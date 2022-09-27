РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6301 посетитель онлайн
Новости За рубежом Мобилизация в РФ
8 618 30
граница (4722) Грузия (4339) Россия (91190) мобилизация (1600) повестка (77)

Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,грузія

Гражданам РФ, подлежащим призыву, но желающим уехать из страны, вручают повестки на границе с Грузией.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии, передает Цензор.НЕТ.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, среди них представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязан ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае лицу вручают повестку", – сказал собеседник агентства.

Читайте: Оккупанты планируют начать "мобилизацию" в Мариуполе с 10 октября, - Андрющенко

Около 5 500 автомобилей в Северной Осетии ожидают проезд через российско-грузинскую границу, среди них 3600 легковых автомобилей.

ТАСС пишет, что было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу в контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс". Кроме того, в ближайшее время на КПП развернут мобилизационный пункт военкомата.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
ЗСУ ніжно обнімають Лиман
показать весь комментарий
27.09.2022 18:07
+30
Посольство России в Германии будет выдавать повестки российским гражданам находящихся на территории Германии.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:08
+29
Русские, которые бегут от мобилизации, на самом деле, бегут от двух вещей: от украинской армии и от российской тюрьмы.

Но они не бегут от "русского мира"… ОНИ НЕ ПРОТИВ НЕГО, он их до недавнего времени вполне устраивал!

И тут уже не важно, кто из них говорил "не все так однозначно", а кто обвешивал себя колорадскими лентами на все тело и ставил себе клеймо Z на лбу, груди или где-нибудь еще.

Никто из них, за редким исключением, не протестовал, не критиковал власть, и не выражал своей солидарности с украинцами.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ ніжно обнімають Лиман
показать весь комментарий
27.09.2022 18:07 Ответить
как много нам еще надо обнять....
показать весь комментарий
27.09.2022 18:34 Ответить
і жирік очєнь рад-тепєрь два дохлих пі..ра стало...
показать весь комментарий
27.09.2022 18:14 Ответить
Умер пи...р, но не тот
показать весь комментарий
27.09.2022 18:15 Ответить
Это не ху@ловских пи@дунов по телеку смотреть . Сидя на диване , в маечке с буквой "z" .
показать весь комментарий
27.09.2022 18:08 Ответить
Посольство России в Германии будет выдавать повестки российским гражданам находящихся на территории Германии.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:08 Ответить
Було б непогано, але для того вони повинні бути там зареєстровані. А для чого їм там реєструватись? Гроші їм як біженцям будуть німці платити.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:54 Ответить
Пусть раздаёт и тем автопробеговцам и призывателям Путина ввести, кто удобно расселись в Германской эмиграции под гражданством оной с обьязательной явкой. А что, слабо историческую родину защищать? И призываю властей Германии содействовать в поиске и отправлении тушек. Германии это пойдёт только в пользу.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:04 Ответить
Не могу найти ссылку на эту новость. Если правда - киньте, я кину своим родственникам в нараисю, которые не понимали, зачем я отказываюсь от раисского гражданства, и всё хотели, чтоб я вернулся, потому что меня тут, видите ли, совсем запритесняли.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:11 Ответить
Вообще не понимаю грузин!!!Это те же люди что поддерживали войну против Грузии и убийства жителей этой страны...я
показать весь комментарий
27.09.2022 18:10 Ответить
Eto ne Gruzinskiji narod, a ix pro-roSSijskie vlasti
показать весь комментарий
27.09.2022 18:35 Ответить
А венгров можно понять?Ведь был кровавый 1956 год. И ничего не помним и поддерживаем Россию с Путиным.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:37 Ответить
У венгров теперь власть типа Беларуси Лукашенко. С ямадьярами у руля.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:06 Ответить
Моя душа радіє за рашистів! Тепер всі ті, для кого кавказці - хачи, азіати та араби - чурки, далекосхідні народи - вузкоглазі, африканці - чорножопі, Європа - геї, а американці - пєндоси, стануть усім цим, бо будуть скиглити "брат, поможи". А яка радість аж накриває мене, коли розумію, що оті всі діванні "можем павтаріть" починають на своїй шкурі відчувати, що "повторювати" доведеться їм! Може перед смертю хоча б встигнуть побачити вбиральню з унітазом і померти щасливими!
показать весь комментарий
27.09.2022 18:15 Ответить
Ви краще подумайте, як круто буде нашим біженцям. Втекти від орків, щоб потім цих орків теж запустили в цивілізовані країни, та ще й жаліли, мовляв, от бідоськи! Втікачі! Жертви, *****, режиму!🤮
показать весь комментарий
27.09.2022 18:30 Ответить
У Грузії проросійський уряд, тому кацапам у Грузії спокійно не буде - заберуть і депортують у рашку будь-якої миті.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:16 Ответить
Путен спасает росийских граждан от злых русофобских грузинов
показать весь комментарий
27.09.2022 18:16 Ответить
Цап цабэ, цап цабэ
показать весь комментарий
27.09.2022 18:16 Ответить
соб
показать весь комментарий
27.09.2022 18:24 Ответить
Русские, которые бегут от мобилизации, на самом деле, бегут от двух вещей: от украинской армии и от российской тюрьмы.

Но они не бегут от "русского мира"… ОНИ НЕ ПРОТИВ НЕГО, он их до недавнего времени вполне устраивал!

И тут уже не важно, кто из них говорил "не все так однозначно", а кто обвешивал себя колорадскими лентами на все тело и ставил себе клеймо Z на лбу, груди или где-нибудь еще.

Никто из них, за редким исключением, не протестовал, не критиковал власть, и не выражал своей солидарности с украинцами.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:23 Ответить
👍
показать весь комментарий
27.09.2022 19:08 Ответить
Кстати, как человек, бежавший из россии в 2008, могу сказать, что и ко мне эти слова тогда относились. "Путин - плохой, россия - хорошая". Что случилось в Грузии понял лишь тогда, когда ровно то же самое стали говорить про Украину.

Единственное что могу сказать в своё оправдание - колорадской ленты не носил никогда (её придумали ещё в 2005).
показать весь комментарий
27.09.2022 19:15 Ответить
Скажите, а вот теперь Грузия - это уже исконно русская земля или всё ещё нет?
показать весь комментарий
27.09.2022 19:02 Ответить
Ещё миллион понабегавших ********* и больше не будет даже по этническому делению. Действительно не понимаю, как грузин это устраивает.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:10 Ответить
Грузия же - православная страна? Значит вседа была! А что христианство она приняла на пол тысячелетия раньше даже Киева - ну, то такое, мелочи.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:17 Ответить
зачем надо было воевать с Грузией? Если можно без военных действий вторгнуться оравой, и расселиться по всей Грузии.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:25 Ответить
Oбязанность крепостной кацапсины, сдохнуть:
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
показать весь комментарий
27.09.2022 19:49 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 20:03 Ответить
 
 