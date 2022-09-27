Оккупанты начали "мобилизовать" людей в Мариуполе, - горсовет
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Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали "мобилизацию".
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат. Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав России согласно результатам псевдореферендума, который проведен для галочки. Скрытая мобилизация продолжалась в городе давно. Мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе. В результате фейкового референдума – это будут делать открыто. Ведь ключевое, что нужно россиянам – новое пушечное мясо, чтобы прикрыть свои позиции, которые они сдают из-за контрнаступления ВСУ", - говорится в сообщении.
Городские власти призывают мариупольцев выезжать из оккупированного города.
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Кацапи за цю «триденну війну» вже втратили більше солдатів, ніж США за 11 років В'єтнамської війни.
А тепер, через мобілізацію, за тиждень з кацапії втекло більше 400 тисяч чоловіків!
Лише зайва ілюстрація до моєї тези, що всі москалі є невиправними, рафінованими "трієчниками", не здатними засвоїти, бодай правопис свого бридкого "язіка"!