Батьки першокурсників Військово-морської академії у Санкт-Петербурзі протестують проти відправки курсантів на війну, - розвідка

Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною", - йдеться в повідомленні.

Водночас батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.

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