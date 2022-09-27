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Росіянам вручають повістки прямо на кордоні з Грузією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,грузія

Громадянам РФ, які підлягають призову, але бажають виїхати з країни, вручають повістки на кордоні з Грузією.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу глави й уряду Північної Осетії, передає Цензор.НЕТ.

"На кордоні з Грузією працює оперативна група щодо призову, серед них представники військкомату й органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає призову, то в цьому випадку особі вручають повістку", – сказав співрозмовник агентства.

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Близько 5 500 автомобілів у Північній Осетії очікують на проїзд через російсько-грузинський кордон, серед них 3600 легкових автомобілів.

ТАСС пише, що було ухвалено рішення дозволити громадянам піший перехід через кордон у контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс". Окрім того, найближчим часом на КПП розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.
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Топ коментарі
+36
ЗСУ ніжно обнімають Лиман
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27.09.2022 18:07
+30
Посольство России в Германии будет выдавать повестки российским гражданам находящихся на территории Германии.
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27.09.2022 18:08
+29
Русские, которые бегут от мобилизации, на самом деле, бегут от двух вещей: от украинской армии и от российской тюрьмы.

Но они не бегут от "русского мира"… ОНИ НЕ ПРОТИВ НЕГО, он их до недавнего времени вполне устраивал!

И тут уже не важно, кто из них говорил "не все так однозначно", а кто обвешивал себя колорадскими лентами на все тело и ставил себе клеймо Z на лбу, груди или где-нибудь еще.

Никто из них, за редким исключением, не протестовал, не критиковал власть, и не выражал своей солидарности с украинцами.
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27.09.2022 18:23
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ЗСУ ніжно обнімають Лиман
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27.09.2022 18:07 Відповісти
как много нам еще надо обнять....
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27.09.2022 18:34 Відповісти
і жирік очєнь рад-тепєрь два дохлих пі..ра стало...
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27.09.2022 18:14 Відповісти
Умер пи...р, но не тот
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27.09.2022 18:15 Відповісти
Это не ху@ловских пи@дунов по телеку смотреть . Сидя на диване , в маечке с буквой "z" .
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27.09.2022 18:08 Відповісти
Посольство России в Германии будет выдавать повестки российским гражданам находящихся на территории Германии.
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27.09.2022 18:08 Відповісти
Було б непогано, але для того вони повинні бути там зареєстровані. А для чого їм там реєструватись? Гроші їм як біженцям будуть німці платити.
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27.09.2022 18:54 Відповісти
Пусть раздаёт и тем автопробеговцам и призывателям Путина ввести, кто удобно расселись в Германской эмиграции под гражданством оной с обьязательной явкой. А что, слабо историческую родину защищать? И призываю властей Германии содействовать в поиске и отправлении тушек. Германии это пойдёт только в пользу.
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27.09.2022 19:04 Відповісти
Не могу найти ссылку на эту новость. Если правда - киньте, я кину своим родственникам в нараисю, которые не понимали, зачем я отказываюсь от раисского гражданства, и всё хотели, чтоб я вернулся, потому что меня тут, видите ли, совсем запритесняли.
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27.09.2022 19:11 Відповісти
Вообще не понимаю грузин!!!Это те же люди что поддерживали войну против Грузии и убийства жителей этой страны...я
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27.09.2022 18:10 Відповісти
Eto ne Gruzinskiji narod, a ix pro-roSSijskie vlasti
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27.09.2022 18:35 Відповісти
А венгров можно понять?Ведь был кровавый 1956 год. И ничего не помним и поддерживаем Россию с Путиным.
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27.09.2022 18:37 Відповісти
У венгров теперь власть типа Беларуси Лукашенко. С ямадьярами у руля.
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27.09.2022 19:06 Відповісти
Моя душа радіє за рашистів! Тепер всі ті, для кого кавказці - хачи, азіати та араби - чурки, далекосхідні народи - вузкоглазі, африканці - чорножопі, Європа - геї, а американці - пєндоси, стануть усім цим, бо будуть скиглити "брат, поможи". А яка радість аж накриває мене, коли розумію, що оті всі діванні "можем павтаріть" починають на своїй шкурі відчувати, що "повторювати" доведеться їм! Може перед смертю хоча б встигнуть побачити вбиральню з унітазом і померти щасливими!
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27.09.2022 18:15 Відповісти
Ви краще подумайте, як круто буде нашим біженцям. Втекти від орків, щоб потім цих орків теж запустили в цивілізовані країни, та ще й жаліли, мовляв, от бідоськи! Втікачі! Жертви, *****, режиму!🤮
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27.09.2022 18:30 Відповісти
У Грузії проросійський уряд, тому кацапам у Грузії спокійно не буде - заберуть і депортують у рашку будь-якої миті.
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27.09.2022 18:16 Відповісти
Путен спасает росийских граждан от злых русофобских грузинов
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27.09.2022 18:16 Відповісти
Цап цабэ, цап цабэ
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27.09.2022 18:16 Відповісти
соб
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27.09.2022 18:24 Відповісти
Русские, которые бегут от мобилизации, на самом деле, бегут от двух вещей: от украинской армии и от российской тюрьмы.

Но они не бегут от "русского мира"… ОНИ НЕ ПРОТИВ НЕГО, он их до недавнего времени вполне устраивал!

И тут уже не важно, кто из них говорил "не все так однозначно", а кто обвешивал себя колорадскими лентами на все тело и ставил себе клеймо Z на лбу, груди или где-нибудь еще.

Никто из них, за редким исключением, не протестовал, не критиковал власть, и не выражал своей солидарности с украинцами.
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27.09.2022 18:23 Відповісти
👍
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27.09.2022 19:08 Відповісти
Кстати, как человек, бежавший из россии в 2008, могу сказать, что и ко мне эти слова тогда относились. "Путин - плохой, россия - хорошая". Что случилось в Грузии понял лишь тогда, когда ровно то же самое стали говорить про Украину.

Единственное что могу сказать в своё оправдание - колорадской ленты не носил никогда (её придумали ещё в 2005).
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27.09.2022 19:15 Відповісти
Скажите, а вот теперь Грузия - это уже исконно русская земля или всё ещё нет?
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27.09.2022 19:02 Відповісти
Ещё миллион понабегавших ********* и больше не будет даже по этническому делению. Действительно не понимаю, как грузин это устраивает.
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27.09.2022 19:10 Відповісти
Грузия же - православная страна? Значит вседа была! А что христианство она приняла на пол тысячелетия раньше даже Киева - ну, то такое, мелочи.
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27.09.2022 19:17 Відповісти
зачем надо было воевать с Грузией? Если можно без военных действий вторгнуться оравой, и расселиться по всей Грузии.
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27.09.2022 19:25 Відповісти
Oбязанность крепостной кацапсины, сдохнуть:
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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27.09.2022 19:49 Відповісти
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27.09.2022 20:03 Відповісти
 
 