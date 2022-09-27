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Росіяни тримають у полоні 616 українок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У полоні в окупантів перебувають 616 українок, серед яких є і вагітні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У штабі запевняють, що влада працює неформально та формально, щоб звільнити всіх на всіх. Крім того, ситуація зрушилася з місця після обміну 21 вересня, коли додому повернулися 215 українців.
Також штаб анонсував, що найближчим часом можна буде очікувати нові обміни, зокрема серед поранених. Їх також мають обміняти за схемою "всіх на всіх".
Топ коментарі
+6 Тетяна Тать
показати весь коментар27.09.2022 17:10
+4 Egor Letov 6e01509d
показати весь коментар27.09.2022 16:56
+4 Апалько Сергей
показати весь коментар27.09.2022 17:43
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Будь ласка, зачекайте...
Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.
тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.
тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"
або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
Сотні дівчат зникли безвісти - забрали з собою як трофей...
Пора відправляти їм голови та яйця по адері проживання
Думайте, коли таке пропонуєте
раша це й намагається зробити, ви не розумієте? ПРИРІВНЯТИ НАС
сказати "дикі народи *********, Європа, не лізь, самі розберуться, вони ж дикі"
і зайти мільйоном мобілізантів
Ви такого майбутнього хочете?
Так само і з полоненими: за кожного захопленого українця (українку) - захоплювати трьох кацапів (кацапок). Що із захопленими кацапами робити? та що завгодно!!