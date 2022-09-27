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Россияне держат в плену 616 украинок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,війна,мамонова,марʼяна

В плену у оккупантов находятся 616 украинок, среди которых есть и беременные.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе уверяют, что власть работает неформально и формально, чтобы освободить всех на всех. Кроме того, ситуация сдвинулась с места после обмена 21 сентября, когда домой вернулись 215 украинцев.

Также штаб анонсировал, что в ближайшее время можно будет ожидать новых обменов, в том числе среди раненых. Их также должны обменять по схеме "всех на всех".
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Топ комментарии
+6
це фактично одна із цілей цієї війни.
в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.

тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.

тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"

або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
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27.09.2022 17:10
+4
Ясир 2.0? А діти, і дорослі люди.
Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
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27.09.2022 16:56
+4
А один Хаймарс не допустить згвалтування сотні жінок та дітей. Так що сцепляємо щелепи та рухаємося, до перемоги.
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27.09.2022 17:43
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Ясир 2.0? А діти, і дорослі люди.
Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
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27.09.2022 16:56 Ответить
це фактично одна із цілей цієї війни.
в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.

тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.

тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"

або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
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27.09.2022 17:10 Ответить
Сотні тисяч українців - в заручниках.
Сотні дівчат зникли безвісти - забрали з собою як трофей...
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27.09.2022 17:17 Ответить
Вони конвенціями не користувались - нам теж не потрібно.
Пора відправляти їм голови та яйця по адері проживання
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27.09.2022 17:19 Ответить
і залишимося без зброї від Євроаи та США

Думайте, коли таке пропонуєте

раша це й намагається зробити, ви не розумієте? ПРИРІВНЯТИ НАС
сказати "дикі народи *********, Європа, не лізь, самі розберуться, вони ж дикі"

і зайти мільйоном мобілізантів

Ви такого майбутнього хочете?
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27.09.2022 17:24 Ответить
Одна згвалтована жінка і дитина - вище, ніж той Хаймарс.
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27.09.2022 17:31 Ответить
А один Хаймарс не допустить згвалтування сотні жінок та дітей. Так що сцепляємо щелепи та рухаємося, до перемоги.
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27.09.2022 17:43 Ответить
Себе, чи дитину Вашу - хотіли б, щоб кацапи поглумились?
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27.09.2022 17:33 Ответить
Ви хотіли б згвалтувати когось з їх дітей?
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27.09.2022 18:50 Ответить
Для запобігання подібним ситуаціям потрібно заборонити вагітним військовослужбовицям перебування у діючих військах.
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27.09.2022 17:32 Ответить
вони медики з Маріуполя, не дуже там можна було уникнути перебування будь де
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27.09.2022 20:03 Ответить
Необхідно за кожного вбитого українця вбивати щонайменше трьох кацапів, не звертаючи уваги на стать та вік, виходячи з пропорції населення рашки та України 3:1.
Так само і з полоненими: за кожного захопленого українця (українку) - захоплювати трьох кацапів (кацапок). Що із захопленими кацапами робити? та що завгодно!!
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27.09.2022 17:49 Ответить
"КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?" Ото і є одним з мотиваторів їх пропаганди по місцю. Їх жаба дусить, що українці ліпше жиють. Вони ж -великі, а тут-якісь пришелепкуваті хохли ( до речі ту тему весь час розганяв квартал 69, тут нема помилки, квартал власне-69- надання секс послуг в любий час, по замовленню, скільки з московії грошиків випаде).Просто бридко стає, коли чую про ту Зеленську рать, якій нема різниці де на...рать.
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27.09.2022 18:30 Ответить
судя по предыдущим новостям можно себе представить что эти ******** с ними вытворяют....
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27.09.2022 19:04 Ответить
А чоловіків тоді скільки? Чи то витратний матеріял, неважливо?..
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27.09.2022 21:44 Ответить
 
 