Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией

Гражданам РФ, подлежащим призыву, но желающим уехать из страны, вручают повестки на границе с Грузией.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии, передает Цензор.НЕТ.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, среди них представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязан ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае лицу вручают повестку", – сказал собеседник агентства.

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Около 5 500 автомобилей в Северной Осетии ожидают проезд через российско-грузинскую границу, среди них 3600 легковых автомобилей.

ТАСС пишет, что было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу в контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс". Кроме того, в ближайшее время на КПП развернут мобилизационный пункт военкомата.