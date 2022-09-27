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Казахстан видаватиме Росії розшукуваних ухилянтів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

казахстан

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати Росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян РФ у разі їхнього оголошення у розшук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".

"У нас із Росією є договірні відносини з надання правової допомоги, з обміну засуджених і з екстрадиції злочинців. Найголовніший принцип тут - і в нас, і в Росії - це було кримінально каране діяння.

Крім того, у разі... оголошення його в розшук, ми будемо встановлювати і видавати цих осіб у порядку екстрадиції до Росії", - зазначив міністр.

Також читайте: Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Отдавайте. Только отразайте им указательный палец на правой руке.
Иначе через пару лет они прийдут освобождать Казахстан от казахо-фашистов...
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27.09.2022 12:26
+17
Це ті що верещали можем павтаріть.
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27.09.2022 12:30
+10
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27.09.2022 12:25
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27.09.2022 12:25 Відповісти
"А НАС ТО ЗА ЧТО ?"
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27.09.2022 12:32 Відповісти
Отдавайте. Только отразайте им указательный палец на правой руке.
Иначе через пару лет они прийдут освобождать Казахстан от казахо-фашистов...
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27.09.2022 12:26 Відповісти
Точно! По самую шею!!
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27.09.2022 12:28 Відповісти
і праве око
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27.09.2022 12:42 Відповісти
Давав ім наводку -- на Монголію .
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27.09.2022 12:27 Відповісти
кажуть що і там вже їх як тарганів..
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27.09.2022 13:22 Відповісти
проще было бы вообще не впускать, если только у них нет права на проживание
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27.09.2022 12:29 Відповісти
Це ті що верещали можем павтаріть.
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27.09.2022 12:30 Відповісти
Чёрная дыра́ - область пространства-времени[1], гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже русскагаварящіє объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом путіна...
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27.09.2022 12:31 Відповісти
Казахстан уже слышал угрозы в свой адрес - по видом "беженцев" может зайти кто угодно. "Вежливые люди".
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27.09.2022 12:32 Відповісти
і в Україні під виглядом "біженці" заїжджають будь-хто
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27.09.2022 12:35 Відповісти
Не видаватиме, читайте уважніше.
Я в інфі про Токаєва вже наводив цю інфу з обох гілок ВВС. Так уже помилкову інфу з української гілки ВВС вже видалили. Тому що зазначений кримінал має бути дійсним в двох державах. А ухилянство в Казахстані не є криміналом.
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27.09.2022 12:32 Відповісти
Регочу
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27.09.2022 12:33 Відповісти
Ну шо, кацапня, пригадуєте ваше гигиги "украінці стоят в очєрєдях убєгают от нас"?
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27.09.2022 12:36 Відповісти
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27.09.2022 12:52 Відповісти
Оце поворот! ))))
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27.09.2022 12:42 Відповісти
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
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27.09.2022 12:46 Відповісти
КОЛЛАПС В КАЗАХСТАНЕ! Россияне-уклонисты зашли вместе с войсками ОДКБ - Айнаш **********

https://youtu.be/Ihzd2ICZCLg

27.09.2022 02:49
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27.09.2022 12:51 Відповісти
кацапам терміново потрібно вступити в секту, в якій виконання військового обов'язку суперечить деяким віровченням, що не дозволяють своїм вірянам брати до рук зброю
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27.09.2022 13:00 Відповісти


тiльки тих, проти кого порушена кримiнальна справа.
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27.09.2022 13:01 Відповісти
Уявляєте, що таке оголосити у розшук 100к+ людей та оформити їх екстрадицію?
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27.09.2022 13:30 Відповісти
часть можно отстреливать и при задержании / оказание сопротивления и попытка к бегству/, нам меньше работы, а карлик одобрит
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27.09.2022 14:43 Відповісти
 
 