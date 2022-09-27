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Сообщено о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады из российской Бурятии. Он обвиняется в сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что в марте 2022 во время оккупации Киевской области военнослужащий совершил сексуальное насилие над пятидесятилетней местной жительницей.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

"По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области, когда он убегал от ВСУ", - добавляют в ГБР.

Сообщено о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины 01
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Топ комментарии
+17
**@ло навіщо замазали?
Якщо хтось візьме в полон - каструвати!
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27.09.2022 11:50
+14
так а де хфото підараса?!
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27.09.2022 11:38
+7
Кацапня немита смердюча!
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27.09.2022 11:42
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так а де хфото підараса?!
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27.09.2022 11:38 Ответить
Кацапня немита смердюча!
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27.09.2022 11:42 Ответить
**@ло навіщо замазали?
Якщо хтось візьме в полон - каструвати!
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27.09.2022 11:50 Ответить
Вы, что бурята не видели? Это же, как куча дерьма. Они все одинаковые эти отбросы человечества. Так что видел одного бурята - видел всех бурятов.
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27.09.2022 12:02 Ответить
а чого писок заблюрений та прізвище? усі повинні бачити та знати цього підара
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27.09.2022 12:00 Ответить
Сержант Магомедмірза Сулєйманов. 30 років. Народився і виріс в Махачкалі.

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27.09.2022 12:31 Ответить
Дуже любить свою маму.

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27.09.2022 12:32 Ответить
****** чурка і мать його *****
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27.09.2022 12:50 Ответить
Морда ліца злочинця крупним планом.
У вконтактіку - https://vk.com/idmaga_suleimanov666

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27.09.2022 12:36 Ответить
Теперь этот бурят, что само по себе уже является отбросами человечества, получит срок, место под шконкой в петушином углу и подарки на 8 марта.
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27.09.2022 12:00 Ответить
А этому ублюдку холодно или жарко от вашего подозрения? Теперь проведите суд и выносите приговор (заочно конечно) - вроде и по закону,а вот реального наказания чтоб мразь прочувствовала каждой клеточкой своего скрепного тельца нет!
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27.09.2022 12:05 Ответить
То його впіймали чи тільки наступну підозру намалювали? Таких підозр ціла кипа вироків ноль цілих хрін десятих А от по патріотам та волонтерам ну дуже результативні навіть капелани військові у сізо а от ті що крадуть вагонами і фурами гуманітарну допомогу навіть підозру не отримали і марафон єдиний чогось промовчав Якось так
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27.09.2022 13:21 Ответить
Не впіймали. У свій вконтактік він заходив сьогодні зранку.
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27.09.2022 13:27 Ответить
 
 