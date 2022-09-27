Госпредприятие в РФ покупает йод на фоне ядерных угроз Кремля. СКРИНШОТ
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Российское госпредприятие "Фармзащита" закупило калий йод на 5 млн рублей.
Соответствующий тендер объявил научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства, передает Цензор.НЕТ.
Закупка срочная: объявили о ней 26 сентября, закончиться она должна 30-го.
На сайте указано, что компания делает закупки йода ежегодно, но на это не делали никакого акцента.
Предварительная сумма тендеров составляла примерно такую же сумму – 3,2 млн рублей по текущему курсу.
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https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-genehmigt-der-ukraine-den-kauf-von-18-*********-18323559.html
Країні вже давно закупили
А може краще не стріляти і навіть не погрожувати? а якщо б ні на кого не нападати, то скільки б втрат можна було б уникнути? Притому продовжувати вдавати з себе неабияку військову міць. Але при владі примати примітивні.