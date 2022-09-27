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Новини Київські новини
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майно (200) Метрополітен (756)

"Київметробуд" звернувся до президента через спроби незаконно заволодіти майном підприємства під час війни

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

метро

АТ "Київметробуд" звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням зупинити спроби незаконно заволодіти майном підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається у повідомленні, у "Київметробуду" напередодні війни був судовий процес, який через початок бойових дій не був закінчений - невідома компанія подала позов до підприємства та виграла його.

"Через війну у метробудівців не було ані можливостей, ані часу займатися юридичними клопотами - суди не працювали, а юристи були вже задіяні у бойових діях. Цю обставину використав приватний виконавець виконавчого округу міста Київ Віталій Григорович Пилипчук. Він та його люди, скориставшись відсутністю охорони, 20 вересня 2022 року незаконно проникли на майданчик стратегічного підприємства - метрополітену, та вкрали фронтальний навантажувач-маніпулятор. Саме він був вже підготовлений для передачі ЗСУ, аби будувати грунтові укріплення навколо столиці. А 26 вересня крадії повернулися на будмайданчик, але завдяки поліції Києва їм не вдалося вкрасти іншу техніку. Схема у пана Пилипчука була наступна: він, маючи у ДП "СЕТАМ" спільника (в документах фігурує Віталій Володимирович Горай), відшуковував у системі судові рішення, а потім намагався придбати арештоване майно за копійки", - зазначають в компанії.

Київметробуд звернувся до президента через спроби незаконно заволодіти майном підприємства під час війни 01
Київметробуд звернувся до президента через спроби незаконно заволодіти майном підприємства під час війни 02

АТ "Київметробуд" вже звернулося до СБУ із заявою про проникнення на стратегічний об'єкт у воєнний час та можливу причетність даних осіб до ДРГ РФ у м. Києві.

Також підготовлені звернення до НАБУ та президента Володимира Зеленського. Відомо, що НАБУ вже розслідує кілька справ, як посадовці АРМА у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП "СЕТАМ" майна, арештованого в межах кримінальних справ у особливо великих розмірах, додають в компанії.
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Топ коментарі
+7
Звернулися до ляльки головного рейдера України...
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27.09.2022 13:29
+5
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27.09.2022 13:34
+4
не пройшло і півроку..знову по хвостам лупимо..
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27.09.2022 13:32
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а вовік в долі...
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27.09.2022 13:27 Відповісти
Ну, при чем здесь Зеленский?!
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27.09.2022 13:29 Відповісти
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27.09.2022 13:34 Відповісти
ще б, шимпанзе, до пари. Але "Саме так, друзі! Саме так!"
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27.09.2022 15:12 Відповісти
Звернулися до ляльки головного рейдера України...
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27.09.2022 13:29 Відповісти
не пройшло і півроку..знову по хвостам лупимо..
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27.09.2022 13:32 Відповісти
Знайшли до кого звертатись... Беня он під його дахом мародерить і пох всім ДРБ і другим силовим структурам..
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27.09.2022 13:41 Відповісти
Як ми весело живемо В Україні війна у нас Веселий дерібан у них Ой в при чому зеленській та його опа
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27.09.2022 13:58 Відповісти
Таке жахіття відбувається по всьому Києву !

Тиждень тому , знесли величезну автомобільну стоянку
на проспекті Воз'єднання , 15 .

де аренда цієі стоянки ще в силі !



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27.09.2022 14:13 Відповісти
Шукаємо Пилипчука у списку нагороджених. Ну ашо? Все для перемоги.
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27.09.2022 14:35 Відповісти
Ніхто не пробував спочатку спитати мера Києва і голову КМДА? Може там собака порилася? Чи в Кличко не вистачає повноважень?
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27.09.2022 14:40 Відповісти
"посадовці АРМА у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему "

От тому мене і не радує, коли конвіскують і передають щось в це АРМА, бо там сидять бандюгани і крадії. З цієї АРМА кожного першого за гради потрібно закривати.
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27.09.2022 15:13 Відповісти
 
 