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Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов, – глава МИД Франции Колонна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

колонна

Франция не намерена признавать организованные российскими оккупантами псевдореферендумы.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Я еще раз подтвердила Дмитрию Кулебе, что у Украины есть полная поддержка Франции – экономическая, гуманитарная, военная и дипломатическая. Франция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные Россией", – написала Колонна.

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Хватит уже вообще говорить о бреде который рашисты называют референдумом. Или давайте заявим что Кубанская Народная Республика провела референдум за выход из страны 404. Даже у нас есть росийские пленные и беженцы от московского фашистского режима с кубанским гражданством которые проголосуют за выход из состава рашки.
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27.09.2022 20:42 Ответить
Підтримую, референдум, псевдореферендум це їхні фантазії і внутрішній розпорядок. До України немає ніякого значення щоб про це згадувати.
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27.09.2022 21:35 Ответить
 
 