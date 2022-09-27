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Батьки першокурсників Військово-морської академії у Санкт-Петербурзі протестують проти відправки курсантів на війну, - розвідка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною", - йдеться в повідомленні.
Водночас батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.
Топ коментарі
+22 Топ Ган
показати весь коментар27.09.2022 12:45
+18 Валентина Саюн c856325a
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+18 Олександр Дніпро
показати весь коментар27.09.2022 12:42
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Сколько же они собираются" поставить под ружье"?
Забастовки в Росії нічого не дадуть там треба свідомо тікати від мобілізації бо навіть хворих людей мобілізують. Але під час війни путін не зможе нікого розшукувати на це потрібен час а нього його мало йому зараз потрібні люди.
А ховатися в Росії можна будь-де Якутія Урал Карелія -це глухі місця .
Сколько лет дают за дезертирство в России?
Поправки в УК РФ о наказании за дезертирство вступили в силу(2022)
Теперь российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за мародерство и до 10 лет - за добровольную сдачу в плен. За дезертирство может грозить до 15 лет тюрьмы, за неявку на службу по призыву - до 10 ле
застрели военкома получи 10
Вы мне это прекратите, понимаешь ли. Они, ваши тупые выкидыши, просто обязаны сдохнуть за своего царя или, как он у вас там по совместительству ещё и батюшка. Ну и за вЯличае Расеюшки.
моряковуголовников отправит геройски подыхать за резиновую жопу.Родителей этих молодых Кузнецовцевдолбодятлов отправить в сизо.Пригожин к ним после заглянет."Трижды герой" сейчас загружен работой.Прошу отнестись с пониманием.
уважнiше потрiбно читати, а також розумiти прочитане - перший курс, ще й мiсяця навчання не
пройшло.
без реальної пiдготовки. не нарядiв на кухню, пiвроку мiнiмум, це просто мясо та добриво.
зачистити останнi мшсця на Харкiвщинi. а далi двi головнi цiлi - Херсон та Еанергодар.
між нами і параїсянцями не різниця - а велика прірва.."умом россию не понять..."(с)
потомственной линии, а сейчас останутся только блатные.
На границе (россии) с Грузией в Северной Осетии могут ввести режим ЧС, обстановка оценивается, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
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