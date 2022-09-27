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Казахстан видаватиме Росії розшукуваних ухилянтів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати Росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян РФ у разі їхнього оголошення у розшук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".
"У нас із Росією є договірні відносини з надання правової допомоги, з обміну засуджених і з екстрадиції злочинців. Найголовніший принцип тут - і в нас, і в Росії - це було кримінально каране діяння.
Крім того, у разі... оголошення його в розшук, ми будемо встановлювати і видавати цих осіб у порядку екстрадиції до Росії", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+22 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар27.09.2022 12:26
+17 Сірий
показати весь коментар27.09.2022 12:30
+10 Сірий
показати весь коментар27.09.2022 12:25
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Иначе через пару лет они прийдут освобождать Казахстан от казахо-фашистов...
Я в інфі про Токаєва вже наводив цю інфу з обох гілок ВВС. Так уже помилкову інфу з української гілки ВВС вже видалили. Тому що зазначений кримінал має бути дійсним в двох державах. А ухилянство в Казахстані не є криміналом.
https://youtu.be/Ihzd2ICZCLg
27.09.2022 02:49
тiльки тих, проти кого порушена кримiнальна справа.