 19:54 Ответить
Откуда инфа?
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26.09.2022 20:03 Ответить
пишуть всякі довбодятли в кацапських телеграмах,але схоже що це фейк
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26.09.2022 20:06 Ответить
Дякую
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26.09.2022 20:11 Ответить
бо жыдоугрофиннобуряты злов'яны...нифига нэ родычи.
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26.09.2022 20:02 Ответить
 
 