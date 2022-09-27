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Родители первокурсников Военно-морской академии в Санкт-Петербурге протестуют против отправки курсантов на войну, - разведка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Первокурсников военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки в зону боевых действий в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"После месяца учений в вузе курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон. Чтобы избежать общения с родителями и самовольного ухода с места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной", - говорится в сообщении.
В то же время, родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече им отказали.
Топ комментарии
+22 Топ Ган
показать весь комментарий27.09.2022 12:45
+18 Валентина Саюн c856325a
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+18 Олександр Дніпро
показать весь комментарий27.09.2022 12:42
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Сколько же они собираются" поставить под ружье"?
Забастовки в Росії нічого не дадуть там треба свідомо тікати від мобілізації бо навіть хворих людей мобілізують. Але під час війни путін не зможе нікого розшукувати на це потрібен час а нього його мало йому зараз потрібні люди.
А ховатися в Росії можна будь-де Якутія Урал Карелія -це глухі місця .
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Вы мне это прекратите, понимаешь ли. Они, ваши тупые выкидыши, просто обязаны сдохнуть за своего царя или, как он у вас там по совместительству ещё и батюшка. Ну и за вЯличае Расеюшки.
моряковуголовников отправит геройски подыхать за резиновую жопу.Родителей этих молодых Кузнецовцевдолбодятлов отправить в сизо.Пригожин к ним после заглянет."Трижды герой" сейчас загружен работой.Прошу отнестись с пониманием.
уважнiше потрiбно читати, а також розумiти прочитане - перший курс, ще й мiсяця навчання не
пройшло.
без реальної пiдготовки. не нарядiв на кухню, пiвроку мiнiмум, це просто мясо та добриво.
зачистити останнi мшсця на Харкiвщинi. а далi двi головнi цiлi - Херсон та Еанергодар.
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