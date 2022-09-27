Не збираємося визнавати результати російських псевдореферендумів, - глава МЗС Франції Колонна
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Франція не має наміру визнавати організовані російськими окупантами псевдореферендуми.
Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я ще раз підтвердила Дмитру Кулебі, що Україна має повну підтримку Франції – економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну. Франція продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України і ніколи не визнає фіктивні референдуми, організовані Росією", – написала Колонна.
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Valter Valter
показати весь коментар27.09.2022 20:42 Відповісти Мені подобається 2
Ruo Ruo
показати весь коментар27.09.2022 21:35 Відповісти Мені подобається 1
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