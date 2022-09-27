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Госпредприятие в РФ покупает йод на фоне ядерных угроз Кремля. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя,ядерна

Российское госпредприятие "Фармзащита" закупило калий йод на 5 млн рублей.

Соответствующий тендер объявил научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства, передает Цензор.НЕТ.

Закупка срочная: объявили о ней 26 сентября, закончиться она должна 30-го.

На сайте указано, что компания делает закупки йода ежегодно, но на это не делали никакого акцента.

Предварительная сумма тендеров составляла примерно такую же сумму – 3,2 млн рублей по текущему курсу.

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Госпредприятие в РФ покупает йод на фоне ядерных угроз Кремля 01
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Це не сенсація , а стандартна щорічна закупка . Все вже в твітері пояснили.
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27.09.2022 11:14 Ответить
а немцы вроде гаубицы продать решили
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-genehmigt-der-ukraine-den-kauf-von-18-*********-18323559.html
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27.09.2022 11:16 Ответить
І що тут такого? У
Країні вже давно закупили
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27.09.2022 11:33 Ответить
Рабсеяне, сатана **********, как глава секты самоубийц, скоро заберёт вас с собой в Ад, для него это Рай.
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27.09.2022 12:12 Ответить
це правильне рішення на фоні неправильних і як наслідок тих неправильних. адже власна ракета може впасти недалеко від місця пуску. ще й чужа у відповідь прилетить.
А може краще не стріляти і навіть не погрожувати? а якщо б ні на кого не нападати, то скільки б втрат можна було б уникнути? Притому продовжувати вдавати з себе неабияку військову міць. Але при владі примати примітивні.
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27.09.2022 12:39 Ответить
Не поможет.
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27.09.2022 12:40 Ответить
Та то вони підводникам закупили як заспокійливе, щоб ті не перетрахали один одного.
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27.09.2022 12:57 Ответить
Схоже, що кремлівського ядерного шантажу найбільше злякалися в самій же Росії. Вони свого кремлівського вилупка і його "втарую армію" добре знають: або по Воронєжу прилетить, або вибухне на місці запуску.
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27.09.2022 17:49 Ответить
 
 