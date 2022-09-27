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Оккупанты начали "мобилизовать" людей в Мариуполе, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали "мобилизацию".

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат. Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав России согласно результатам псевдореферендума, который проведен  для галочки. Скрытая мобилизация продолжалась в городе давно. Мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе. В результате фейкового референдума – это будут делать открыто. Ведь ключевое, что нужно россиянам – новое пушечное мясо, чтобы прикрыть свои позиции, которые они сдают из-за контрнаступления ВСУ", - говорится в сообщении.

Городские власти призывают мариупольцев выезжать из оккупированного города.

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Оккупанты начали мобилизовать людей в Мариуполе, - горсовет 01
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Топ комментарии
+16
предатели на выход
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27.09.2022 13:55
+13
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27.09.2022 13:54
+12
Читали бы ЦН , был бы шанс выжить Лохов абсолютно не жаль
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27.09.2022 14:00
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27.09.2022 13:54 Ответить
...але і до орковійська не візьмуть.) Отже лайфхак працює.)
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27.09.2022 14:02 Ответить
Лучше выйти на улицу дать первому попавшемуся мусору в морду и пару лет посидеть в тюрьме. Или за протест тоже уголовка есть с малыми сроками.
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27.09.2022 14:25 Ответить
Можно организовать мужской ФЛЕШ МОБ по россиис песней « хутин *****»
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27.09.2022 14:46 Ответить
предатели на выход
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27.09.2022 13:55 Ответить
Читали бы ЦН , был бы шанс выжить Лохов абсолютно не жаль
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27.09.2022 14:00 Ответить
Не дивно.
Кацапи за цю «триденну війну» вже втратили більше солдатів, ніж США за 11 років В'єтнамської війни.
А тепер, через мобілізацію, за тиждень з кацапії втекло більше 400 тисяч чоловіків!
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27.09.2022 14:02 Ответить
Какие 400 тыш? Там в Казахстан только свалило 1,5 лимона. Правда всех. Но среди них мужиков тысяч 700 точно.
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27.09.2022 14:08 Ответить
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27.09.2022 14:04 Ответить
Мля, вот, если бы, они ещё и на Авроре поплыли, был бы полный зашквар!!!
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27.09.2022 14:11 Ответить
Аврора вже на фундаменті з бетону стоїть: хіба що як блокшив можна використати.
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27.09.2022 14:18 Ответить
Зачем аврора если есть бронепоезд?
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27.09.2022 14:22 Ответить
Сходили на рехверендум? Теперь на утилизацию
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27.09.2022 14:21 Ответить
"...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ..."

Лише зайва ілюстрація до моєї тези, що всі москалі є невиправними, рафінованими "трієчниками", не здатними засвоїти, бодай правопис свого бридкого "язіка"!
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27.09.2022 14:24 Ответить
Хочут зробити на сході Украіни Дике поле.
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27.09.2022 14:32 Ответить
Амазонію. Там одні жінки будуть тепер)
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27.09.2022 15:11 Ответить
Життя в ілюзіях короткотривале. Відповідальність за вибір на користь шарія, опзж, русскій мір - це білет на концерт до кабзона.
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27.09.2022 15:01 Ответить
Хотів би я зараз подивитися на тих недоумків, які вже поспішили туди повернутись.
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27.09.2022 15:10 Ответить
 
 