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Держпідприємство в РФ купує йод на фоні ядерних погроз Кремля. СКРІНШОТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя,ядерна

Російське держпідприємство "Фармзахист" закупило калій йод на 5 млн рублів.

Відповідний тендер оголосив науково-виробничий центр "Фармзахист" Федерального медико-біологічного агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Закупівля термінова: оголосили про неї 26 вересня, закінчитися вона має 30-го.

На сайті вказано, що ця компанія робить закупівлі йоду щорічно, але на це не робили жодного акценту.

Попередня сума тендерів становила приблизно таку ж саму суму - 3,2 млн рублів за поточним курсом.

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Держпідприємство в РФ купує йод на фоні ядерних погроз Кремля 01

Автор: Ольга Лузан
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Це не сенсація , а стандартна щорічна закупка . Все вже в твітері пояснили.
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27.09.2022 11:14 Відповісти
а немцы вроде гаубицы продать решили
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-genehmigt-der-ukraine-den-kauf-von-18-*********-18323559.html
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27.09.2022 11:16 Відповісти
І що тут такого? У
Країні вже давно закупили
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27.09.2022 11:33 Відповісти
Рабсеяне, сатана **********, как глава секты самоубийц, скоро заберёт вас с собой в Ад, для него это Рай.
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27.09.2022 12:12 Відповісти
це правильне рішення на фоні неправильних і як наслідок тих неправильних. адже власна ракета може впасти недалеко від місця пуску. ще й чужа у відповідь прилетить.
А може краще не стріляти і навіть не погрожувати? а якщо б ні на кого не нападати, то скільки б втрат можна було б уникнути? Притому продовжувати вдавати з себе неабияку військову міць. Але при владі примати примітивні.
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27.09.2022 12:39 Відповісти
Не поможет.
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27.09.2022 12:40 Відповісти
Та то вони підводникам закупили як заспокійливе, щоб ті не перетрахали один одного.
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27.09.2022 12:57 Відповісти
Схоже, що кремлівського ядерного шантажу найбільше злякалися в самій же Росії. Вони свого кремлівського вилупка і його "втарую армію" добре знають: або по Воронєжу прилетить, або вибухне на місці запуску.
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27.09.2022 17:49 Відповісти
 
 