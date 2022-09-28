Путін продовжує провальну стратегію, Євросоюз посилює санкції, - Боррель
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Євросоюз пропонує додаткові санкції проти тих, хто підтримує та сприяє російському вторгненню до України.
Про це у Twitter повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін подвоює ставку на провальну стратегію. ЄС дотримується ухваленого курсу. Наша стратегія працює, і наші санкції мають переконливий ефект.
Сьогодні ми пропонуємо додаткові обмежувальні заходи проти тих, хто підтримує, сприяє чи отримує вигоду від вторгнення в Україну", - наголосив він.
Топ коментарі
+13 Максім ХОЙ 07fb0949
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Ах да. Гуманитарку крали.
2. У Запада было избыточное время (20 лет), чтобы понять, с кем он имеет дело и спрогнозировать развитие сценария (как вариант лайт, так и вариант хард).
3. Этого сделано не было, подобный анализ не был проведен. Не были разработаны планы на случай апокалипсического сценария.
4. Ad hoc политика в отношении кремля опасна тем, что "гарант" научился ее переигрывать. Единственное, в чем он мастер - придумывать самые гадкие схемы на коротком историческом промежутке.
5. Вывод: у нас осталось совсем немного времени для предотвращения имеющейся на данный момент высокой угрозы мировой безопасности."
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Вышлешь денег можа?
«Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», - сказал Моравецкий во вторник.
Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.
«Сегодня нам также известно, что «Северный поток-1″ - это газопровод, через который также текла кровь украинцев», - добавил польский премьер.
В интервью TVP Info во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.
«Поэтому это сигнал со стороны России - скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше», - считает глава правительства Польши.
Уже арендованы 5 Станций под приём жидкого газа.
Можно про достижения Украины в этой отрасли узнать?
Якщо з газосховищами зрозуміло (що влада туди закачала - те і маємо), то з LNG-терміналами фігня виходить - турки навряд чи дозволять прохід суден зі зкрапленим газом через Босфор і пояснювати будуть це "безпекою судноплавства". Тому по скрапленому газу лишається тільки реверс з країн ЄС.
Отменяешь все туристические поездки
украинцев в Турцию и нищий Эрдоган
тебе сам газ домой привезёт
Голодранец просто паразитируют на теле ЕС.Селит сирийцев в палатках и требует за них деньги с ЕС как за 5 звёзд отель.