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війна (56107) Франція (1964) Колонна (58) псевдореферендум (179)

Не збираємося визнавати результати російських псевдореферендумів, - глава МЗС Франції Колонна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

колонна

Франція не має наміру визнавати організовані російськими окупантами псевдореферендуми.

Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я ще раз підтвердила Дмитру Кулебі, що Україна має повну підтримку Франції – економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну. Франція продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України і ніколи не визнає фіктивні референдуми, організовані Росією", – написала Колонна.

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Хватит уже вообще говорить о бреде который рашисты называют референдумом. Или давайте заявим что Кубанская Народная Республика провела референдум за выход из страны 404. Даже у нас есть росийские пленные и беженцы от московского фашистского режима с кубанским гражданством которые проголосуют за выход из состава рашки.
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27.09.2022 20:42 Відповісти
Підтримую, референдум, псевдореферендум це їхні фантазії і внутрішній розпорядок. До України немає ніякого значення щоб про це згадувати.
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27.09.2022 21:35 Відповісти
 
 