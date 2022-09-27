Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов, – глава МИД Франции Колонна
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Франция не намерена признавать организованные российскими оккупантами псевдореферендумы.
Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
"Я еще раз подтвердила Дмитрию Кулебе, что у Украины есть полная поддержка Франции – экономическая, гуманитарная, военная и дипломатическая. Франция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные Россией", – написала Колонна.
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Valter Valter
показать весь комментарий27.09.2022 20:42 Ответить Мне нравится 2
Ruo Ruo
показать весь комментарий27.09.2022 21:35 Ответить Мне нравится 1
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