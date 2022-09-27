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Окупанти почали "мобілізовувати" людей в Маріуполі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі почали "мобілізацію".

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендума, які проведені для галочки. Прихована мобілізація тривала у місті давно. Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі. Внаслідок фейкового референдуму – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам, – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликає маріупольців виїжджати з окупованого міста.

Також дивіться: Окупанти звітують про 77% явки на "референдумі", а самі з бюлетенями ганяються за "виборцями", - Андрющенко. ВIДЕО

Окупанти почали мобілізовувати людей в Маріуполі, - міськрада 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
предатели на выход
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27.09.2022 13:55
+13
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27.09.2022 13:54
+12
Читали бы ЦН , был бы шанс выжить Лохов абсолютно не жаль
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27.09.2022 14:00
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27.09.2022 13:54 Відповісти
...але і до орковійська не візьмуть.) Отже лайфхак працює.)
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27.09.2022 14:02 Відповісти
Лучше выйти на улицу дать первому попавшемуся мусору в морду и пару лет посидеть в тюрьме. Или за протест тоже уголовка есть с малыми сроками.
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27.09.2022 14:25 Відповісти
Можно организовать мужской ФЛЕШ МОБ по россиис песней « хутин *****»
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27.09.2022 14:46 Відповісти
предатели на выход
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27.09.2022 13:55 Відповісти
Читали бы ЦН , был бы шанс выжить Лохов абсолютно не жаль
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27.09.2022 14:00 Відповісти
Не дивно.
Кацапи за цю «триденну війну» вже втратили більше солдатів, ніж США за 11 років В'єтнамської війни.
А тепер, через мобілізацію, за тиждень з кацапії втекло більше 400 тисяч чоловіків!
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27.09.2022 14:02 Відповісти
Какие 400 тыш? Там в Казахстан только свалило 1,5 лимона. Правда всех. Но среди них мужиков тысяч 700 точно.
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27.09.2022 14:08 Відповісти
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27.09.2022 14:04 Відповісти
Мля, вот, если бы, они ещё и на Авроре поплыли, был бы полный зашквар!!!
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27.09.2022 14:11 Відповісти
Аврора вже на фундаменті з бетону стоїть: хіба що як блокшив можна використати.
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27.09.2022 14:18 Відповісти
Зачем аврора если есть бронепоезд?
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27.09.2022 14:22 Відповісти
Сходили на рехверендум? Теперь на утилизацию
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27.09.2022 14:21 Відповісти
"...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ..."

Лише зайва ілюстрація до моєї тези, що всі москалі є невиправними, рафінованими "трієчниками", не здатними засвоїти, бодай правопис свого бридкого "язіка"!
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27.09.2022 14:24 Відповісти
Хочут зробити на сході Украіни Дике поле.
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27.09.2022 14:32 Відповісти
Амазонію. Там одні жінки будуть тепер)
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27.09.2022 15:11 Відповісти
Життя в ілюзіях короткотривале. Відповідальність за вибір на користь шарія, опзж, русскій мір - це білет на концерт до кабзона.
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27.09.2022 15:01 Відповісти
Хотів би я зараз подивитися на тих недоумків, які вже поспішили туди повернутись.
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27.09.2022 15:10 Відповісти
 
 