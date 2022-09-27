Не збираємося визнавати результати російських псевдореферендумів, - глава МЗС Франції Колонна

Франція не має наміру визнавати організовані російськими окупантами псевдореферендуми.

Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я ще раз підтвердила Дмитру Кулебі, що Україна має повну підтримку Франції – економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну. Франція продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України і ніколи не визнає фіктивні референдуми, організовані Росією", – написала Колонна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція і Україна зробили ще один крок до надання нових артилерійських систем Caesar, - Кулеба