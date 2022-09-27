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Оккупанты закрывают Мариуполь для принудительной мобилизации мужчин, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявляет о намерении российских оккупантов закрыть город для выезда жителей.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим по статистике... что если неделю назад выезжало в Украину где-то 80-120 человек в сутки, то за прошедшие сутки выехали из Мариуполя восемь человек. Это свидетельствует о том, что Мариуполь закрывают", - сказал Бойченко.

По мнению Бойченко, оккупационные власти закрывают город для принудительной мобилизации мужчин после оглашения результатов фейкового референдума.

Он призвал мужчин призывного возраста как можно быстрее уезжать из Мариуполя, "чтобы не попасть в войска России".

"Сегодня нужно находить любые пути для выезда на подконтрольные Украине территории", – отметил Бойченко.

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Не хотіли захищати Україну, чекали асвабадітєлєй, то будете тепер за них дохнути!
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27.09.2022 15:26 Ответить
Не совсем так. Большинство из тех кто остался сейчас в Мариуполе это те кто ждал руцкий мир...и пушечное мясо которое пойдет добровольно там найдется
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27.09.2022 15:30 Ответить
Нехай ідуть воюють - швидше здохнуть
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27.09.2022 15:33 Ответить
а який відсоток там набрали проукраїнськи сили у 19му?
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27.09.2022 15:47 Ответить
Це питання ріторичне. Ти й сам знаєш відповідь. 0 і хрін десятих. Бувший сусід по Криму, а тепер він же сусід по Київщині після 2 років післякримського життя в Маріуполі сказав що ладен був їх загризти за проросійську позицію. Але їх в Маріуполі було 99.99 відсотків то ж він знову був вимушений їхати від прокацапні далі.
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27.09.2022 16:20 Ответить
 
 