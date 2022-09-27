Держпідприємство в РФ купує йод на фоні ядерних погроз Кремля. СКРІНШОТ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Російське держпідприємство "Фармзахист" закупило калій йод на 5 млн рублів.
Відповідний тендер оголосив науково-виробничий центр "Фармзахист" Федерального медико-біологічного агентства, інформує Цензор.НЕТ.
Закупівля термінова: оголосили про неї 26 вересня, закінчитися вона має 30-го.
На сайті вказано, що ця компанія робить закупівлі йоду щорічно, але на це не робили жодного акценту.
Попередня сума тендерів становила приблизно таку ж саму суму - 3,2 млн рублів за поточним курсом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-genehmigt-der-ukraine-den-kauf-von-18-*********-18323559.html
Країні вже давно закупили
А може краще не стріляти і навіть не погрожувати? а якщо б ні на кого не нападати, то скільки б втрат можна було б уникнути? Притому продовжувати вдавати з себе неабияку військову міць. Але при владі примати примітивні.