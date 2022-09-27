Сообщено о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады из российской Бурятии. Он обвиняется в сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что в марте 2022 во время оккупации Киевской области военнослужащий совершил сексуальное насилие над пятидесятилетней местной жительницей.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

"По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области, когда он убегал от ВСУ", - добавляют в ГБР.