Россиян на границе с Грузией "встречают" протестующие с украинскими флагами

На границе с Грузией россиян, сбежавших из РФ от мобилизации, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

"Россиян, которым удается выехать из страны, на границе с Грузией встречают антивоенные протестующие с украинскими флагами и плакатами", – говорится в сообщении.

Ранее редактор новостей ITV Эмма Берроуз, которая была на границе, опубликовала в твиттере изображения с людьми, которые держат в руках баннеры, на одном из которых написано: "В опросах большинство из вас поддерживает войну. А зачем же вы убегаете от нее?".

