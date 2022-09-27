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Болгарія (480) Росія (47115) мобілізація (1437)

Громадянам Болгарії рекомендовано терміново покинути Росію, - МЗС країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

болгарія

Також закликають утриматися від поїздок до Російської Федерації. Це пов’язано з оголошенням часткової мобілізації в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Болгарії. 

"У зв'язку з погіршенням ситуації Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок до РФ і рекомендує болгарським громадянам, які перебувають у Російській Федерації, розглянути можливість якнайшвидше залишити країну, використовуючи наявні в цей час засоби пересування", - йдеться в повідомленні.

При цьому дипломати радять громадянам Болгарії, залишаються на території РФ, виявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, при цьому з усією обережністю враховувати обставини та розвиток ситуації.

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Автор: Марина Макєєва
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где то я такое уже видел....неужели в обосримом будущем нато подарит на головы русни немного томагавков.
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27.09.2022 13:00 Відповісти
Возможно, через английского посла передали табакерку или пресс папье. Или очередного Ленина отправили через финский залив кайзеровское правительство. Уже как четыре года как просрочили столетнию революцию "надо повторить" .
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27.09.2022 13:14 Відповісти
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27.09.2022 13:03 Відповісти
******** а я и забыл что у этого имбецила кацапский пашпорт)
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27.09.2022 13:31 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.09.2022 13:50 Відповісти
Не частичная а повальная могилиZaцыя...в перемешку с дебилиZaцыей насэлэния Шариковых🦍🦍🦍
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27.09.2022 13:55 Відповісти
 
 