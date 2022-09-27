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Новости Война в Украине
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обстрел (20060) Харьков (6510)

Российские войска нанесли удары по Харькову: поврежден инфраструктурный объект (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Вечером, 27 сентября, оккупанты обстреляли Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ценах сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Обращаемся к жителям: не игнорируйте сигналы тревоги!" – написал он.

Позже Синегубов уточнил: "На местах работают все профильные службы. В настоящее время пострадавших нет. Информация уточняется. Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112" .

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Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о четырех прилетах.

"Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света.

Информация о пострадавших уточняется. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома харьковчан", - написал он.

Позже Терехов добавил, что был еще один прилет.
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Топ комментарии
+8
треба москалям давати таку саму відповідь,
вони герої тільки коли все норм
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27.09.2022 21:34
+5
Нахрена было патякать гребаным властям про то что Харькову дали NASAMS.Во первых:враг решил проверить и проверил,во вторых-обнадежили людей,в третьих те кто объявил о поставке,в частности Зеленский оказались лгунами.
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27.09.2022 22:32
+3
Проспекта Жукова нема - є проспект Григоренка. Театр ще є, але це ненадовго - депутати місцеві ховаються, немає кворуму, щоб рішення ухвалити.
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27.09.2022 21:20
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театр драми.. проспект жукова..
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27.09.2022 21:13 Ответить
Проспекта Жукова нема - є проспект Григоренка. Театр ще є, але це ненадовго - депутати місцеві ховаються, немає кворуму, щоб рішення ухвалити.
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27.09.2022 21:20 Ответить
Наразі пушкіну вже відлік почався. "
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28.09.2022 00:53 Ответить
...І взагалі, в такий час, якто зараз, мати мера-ватника з "незрозумілою" політичною позицією = це просто небезпечно.
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28.09.2022 00:58 Ответить
Вам в Новій Зеландії не байдуже?
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28.09.2022 08:09 Ответить
"не байдуже?"
ні, не байдуже.
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28.09.2022 11:17 Ответить
На Алексеевке после первого удара свет пропал на пару секунд
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27.09.2022 21:16 Ответить
Майже синхронно з потужними вибухами в Одесі (попередньо збиття ракет)
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27.09.2022 21:30 Ответить
В передмісті після цього виникла пожежа.
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27.09.2022 21:58 Ответить
треба москалям давати таку саму відповідь,
вони герої тільки коли все норм
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27.09.2022 21:34 Ответить
А що там у бєлгарадє? Світло є?
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27.09.2022 21:39 Ответить
Вже давно прийшов час давати відповідь, скільки ж там до рашинського кордону чи місцева влада напіврашинська не дає дозволу...
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27.09.2022 21:40 Ответить
Вы отстали от жизни: нам не велят давать ответ наши западные друзья поставщики оружия - боятся, что рашка оценит это как нападение НАТО на неё.
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27.09.2022 21:57 Ответить
ты идиот ватный или новости не читаешь
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27.09.2022 22:03 Ответить
А що там у москве? Світло є?
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27.09.2022 21:49 Ответить
Нахрена было патякать гребаным властям про то что Харькову дали NASAMS.Во первых:враг решил проверить и проверил,во вторых-обнадежили людей,в третьих те кто объявил о поставке,в частности Зеленский оказались лгунами.
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27.09.2022 22:32 Ответить
Знову с300 чи РСЗВ? Якщо рсзв - то все зрозуміло, а наша С300 "земля-повітря" не може збити кацапську с300 "земля-земля"? Чи через незначну відстань (рсзв "земля-земля" до 70 км) це неможливо?
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28.09.2022 08:12 Ответить
 
 