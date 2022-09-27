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Росіяни тримають у полоні 616 українок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,війна,мамонова,марʼяна

У полоні в окупантів перебувають 616 українок, серед яких є і вагітні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

 У штабі запевняють, що влада працює неформально та формально, щоб звільнити всіх на всіх. Крім того, ситуація зрушилася з місця після обміну 21 вересня, коли додому повернулися 215 українців.

Також штаб анонсував, що найближчим часом можна буде очікувати нові обміни, зокрема серед поранених. Їх також мають обміняти за схемою "всіх на всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми створюємо чіткий план відновлення нормального життя для всіх визволених із російського полону, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
це фактично одна із цілей цієї війни.
в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.

тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.

тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"

або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
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27.09.2022 17:10
+4
Ясир 2.0? А діти, і дорослі люди.
Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
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27.09.2022 16:56
+4
А один Хаймарс не допустить згвалтування сотні жінок та дітей. Так що сцепляємо щелепи та рухаємося, до перемоги.
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27.09.2022 17:43
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Ясир 2.0? А діти, і дорослі люди.
Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
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27.09.2022 16:56 Відповісти
це фактично одна із цілей цієї війни.
в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.

тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.

тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"

або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
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27.09.2022 17:10 Відповісти
Сотні тисяч українців - в заручниках.
Сотні дівчат зникли безвісти - забрали з собою як трофей...
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27.09.2022 17:17 Відповісти
Вони конвенціями не користувались - нам теж не потрібно.
Пора відправляти їм голови та яйця по адері проживання
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27.09.2022 17:19 Відповісти
і залишимося без зброї від Євроаи та США

Думайте, коли таке пропонуєте

раша це й намагається зробити, ви не розумієте? ПРИРІВНЯТИ НАС
сказати "дикі народи *********, Європа, не лізь, самі розберуться, вони ж дикі"

і зайти мільйоном мобілізантів

Ви такого майбутнього хочете?
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27.09.2022 17:24 Відповісти
Одна згвалтована жінка і дитина - вище, ніж той Хаймарс.
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27.09.2022 17:31 Відповісти
А один Хаймарс не допустить згвалтування сотні жінок та дітей. Так що сцепляємо щелепи та рухаємося, до перемоги.
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27.09.2022 17:43 Відповісти
Себе, чи дитину Вашу - хотіли б, щоб кацапи поглумились?
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27.09.2022 17:33 Відповісти
Ви хотіли б згвалтувати когось з їх дітей?
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27.09.2022 18:50 Відповісти
Для запобігання подібним ситуаціям потрібно заборонити вагітним військовослужбовицям перебування у діючих військах.
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27.09.2022 17:32 Відповісти
вони медики з Маріуполя, не дуже там можна було уникнути перебування будь де
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27.09.2022 20:03 Відповісти
Необхідно за кожного вбитого українця вбивати щонайменше трьох кацапів, не звертаючи уваги на стать та вік, виходячи з пропорції населення рашки та України 3:1.
Так само і з полоненими: за кожного захопленого українця (українку) - захоплювати трьох кацапів (кацапок). Що із захопленими кацапами робити? та що завгодно!!
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27.09.2022 17:49 Відповісти
"КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?" Ото і є одним з мотиваторів їх пропаганди по місцю. Їх жаба дусить, що українці ліпше жиють. Вони ж -великі, а тут-якісь пришелепкуваті хохли ( до речі ту тему весь час розганяв квартал 69, тут нема помилки, квартал власне-69- надання секс послуг в любий час, по замовленню, скільки з московії грошиків випаде).Просто бридко стає, коли чую про ту Зеленську рать, якій нема різниці де на...рать.
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27.09.2022 18:30 Відповісти
судя по предыдущим новостям можно себе представить что эти ******** с ними вытворяют....
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27.09.2022 19:04 Відповісти
А чоловіків тоді скільки? Чи то витратний матеріял, неважливо?..
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27.09.2022 21:44 Відповісти
 
 