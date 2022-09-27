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Новости Киевские новости
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"Киевметрострой" обратился к президенту из-за попыток незаконно завладеть имуществом предприятия во время войны

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

метро

АО "Киевметрострой" обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить попытки незаконно завладеть имуществом предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается в сообщении, у "Киевметростроя" накануне войны был судебный процесс, который из-за начала боевых действий не был окончен - неизвестная компания подала иск на предприятие и выиграла его.

"Из-за войны у метростроевцев не было ни возможностей, ни времени заниматься юридическими хлопотами - суды не работали, а юристы были уже задействованы в боевых действиях. Это обстоятельство использовал частный исполнитель исполнительного округа Киев Виталий Григорьевич Пилипчук. Он и его люди, воспользовавшись отсутствием охраны, 20 сентября 2022 года незаконно проникли на площадку стратегического предприятия - метрополитена, и украли фронтальный погрузчик-манипулятор, который был уже подготовлен для передачи ВСУ, чтобы строить грунтовые укрепления вокруг столицы, а 26 сентября воры вернулись на стройплощадку, но благодаря полиции Киева им не удалось украсть другую технику. Схема у господина Пилипчука была следующая: он, имея в ГП "СЕТАМ" сообщника (в документах фигурирует Виталий Владимирович Горай), разыскивал в системе судебные решения, а затем пытался приобрести арестованное имущество за копейки", - отмечают в компании

Киевметрострой обратился к президенту из-за попыток незаконно завладеть имуществом предприятия во время войны 01
Киевметрострой обратился к президенту из-за попыток незаконно завладеть имуществом предприятия во время войны 02

АО "Киевметрострой" уже обратилось в СБУ с заявлением о проникновении на стратегический объект в военное время и возможной причастности данных лиц к ДРГ РФ в г. Киеве.

Также подготовлены обращения к НАБУ и президенту Владимиру Зеленскому. Известно, что НАБУ уже расследует несколько дел, как должностные лица АРМА в сговоре с представителями ГП "СЕТАМ", частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку ГП "СЕТАМ" имущества, арестованного в рамках уголовных дел по особо крупным размерах, добавляют в компании.
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Топ комментарии
+7
Звернулися до ляльки головного рейдера України...
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27.09.2022 13:29
+5
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27.09.2022 13:34
+4
не пройшло і півроку..знову по хвостам лупимо..
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27.09.2022 13:32
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а вовік в долі...
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27.09.2022 13:27 Ответить
Ну, при чем здесь Зеленский?!
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27.09.2022 13:29 Ответить
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27.09.2022 13:34 Ответить
ще б, шимпанзе, до пари. Але "Саме так, друзі! Саме так!"
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27.09.2022 15:12 Ответить
Звернулися до ляльки головного рейдера України...
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27.09.2022 13:29 Ответить
не пройшло і півроку..знову по хвостам лупимо..
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27.09.2022 13:32 Ответить
Знайшли до кого звертатись... Беня он під його дахом мародерить і пох всім ДРБ і другим силовим структурам..
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27.09.2022 13:41 Ответить
Як ми весело живемо В Україні війна у нас Веселий дерібан у них Ой в при чому зеленській та його опа
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27.09.2022 13:58 Ответить
Таке жахіття відбувається по всьому Києву !

Тиждень тому , знесли величезну автомобільну стоянку
на проспекті Воз'єднання , 15 .

де аренда цієі стоянки ще в силі !



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27.09.2022 14:13 Ответить
Шукаємо Пилипчука у списку нагороджених. Ну ашо? Все для перемоги.
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27.09.2022 14:35 Ответить
Ніхто не пробував спочатку спитати мера Києва і голову КМДА? Може там собака порилася? Чи в Кличко не вистачає повноважень?
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27.09.2022 14:40 Ответить
"посадовці АРМА у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему "

От тому мене і не радує, коли конвіскують і передають щось в це АРМА, бо там сидять бандюгани і крадії. З цієї АРМА кожного першого за гради потрібно закривати.
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27.09.2022 15:13 Ответить
 
 