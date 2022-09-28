Путин продолжает провальную стратегию, Евросоюз ужесточает санкции, - Боррель

Евросоюз предлагает дополнительные санкции против тех, кто поддерживает и способствует российскому вторжению в Украину.

Об этом в Twitter сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин удваивает ставку на провальную стратегию. ЕС придерживается принятого курса. Наша стратегия работает, и наши санкции оказывают убедительный эффект.

Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничительные меры против поддерживающих, способствующих или получающих выгоду от вторжения в Украину", - подчеркнул он.

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