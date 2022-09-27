Окупанти почали "мобілізовувати" людей в Маріуполі, - міськрада
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Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі почали "мобілізацію".
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендума, які проведені для галочки. Прихована мобілізація тривала у місті давно. Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі. Внаслідок фейкового референдуму – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам, – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Міська влада закликає маріупольців виїжджати з окупованого міста.
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Кацапи за цю «триденну війну» вже втратили більше солдатів, ніж США за 11 років В'єтнамської війни.
А тепер, через мобілізацію, за тиждень з кацапії втекло більше 400 тисяч чоловіків!
Лише зайва ілюстрація до моєї тези, що всі москалі є невиправними, рафінованими "трієчниками", не здатними засвоїти, бодай правопис свого бридкого "язіка"!