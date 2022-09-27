Росіянам вручають повістки прямо на кордоні з Грузією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянам РФ, які підлягають призову, але бажають виїхати з країни, вручають повістки на кордоні з Грузією.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу глави й уряду Північної Осетії, передає Цензор.НЕТ.
"На кордоні з Грузією працює оперативна група щодо призову, серед них представники військкомату й органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає призову, то в цьому випадку особі вручають повістку", – сказав співрозмовник агентства.
Близько 5 500 автомобілів у Північній Осетії очікують на проїзд через російсько-грузинський кордон, серед них 3600 легкових автомобілів.
ТАСС пише, що було ухвалено рішення дозволити громадянам піший перехід через кордон у контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс". Окрім того, найближчим часом на КПП розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.
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Но они не бегут от "русского мира"… ОНИ НЕ ПРОТИВ НЕГО, он их до недавнего времени вполне устраивал!
И тут уже не важно, кто из них говорил "не все так однозначно", а кто обвешивал себя колорадскими лентами на все тело и ставил себе клеймо Z на лбу, груди или где-нибудь еще.
Никто из них, за редким исключением, не протестовал, не критиковал власть, и не выражал своей солидарности с украинцами.
Единственное что могу сказать в своё оправдание - колорадской ленты не носил никогда (её придумали ещё в 2005).
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !