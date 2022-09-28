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Путин продолжает провальную стратегию, Евросоюз ужесточает санкции, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

Евросоюз предлагает дополнительные санкции против тех, кто поддерживает и способствует российскому вторжению в Украину.

Об этом в Twitter сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин удваивает ставку на провальную стратегию. ЕС придерживается принятого курса. Наша стратегия работает, и наши санкции оказывают убедительный эффект.

Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничительные меры против поддерживающих, способствующих или получающих выгоду от вторжения в Украину", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+13
"Реал" пожертвував 1 млн євро на допомогу Україні
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28.09.2022 17:44
+5
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной. Об этом сообщает RMF24.

«Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», - сказал Моравецкий во вторник.

Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.

«Сегодня нам также известно, что «Северный поток-1″ - это газопровод, через который также текла кровь украинцев», - добавил польский премьер.

В интервью TVP Info во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

«Поэтому это сигнал со стороны России - скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше», - считает глава правительства Польши.
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28.09.2022 18:17
+5
А сколько пожертвовали зеленский, дерьмак, татаров, тимошенко, слуги.....
Ах да. Гуманитарку крали.
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28.09.2022 18:19
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"Реал" пожертвував 1 млн євро на допомогу Україні
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28.09.2022 17:44 Ответить
А сколько пожертвовали зеленский, дерьмак, татаров, тимошенко, слуги.....
Ах да. Гуманитарку крали.
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28.09.2022 18:19 Ответить
Не можуть вони жертвувати і тут і там!
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28.09.2022 19:47 Ответить
да про це вже давно відомо
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28.09.2022 17:48 Ответить
Nu niznaju , pravalnuiu li , "haroshie "ruskie vsjo bolshe zahvativajet zapadni mir.....
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28.09.2022 17:58 Ответить
Американці в Другу світову війну інтернували своїх японців в табори. А європейці створюють кацапам всі умови для підривної діяльності у себе в тилу.
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28.09.2022 18:06 Ответить
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28.09.2022 17:59 Ответить
путин уже устал повторять что санкции им только на пользу.закройте их уже полностью. чтобы ни китай ни индия не помогли.
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28.09.2022 18:02 Ответить
The definition of an "idiot" - the person who is doing the same things over and over again while expecting the different results.
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28.09.2022 18:06 Ответить
ЦИТАТА: "1. Запад всегда искусно маскирует свою нерешительность.

2. У Запада было избыточное время (20 лет), чтобы понять, с кем он имеет дело и спрогнозировать развитие сценария (как вариант лайт, так и вариант хард).

3. Этого сделано не было, подобный анализ не был проведен. Не были разработаны планы на случай апокалипсического сценария.

4. Ad hoc политика в отношении кремля опасна тем, что "гарант" научился ее переигрывать. Единственное, в чем он мастер - придумывать самые гадкие схемы на коротком историческом промежутке.

5. Вывод: у нас осталось совсем немного времени для предотвращения имеющейся на данный момент высокой угрозы мировой безопасности."
______________
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28.09.2022 18:17 Ответить
Спасибо за заботу о Западе.
Вышлешь денег можа?
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28.09.2022 18:34 Ответить
где ты увидел заботу о западе? в этой цитате критика запада
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28.09.2022 18:44 Ответить
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной. Об этом сообщает RMF24.

«Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», - сказал Моравецкий во вторник.

Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.

«Сегодня нам также известно, что «Северный поток-1″ - это газопровод, через который также текла кровь украинцев», - добавил польский премьер.

В интервью TVP Info во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

«Поэтому это сигнал со стороны России - скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше», - считает глава правительства Польши.
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28.09.2022 18:17 Ответить
Немецкие газохранилища самые большие в ЕС,на глубине более 2 км,наполнены на 92%.
Уже арендованы 5 Станций под приём жидкого газа.
Можно про достижения Украины в этой отрасли узнать?
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28.09.2022 18:38 Ответить
Теж хотілося б знати, але..
Якщо з газосховищами зрозуміло (що влада туди закачала - те і маємо), то з LNG-терміналами фігня виходить - турки навряд чи дозволять прохід суден зі зкрапленим газом через Босфор і пояснювати будуть це "безпекою судноплавства". Тому по скрапленому газу лишається тільки реверс з країн ЄС.
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28.09.2022 18:45 Ответить
Почему не позволят,если Ердоган лучший друг нашего Вована?
Отменяешь все туристические поездки
украинцев в Турцию и нищий Эрдоган
тебе сам газ домой привезёт
Голодранец просто паразитируют на теле ЕС.Селит сирийцев в палатках и требует за них деньги с ЕС как за 5 звёзд отель.
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28.09.2022 18:53 Ответить
О, пиня, ризова (гумова) ДУПИЩЕ на хвото
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28.09.2022 19:50 Ответить
Неруzкий неиВан иди дамой!
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28.09.2022 22:38 Ответить
 
 