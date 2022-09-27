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Російські війська завдали ударів по Харкову: пошкоджено інфраструктурний об’єкт (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Увечері, 27 вересня, окупанти обстріляли Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цен повідомив  у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємося до жителів: не ігноруйте сигналів тривоги!" - написав він.

Пізніше Синєгубов уточнив: "На місцях працюють всі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється. Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112".

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Міський голова Харкова Ігор Терехов  повідомив про чотири прильоти.

"Три прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян", - написав він.

Пізніше Терехов додав, що був ще один приліт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
треба москалям давати таку саму відповідь,
вони герої тільки коли все норм
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27.09.2022 21:34
+5
Нахрена было патякать гребаным властям про то что Харькову дали NASAMS.Во первых:враг решил проверить и проверил,во вторых-обнадежили людей,в третьих те кто объявил о поставке,в частности Зеленский оказались лгунами.
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27.09.2022 22:32
+3
Проспекта Жукова нема - є проспект Григоренка. Театр ще є, але це ненадовго - депутати місцеві ховаються, немає кворуму, щоб рішення ухвалити.
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27.09.2022 21:20
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театр драми.. проспект жукова..
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27.09.2022 21:13 Відповісти
Проспекта Жукова нема - є проспект Григоренка. Театр ще є, але це ненадовго - депутати місцеві ховаються, немає кворуму, щоб рішення ухвалити.
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27.09.2022 21:20 Відповісти
Наразі пушкіну вже відлік почався. "
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28.09.2022 00:53 Відповісти
...І взагалі, в такий час, якто зараз, мати мера-ватника з "незрозумілою" політичною позицією = це просто небезпечно.
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28.09.2022 00:58 Відповісти
Вам в Новій Зеландії не байдуже?
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28.09.2022 08:09 Відповісти
"не байдуже?"
ні, не байдуже.
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28.09.2022 11:17 Відповісти
На Алексеевке после первого удара свет пропал на пару секунд
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27.09.2022 21:16 Відповісти
Майже синхронно з потужними вибухами в Одесі (попередньо збиття ракет)
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27.09.2022 21:30 Відповісти
В передмісті після цього виникла пожежа.
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27.09.2022 21:58 Відповісти
треба москалям давати таку саму відповідь,
вони герої тільки коли все норм
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27.09.2022 21:34 Відповісти
А що там у бєлгарадє? Світло є?
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27.09.2022 21:39 Відповісти
Вже давно прийшов час давати відповідь, скільки ж там до рашинського кордону чи місцева влада напіврашинська не дає дозволу...
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27.09.2022 21:40 Відповісти
Вы отстали от жизни: нам не велят давать ответ наши западные друзья поставщики оружия - боятся, что рашка оценит это как нападение НАТО на неё.
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27.09.2022 21:57 Відповісти
ты идиот ватный или новости не читаешь
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27.09.2022 22:03 Відповісти
А що там у москве? Світло є?
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27.09.2022 21:49 Відповісти
Нахрена было патякать гребаным властям про то что Харькову дали NASAMS.Во первых:враг решил проверить и проверил,во вторых-обнадежили людей,в третьих те кто объявил о поставке,в частности Зеленский оказались лгунами.
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27.09.2022 22:32 Відповісти
Знову с300 чи РСЗВ? Якщо рсзв - то все зрозуміло, а наша С300 "земля-повітря" не може збити кацапську с300 "земля-земля"? Чи через незначну відстань (рсзв "земля-земля" до 70 км) це неможливо?
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28.09.2022 08:12 Відповісти
 
 