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Окупанти закривають Маріуполь для примусової мобілізації чоловіків, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляє про намір російських окупантів закрити місто для виїзду жителів.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо за статистикою... що якщо тиждень тому виїжджало в Україну десь 80-120 людей на добу, то минулої доби виїхали з Маріуполя вісім людей. Це свідчить про те, що Маріуполь закривають", - сказав Бойченко.

На думку Бойченка, окупаційна влада закриває місто для примусової мобілізації чоловіків після оголошення результатів фейкового референдуму.

Він закликав чоловіків призовного віку якнайшвидше виїжджати з Маріуполя, "щоб не потрапити до військ Росії".

"Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи для виїзду на підконтрольні Україні території", - зазначив Бойченко.

Також читайте: Окупанти почали "мобілізовувати" людей в Маріуполі, - міськрада

Автор: Ірина Дашківська
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Не хотіли захищати Україну, чекали асвабадітєлєй, то будете тепер за них дохнути!
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27.09.2022 15:26 Відповісти
Не совсем так. Большинство из тех кто остался сейчас в Мариуполе это те кто ждал руцкий мир...и пушечное мясо которое пойдет добровольно там найдется
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27.09.2022 15:30 Відповісти
Нехай ідуть воюють - швидше здохнуть
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27.09.2022 15:33 Відповісти
а який відсоток там набрали проукраїнськи сили у 19му?
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27.09.2022 15:47 Відповісти
Це питання ріторичне. Ти й сам знаєш відповідь. 0 і хрін десятих. Бувший сусід по Криму, а тепер він же сусід по Київщині після 2 років післякримського життя в Маріуполі сказав що ладен був їх загризти за проросійську позицію. Але їх в Маріуполі було 99.99 відсотків то ж він знову був вимушений їхати від прокацапні далі.
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27.09.2022 16:20 Відповісти
 
 