Родители первокурсников Военно-морской академии в Санкт-Петербурге протестуют против отправки курсантов на войну, - разведка

Первокурсников военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки в зону боевых действий в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"После месяца учений в вузе курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон. Чтобы избежать общения с родителями и самовольного ухода с места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной", - говорится в сообщении.

В то же время, родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече им отказали.

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