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граница (4730) Грузия (4339) протест (5753) Россия (91205)

Россиян на границе с Грузией "встречают" протестующие с украинскими флагами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

грузія

На границе с Грузией россиян, сбежавших из РФ от мобилизации, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

"Россиян, которым удается выехать из страны, на границе с Грузией встречают антивоенные протестующие с украинскими флагами и плакатами", – говорится в сообщении.

Ранее редактор новостей ITV Эмма Берроуз, которая была на границе, опубликовала в твиттере изображения с людьми, которые держат в руках баннеры, на одном из которых написано: "В опросах большинство из вас поддерживает войну. А зачем же вы убегаете от нее?".

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На другом баннере, который держит девушка, написано: "Диктаторы делают то, что хочет большинство народа. А промытые мозги – результат бездействия самих россиян". В своей публикации редактор отметила, что возле грузинской границы с Россией протестующие поют гимн Украины и "троллят" россиян, выезжающих из своей страны.

Напомним, вчера грузинское оппозиционное движение "Дроа" анонсировало проведение акции протеста возле российско-грузинской границы из-за увеличения потока бегущих из России россиян из-за мобилизации. По словам организаторов акции, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан увеличивает риски для национальной безопасности и экономики, к тому же страна не готова справляться с таким потоком российских мигрантов. Кроме того, организаторы отметили, что на фоне подтвержденного сотрудничества ФСБ России и Службы государственной безопасности Грузии невозможно установить, кто пересекает границу.

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Топ комментарии
+115
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28.09.2022 18:29
+65
У однодумців думки сходяться - тільки сьогодні написав:

Стоять фінські прикордонники на кордоні з Росією Один другому каже:

- Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!

- Чому?

- А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!
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28.09.2022 18:44
+58
Я з величезною повагою ставлюся до грузинського народу , але зрумійте,Ви робите дуже велику помилку , пускаючи москалів в свою
краіну !

Пригадайте 2008 рік , коли тіж росіяни прийшли на вашу землю
вас вбивати і захопили ваші землі !!

женіть цю погань , бо буде біда !!
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28.09.2022 18:50
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Правила форума Совет форумчан
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.09.2022 18:29 Ответить
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28.09.2022 18:29 Ответить
праильно, шоб без провокацій, а одразу - киш киш киш
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28.09.2022 18:34 Ответить
У однодумців думки сходяться - тільки сьогодні написав:

Стоять фінські прикордонники на кордоні з Росією Один другому каже:

- Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!

- Чому?

- А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!
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28.09.2022 18:44 Ответить
та то не допоможе, ще курви будуть "носик морщить", сичатимуть як зміюки, або навпаки почнуть там піаритися "ми_протів_вайни, ми харошіє рускіє". Такі хороші і так проти, що повтікали, коли їм сраку припекло, а коли українців, чеченців тих же грузинів вбивали, то ті русскіє в телевізор втикали, їм було по фіг, а тепер - "ми нічево не зналі". І знати не бажали!. русскіє розуміють тільки бомбуля. І нічого більше крім бомбулєй.
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28.09.2022 18:33 Ответить
бо "руззкіє" лише прикметник..
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28.09.2022 18:49 Ответить
Не розумію, чому партія Саакашвілі не організує антиросійський мітинг? Типу проти понаєхавших...
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28.09.2022 18:40 Ответить
Дурость какая в логике ... вы писаки хотите чтобы они к нам с гранатой приехали???? Пусть на х@й едут куда хотят, нам же легче от этого. По оценкам порядка 200 тыс свалило от мобилизациии , ну и слава богу . Они и так сдохнут.
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28.09.2022 19:18 Ответить
из кацапобешенцев формировать бригады для восстановления территориальной целостности Грузии...
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28.09.2022 18:43 Ответить
А як можна промити мізки тим у кого вони відсутні?
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28.09.2022 18:43 Ответить
А Грузии всего 3,5 миллиона населения...примерно столько же живут за бугром...хмырей путлера привалит даже мильон и Грузия окажется по факту в коллапсе...путлер скаже рюZZkoe быдло в опасности....Рехверендум срочно...
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28.09.2022 18:48 Ответить
Я з величезною повагою ставлюся до грузинського народу , але зрумійте,Ви робите дуже велику помилку , пускаючи москалів в свою
краіну !

Пригадайте 2008 рік , коли тіж росіяни прийшли на вашу землю
вас вбивати і захопили ваші землі !!

женіть цю погань , бо буде біда !!
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28.09.2022 18:50 Ответить
здрыснуть вчасно основна мэта либералокацапив...
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28.09.2022 18:56 Ответить
Куда это убегающую кацапню гнать,назад под мобилизацию ?Пусть лучше бегают
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28.09.2022 19:33 Ответить
Хороших вариантов увы не осталось. Есть два плохие варианты. Один - метод Адика с крематориями. Это сейчас кацапы реализует сами. Второй - лагеря переучивания, похоже на что китайцы сейчас делает в Ухане.
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28.09.2022 22:49 Ответить
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28.09.2022 20:52 Ответить
https://youtu.be/OE14s4nTnqY
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28.09.2022 21:55 Ответить
То вже проблеми Грузії, не наші. Нам навпаки вигідно, менше до нас посунуть, менше *********** треба буде на них витрачати, менше утримувати в полоні і годувати за наш рахунок. Радіти треба, що вони пруть в інші країни (тим більш не суміжних з нами), а не на фронт.
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28.09.2022 22:22 Ответить
краще б кулеметами зустрічали..
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28.09.2022 18:53 Ответить
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28.09.2022 18:55 Ответить
Грузію очікує теж саме, що зараз коїться у нас. Де кацап - там війна.
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28.09.2022 18:56 Ответить
в Украине кацапы с украинским гражданством живут, они уже давно понаехали
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28.09.2022 21:09 Ответить
Пам'ятаю, - в 2008, коли цапи захопили Горі, на стіні грузинської казарми написали - Грузіни, учітєсь воєвать, вєрнємся провеєрім.
Провєрілі...
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28.09.2022 18:58 Ответить
Пам'ять у Грузинів за агресію московіі не тільки у 08.08.2008 рік не в усих стерта !!
Пильнуймо Україну!!! Пам'ятаймо про злиття вагнерівців з ОПУ та 3 роки грошей з бюджету України в асфальт!!
Смерть рашистам *****, але і «своїх служок» пильнуймо!!!
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28.09.2022 19:00 Ответить
Крысы путлера бросают машины на границе,покупают велосипеды у грузинов лишь бы быстрее без очереди попасть в Грузию...велик в Грузии стоил тысячу РЖУблей..счас 70 000 тысч...а это паника...крысы путлера подогнали к границе БТРы....
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28.09.2022 19:01 Ответить
то есть по вашему, грузины, которым нужны визы в рашку (и не просто формально, а должны быть какие-то особые случаи для получения таковых), с велосипедами переходят границу с рашкой, чтобы продать русским велосипеды в 10 раз дороже, чтобы те быстрее попали на грузинскую границу? Ваша логика хромает
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28.09.2022 19:35 Ответить
Це в перспективі зелені чоловічки. Це спецоперація ***** проти Грузіі
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28.09.2022 19:03 Ответить
Эта карма !!!
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28.09.2022 19:09 Ответить
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

3 ч

Россияне сами покупают броники и каски, чтобы отправиться в составе второй армии мира на войну, которую развязал Путин. Когда им скажут, что завтра их будут вешать, то они купят верёвку втридорога и оформят ипотеку на стул
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28.09.2022 19:23 Ответить
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28.09.2022 19:25 Ответить
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28.09.2022 19:29 Ответить
Примечательно что только развитые страны Запада,США и в Азии только Япония открыто осудили агрессию в отношении Украины. Тоесть только страны где демократия превыше всего. А все бывшие республики ссср а также китай где орудует автократия промолчали тем самым стали косвенными соучастниками этого преступления со стороны росии. После войны международные юристы должны дать оценку действиям этих стран за соучастие!!
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28.09.2022 19:55 Ответить
я это всегда говорю. Что мы должны подать в суд на венгрию, китай, ОАЭ и индию за соучастие!!!
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28.09.2022 21:50 Ответить
+ Іран туди ж
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28.09.2022 22:45 Ответить
и беларусь забыл
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28.09.2022 23:02 Ответить
https://t.me/babchenko77
Казахстан вчера оприлюднил - блин, вот сходу не могу уже найти замену на русском - данные по пересечению границы. За время объявления мобилизации в Казахстан въехали 98.000 россиян.
Выехали шестьдесят четыре тысячи.
Финляндия вчера заявила о том, что за прошедшие сутки в страну въехало семь с половиной тысяч россиян. А выехало, к слову - три с половиной.
Всего за неделю мобилизации в Финляндию въехало 43 тысячи, выехало 22,6.
На пике, который пришелся на выходные, ну, пусть будет пять тысяч положительного сальдо на въезд.
Эта лавочка закрывается - Финляндия заявила о том, что не хочет больше быть транзитной страной и закрывает границу для русских.
В Грузию, где, если читать Твиттер, прям ужас-ужас, столпотворение и половина России - за сутки въезжает 10 тысяч человек. Всего МВД Грузии заявляет, что в страну за неделю мобилизации въехало 53 тысячи россиян. Шестьдесят процентов из них уже выехало обратно - заявляет МВД Грузии - и смысла закрывать границу нет.
В Евросоюз по данным ВВС, которые приводят статистику пограничного агентства Frontex, въехало 66 тысяч россиян. Всего же с февраля 2022 въехало 1,3 миллиона. Выехало 1,27 миллиона.
За все время во все страны - давайте возьмем по максимуму с запасом в две головы - пусть будет аж невероятные четверть миллиона выехавших.
Знаете, сколько это будет от ста сорока миллионов?
Ноль целых восемнадцать сотых процента. Давайте циферками, так нагляднее - 0,18. Или 0,1 если обрезать до десятых.
Одна. Десятая. Процента.
Это даже не статистическая погрешность.
В реальном, а не математическом мире, это просто несуществующие цифры.
Доля мужского населения России составляет 67 миллионов человек. Давайте отметем половину молодых и старых. Мобрессурс - миллионов тридцать. Лукашенко вот говорит о двадцати пяти миллионах мобилизационного ресурса мужского населения призывного возраста.
Это ноль тридцать семь процента.
В циферках - 0,3 процента.
Они даже сбежать не могут.
Они не в состоянии даже массово бежать от мобилизации, чтобы не убивать украинцев.
Нет никакого массового бегства россиян от войны.
Оно существует только в твиттере.
Только в головах розовощекого идиота, русского либерала, который все еще верит в какающих бабочками пони на радуге и русских, способных принимать самостоятельные решения. Этот нарратив ему нужен только для одного - отмыться самому, писать постики про то, что «вот видите, мы еще не все конченные!»
Нет. Все. Конченные.
Ну, точнее на 99,88 процентов, если быть совсем точным.
За восемь месяцев на две страны нашлось только два человека, которые с оружием в руках дали отпор гестаповцам - один в Беларуси, помните, перестрелял ментов, и один вчера в оркостане в военкомате.
Два человека от ста сорока миллионов - тут уж проценты высчитывайте сами.
А массово они будут ныть, снимать ролики про ржавые автоматы - но идти, идти, идти в военкоматы и ехать на войну.
Рейх кристаллизовался. Всё. Кристаллизация произошла.
Никогда не думал, что соглашусь с Лукашенко - но тут он абсолютно прав. В данный момент этот мужик обитает в реальности. Ну, да, уехало у тебя пару сотен тысяч, и что?
Тем более, что да, не найдя себе такого уровня жизни, как в Москве, помыкавшись без работы и документов по тем, кого они называли урюками и сдавали квартиры только славянам, большая часть из них потом вернется обратно.
Они поставят в строй сотни тысяч. А потом миллионы.
И к этому надо быть готовым.
Надо начинать готовится уже сейчас.
Эйфория от успеха на Харьковщине, окончательно ушедший страх перед толпой алкоголиков и пришедшая на его место вера в себя, безусловно, имеет ключевую важность. Это психологический перелом в войне.
Но пренебрежительное отношение к миллионным ордам одичалых никогда до добра не доводит.
Жить нужно все-таки в реальности.
Извините за холодный душ.
Ваш Дед.
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28.09.2022 19:55 Ответить
Будують халупи та лишають гори сміття
https://glavcom.ua/world/observe/budujut-khalupi-ta-lishajut-hori-smittja-jaka-situatsija-na-vijizdakh-iz-rosiji-878509.html накопичуються гори сміття, залишені росіянами.
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28.09.2022 20:08 Ответить
А ще уявляю собі як вони там все в буквальному смислі засрали.
Вони й у себе вдома не гнушаються ссать на вулиці, і срать.
А в таких умовах я думаю вони навіть сраки не витирають...
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28.09.2022 21:09 Ответить
Спасибо за поддержку. Украина победит! Грузия обретет территориальную целостность.
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28.09.2022 20:08 Ответить
Гоните их обратно в быдлятник!!
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28.09.2022 20:26 Ответить
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28.09.2022 20:28 Ответить
Eslib ix mobilizovat i ne dat voiti v gruzii, oni budut stoiat protiv vas, i ubivat vas. Chto luchshe?
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28.09.2022 20:57 Ответить
Та тут народ реально не доганяє, наче діти. Хай собі їдуть куди хочуть, аби не на фронт, тим самим вони економлять наші боеприпаси і людські резерви. Менше буде всяких поліцаїв на окупованих територіях, бо частину направлять ще на підтримку своєї диктатури на окупованих територіях, а значить легше буде діяти партизанам . Кацапи, навіть якщо здадуться, ляжуть на економіку України важким вантажем, попробуй їх всіх прогодуй та простеж за ними. А так їдуть молоді працеспроможні громадяни, масово вивозячи кошти з Лаптестану, завдаючи тим самим удар по його економіці, бо тепер вони вже не будуть платити путлеру податки. Для України від великого ісходу росіян одні плюси. Це державам, куди вони мігрують треба бути напоготові.
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28.09.2022 22:35 Ответить
среда, 28 сентября 2022 г
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28.09.2022 23:29 Ответить
На этом спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies, видны автомобили, стоящие в очереди на пересечение контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границе во вторник, 27 сентября 2022 года
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28.09.2022 23:31 Ответить
Чем больше их дрыснет с рашки, тем лучше будет для Украины, это факт!
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28.09.2022 23:43 Ответить
Грузия делает большую ошибку. Ее пророссийское и не адекватное правительство должно понимать , что свинособаки такими остаются навсегда. Сегодня маленькая страна запустит огромное количество своих могильщиков- их нужно кормить( они рукожопые от рождения,) ,жать жильё ( будут требовать лучшее) , потом им будет нужен второй русский как государственный , потом потребуют своё представительство в парламенте. Когда приедут их жены - они могут захотеть остаться навсегда. Оккупироваться Грузию будет не нужно- если что - есть базу России, есть Осетия и Чечня. Грузия создаёт себе большие проблемы , забывая что Россия их окулировала, забрала их территорию , что они чистые фашисты. Самим поджигать свой дом не умно.
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29.09.2022 07:45 Ответить
Засцали ********* ******,только ******* можете и наклейки с зет наклеивать.Бегущее стадо которое никому не надо
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29.09.2022 08:31 Ответить
 
 