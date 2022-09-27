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Россияне держат в плену 616 украинок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В плену у оккупантов находятся 616 украинок, среди которых есть и беременные.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В штабе уверяют, что власть работает неформально и формально, чтобы освободить всех на всех. Кроме того, ситуация сдвинулась с места после обмена 21 сентября, когда домой вернулись 215 украинцев.
Также штаб анонсировал, что в ближайшее время можно будет ожидать новых обменов, в том числе среди раненых. Их также должны обменять по схеме "всех на всех".
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+6 Тетяна Тать
показать весь комментарий27.09.2022 17:10
+4 Egor Letov 6e01509d
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+4 Апалько Сергей
показать весь комментарий27.09.2022 17:43
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Пожалуйста, подождите...
Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.
тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.
тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"
або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
Сотні дівчат зникли безвісти - забрали з собою як трофей...
Пора відправляти їм голови та яйця по адері проживання
Думайте, коли таке пропонуєте
раша це й намагається зробити, ви не розумієте? ПРИРІВНЯТИ НАС
сказати "дикі народи *********, Європа, не лізь, самі розберуться, вони ж дикі"
і зайти мільйоном мобілізантів
Ви такого майбутнього хочете?
Так само і з полоненими: за кожного захопленого українця (українку) - захоплювати трьох кацапів (кацапок). Що із захопленими кацапами робити? та що завгодно!!