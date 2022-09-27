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Батьки першокурсників Військово-морської академії у Санкт-Петербурзі протестують проти відправки курсантів на війну, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

флот,рф,кладовище,цвинтар

Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною", - йдеться в повідомленні.

Водночас батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.

Читайте: Казахстан видаватиме Росії розшукуваних ухилянтів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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27.09.2022 12:45
+18
Країна рабів і беззаконня
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27.09.2022 12:36
+18
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27.09.2022 12:42
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Країна рабів і беззаконня
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27.09.2022 12:36 Відповісти
Вперед, подихати за *****.
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27.09.2022 12:37 Відповісти
ну вы же в военные их готовили, это гражданским нужно бояться
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27.09.2022 12:37 Відповісти
А чому ? Вони так добре вчилися ! Така елітна академія !
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27.09.2022 12:37 Відповісти
Кацапи...акція - 2 російських раба кожному українцю все ще діє.
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27.09.2022 12:40 Відповісти
Кому в хозяйстве нужна эта тупая, ленивая, пьющая, везде блюющая и ни на, что не способная, кроме как жрать, срать и совокупляться на помойке, скотина?
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27.09.2022 12:44 Відповісти
Я так розумію пан має досвід.
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27.09.2022 13:02 Відповісти
Дивлячись у чому.
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27.09.2022 13:11 Відповісти
Якщо вже першокурсників будуть відправляти, то справи в них просто "половой орган бабушки фуйла"
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27.09.2022 12:40 Відповісти
Это больше похоже на жертву Молоху,чем на мобилизацию?
Сколько же они собираются" поставить под ружье"?
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27.09.2022 12:40 Відповісти
так їх одержимий "птріарх" гундяєв вже все сказав,почалися жнива і вони повинні померти за путіна..
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27.09.2022 13:03 Відповісти
Цим дебілам потрібно пояснити, що єдині протести в росії, які принесли потрібний результат протестувальникам відбулися в 1917 році... доки аврора не стрільне по кремлю всі ваші діти йтимуть помирати в Україну...
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27.09.2022 12:41 Відповісти
Лікар сказав в морг, значить в морг ...
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27.09.2022 12:41 Відповісти
В кацапський "рай".
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27.09.2022 13:03 Відповісти
Заберіть документи з тієї академії ось і все і поступайте на нормальну професію
Забастовки в Росії нічого не дадуть там треба свідомо тікати від мобілізації бо навіть хворих людей мобілізують. Але під час війни путін не зможе нікого розшукувати на це потрібен час а нього його мало йому зараз потрібні люди.
А ховатися в Росії можна будь-де Якутія Урал Карелія -це глухі місця .
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27.09.2022 12:41 Відповісти
"Ну мы жы, мы жы думале, што сыначка палучит ваенную профессию, на караплеке по заграницам будет балтацца, ну жахнит за тыщи километрафф искандерчиком по хахлацким детям, денюшшку хорошую зашибёт. А тут произошло чудовищное недоразумение!"
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27.09.2022 12:45 Відповісти
В россии призывник застрелил военкома Сообщают, что военком получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Зимин задержан и ему грозит до 10 лет тюрьмы - столько же он может получить в случае дезертирства из армии или сдачи в плен. Не сложно понять, что ликвидация военкомов куда выгоднее для мирных жителей.

Сколько лет дают за дезертирство в России?

Поправки в УК РФ о наказании за дезертирство вступили в силу(2022)

Теперь российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за мародерство и до 10 лет - за добровольную сдачу в плен. За дезертирство может грозить до 15 лет тюрьмы, за неявку на службу по призыву - до 10 ле
застрели военкома получи 10

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27.09.2022 12:56 Відповісти
Здох воєнком. кажуть, що в реанімацію його і не возили
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27.09.2022 13:08 Відповісти
Воєнком отримає мудальку від гебешного ублюдка "ГЕРОЙ ВІЙНИ ПРОТИ ФУШИСЬКОЇ НАТИ!"
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27.09.2022 18:14 Відповісти
БУНТОВАТЬ ХОЛОПЫ ВЗДУМАЛИ!?
Вы мне это прекратите, понимаешь ли. Они, ваши тупые выкидыши, просто обязаны сдохнуть за своего царя или, как он у вас там по совместительству ещё и батюшка. Ну и за вЯличае Расеюшки.
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27.09.2022 12:41 Відповісти
Хай йдуть. Це ж колибєль путінолюциї!
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27.09.2022 12:41 Відповісти
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27.09.2022 12:42 Відповісти
Протестують - то файно. Хай ще не забудуть висловити стурбованість та гнівно засудити - кажуть, діє...
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27.09.2022 12:42 Відповісти
Ще стати на коліна і звернутися до пу щоб допоміг Цар він хароший
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27.09.2022 14:10 Відповісти
Авианосец Куза сгорел, но дело его живёт в одноимённом училище.
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27.09.2022 12:43 Відповісти
символично. #внукикузи ))
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27.09.2022 12:43 Відповісти
Якщо присягу ще не приняли то можуть посилати всіх на фуй, збирати манатки і валити на всі чотири сторони. Але ми хочемо їх вбити в Україні зараз поки не вивчились вбивати і не дали потомство. Тому до нас і назавжди.
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27.09.2022 12:45 Відповісти
Ща приедет к ним трижды герой днр Пригожин и лично примет присягу,присвоит внеочередные сержантские звания, и дав в подчинение взвод моряков уголовников отправит геройски подыхать за резиновую жопу.Родителей этих молодых Кузнецовцев долбодятлов отправить в сизо.Пригожин к ним после заглянет."Трижды герой" сейчас загружен работой.Прошу отнестись с пониманием.
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27.09.2022 12:57 Відповісти
Воно ніби і смішно, але це якийсь кошмарний сюрреалізм...
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27.09.2022 13:02 Відповісти
Рашка-це сама по собі країна-кошмар з населенням зі схибленною свідомістю.Цю країну-покруч треба просто знищити без всякого жалю.Разом з населенням.Доведено віками-хороших росіян не існує.Хороший росіянин-це оксюморон.Як гарячий сніг.
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27.09.2022 13:14 Відповісти
Знищувати країни не наш метод. Ізолювати. Життя в ізоляції врешті змусить їх вчитись. Не так скоро як нам би хотілось, але ж змусить. Найкращий варіант для людства це розпад федерації на 5-6 народних республік. На жаль вздовж кордонів з Україною сконцентрована найбільш паразитична і зла частина населення **********. Позбавлені ресурсів Далекого Сходу та Сибіру ці тварюки не скоро цивілізуються і ще довго будуть марити ідеями реваншизму.
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27.09.2022 16:28 Відповісти
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27.09.2022 12:45 Відповісти
В жизни за все нужно платить и это не обязательно деньги.. есть долг моральный, духовный, патриотический, семейный и т.д. За ошибки тоже нужно платить, даже признав их.... И всегда помнить про эффект бумеранга...
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27.09.2022 12:46 Відповісти
нужно, что бы взрослые люди протестовали против этого безумия, п у т и н - программа утилизации территорий и населения (расшифровка росгенералов)
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27.09.2022 12:47 Відповісти
тю , яка різниця коли груz 200 додому повернеться, зараз чи після навчання
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27.09.2022 12:47 Відповісти
Курсанты военных училищ это те же самые контрактные бойцы. Они учатся убивать, поэтому мамашам некуй размазывать сопли. Или думали, что они всю жизнь будут служить в москве/питере и на штабном паркете дослужатся до фельдмаршалов? После юнармии в курсанты и дальше в целлофановый пакет. Романтика!
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27.09.2022 12:50 Відповісти
на першому курсi, який тiльки розпочався, з них такi бiйцi як з лайна куля.

уважнiше потрiбно читати, а також розумiти прочитане - перший курс, ще й мiсяця навчання не

пройшло.
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27.09.2022 12:59 Відповісти
Ну той що. Вони ж хотіли стати військовими то вперед.
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27.09.2022 13:04 Відповісти

без реальної пiдготовки. не нарядiв на кухню, пiвроку мiнiмум, це просто мясо та добриво.
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27.09.2022 13:14 Відповісти
нічого, скоро зі школ путлерюгенд піде у війська
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27.09.2022 13:05 Відповісти
Ви так пишете, начебто захищаєте цих ублюдків. Перший курс завжди починається після первинного навчання по усіх воєнних напрямках, тобто КМБ (1 міс). Таким чином, якщо готувалися на м'ясо, хай такими і будуть.
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27.09.2022 13:19 Відповісти
нехай, нiхто не проти, нагадую лише, що Українi зараз не потрїбно боятися такої мобiлiзацiї серед кацапо-орди, а зосередитись, щоб i далi визволяти свою землю. визволяти особливо наполегливо в найближчi два-три мiсяцi.

зачистити останнi мшсця на Харкiвщинi. а далi двi головнi цiлi - Херсон та Еанергодар.
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27.09.2022 13:28 Відповісти
у 14 році малий вступив відразу після школи в нашу Академію МВС..коли я ротного спитала, малих призовуть на війну чи ні, відповідь була приблизно така - "Ти що, бл, хвора на всю голову??" Далі не пояснював, я й не питала))

між нами і параїсянцями не різниця - а велика прірва.."умом россию не понять..."(с)
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27.09.2022 13:26 Відповісти
родители типа не знали? на такой вариант не думали??А теперь-то шо?Ой!!невезуха.."Жигулята" сами-то как?В плен или в мешок??
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27.09.2022 12:52 Відповісти
Родители думали, что высокотехнологичная специальность спасёт детушек от призыва. "Ну не будет же мудрый путен военную илиту посылать в пихоту, правда же?!?!"
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27.09.2022 13:10 Відповісти
Телятина, влияет на репродуктивность нации. В морфлот шли по
потомственной линии, а сейчас останутся только блатные.
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27.09.2022 12:52 Відповісти
а чито случілось, а?
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27.09.2022 12:58 Відповісти
Кацапский идиотизм,это навсегда,передается по наследству!
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27.09.2022 13:01 Відповісти
Неужели на стапеле заложили крейсер "Москва-2"?
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27.09.2022 13:02 Відповісти
Катали діток в колясочках розмальованих під танки, одягали гімнастьорку-повзунки? Серіал "кадєти" заходив? Ну так це продовження, серіал "Солдати", потім фільм "9 рота"...
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27.09.2022 13:04 Відповісти
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27.09.2022 13:06 Відповісти
Видимо, что-то знают...
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27.09.2022 13:48 Відповісти
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27.09.2022 13:50 Відповісти
А тем временем....

На границе (россии) с Грузией в Северной Осетии могут ввести режим ЧС, обстановка оценивается, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Все патриоты в туристы вдруг записались...
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27.09.2022 13:52 Відповісти
странные они, зачем так сильно интересоваться политикой, сидели бы себе перед телевизором да почаще бегали к холодильнику..., сына в пакетике прям домой и доставят..., делов то...
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27.09.2022 14:29 Відповісти
Нада засчисчать рассею от НАТЫ!
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27.09.2022 15:10 Відповісти
 
 