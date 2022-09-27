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Гражданам Болгарии рекомендовано срочно покинуть Россию, - МИД страны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

болгарія

Также призывают воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Это связано с объявлением частичной мобилизации России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно быстрее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.

При этом дипломаты советуют гражданам Болгарии, которые остаются на территории РФ, проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, при этом со всей осторожностью учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

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где то я такое уже видел....неужели в обосримом будущем нато подарит на головы русни немного томагавков.
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27.09.2022 13:00 Ответить
Возможно, через английского посла передали табакерку или пресс папье. Или очередного Ленина отправили через финский залив кайзеровское правительство. Уже как четыре года как просрочили столетнию революцию "надо повторить" .
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27.09.2022 13:14 Ответить
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27.09.2022 13:03 Ответить
******** а я и забыл что у этого имбецила кацапский пашпорт)
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27.09.2022 13:31 Ответить
🤣🤣🤣
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27.09.2022 13:50 Ответить
Не частичная а повальная могилиZaцыя...в перемешку с дебилиZaцыей насэлэния Шариковых🦍🦍🦍
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27.09.2022 13:55 Ответить
 
 