Российские войска обстреляли Славянск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 17:45 российские войска обстреляли центр Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места происшествия.

В результате удара разрушен дом, возник пожар. На месте работают спасатели. Жертв предварительно нет.

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Также об обстреле написали в телеграм-канале Славянской ВГА.

"Сегодня, 26 сентября, город подвергся очередному враждебному обстрелу. По данным главы громады, на этот раз пострадал район улицы Барвинковской и центр - улицы Ботаническая и Шевченко", - говорится в сообщении.