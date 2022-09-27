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кордон (3084) Грузія (1418) Росія (47115) мобілізація (1437)

Після оголошення мобілізації до Грузії щодня прибуває близько 10-11 тис. росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,росія,грузія,мобілізація

Після оголошення у Росії військової мобілізації до Грузії через контрольно-пропускний пункт "Верхній Ларс" щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян (що вдвічі більше, ніж було зазвичай).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Гомелаурі стверджує, що зростання кількості росіян, які прибувають з Росії, не перевищує 40-45%. Він також закликав грузинську опозицію визначитися з вимогами: чи потрібно заборонити в’їзд до Грузії росіянам, чи впустити їх, щоб вони не вирушили на війну до України.

Дещо раніше цього дня МВС Північної Осетії повідомило, що у Росії на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс", через який росіяни масово виїжджають після оголошення мобілізації, найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату.

Раніше громадянам Росії, які прямували до Грузії, дозволили переходити кордон до КПП "Верхній Ларс" пішки, незважаючи на те, що прикордонний пункт для цього не призначений. Рішення ухвалили через величезний затор машин, що скупчилися в очікуванні перетину кордону.

Також дивіться: Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Грузини стадо баранів.
Думають, що кацапи будуть в них гроші витрачати.
Будуть…
Але Грузії ті гроші боком вилізуть.
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27.09.2022 14:14
+21
Їм треба 2008 рік пам'ятати, а не боржомі та депортацію!
Бо будуть вони автономією у складі абхазії!
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27.09.2022 14:20
+19
Сакартвело, я вам поражаюсь. ОНО УБИВАЛИ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ, а вы убийц, оккупантов и эти отбросы человечества, принимаете в своей стране. Шось пробздилось у князивстве Иверия. Где ваша гордость и честь, грузины?
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27.09.2022 14:17
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Грузини стадо баранів.
Думають, що кацапи будуть в них гроші витрачати.
Будуть…
Але Грузії ті гроші боком вилізуть.
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27.09.2022 14:14 Відповісти
грузины еще до мобилизации стонали от засилия кацапов
я бы на их месте вспомнила сейчас веселые времена, когда боржоми на раше запрещали и как то депортировали из раши всех грузин, кто под руку попался, включая того, что получил уже гражданство раши)))

и депортировала это стадо куда нибудь
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27.09.2022 14:17 Відповісти
Їм треба 2008 рік пам'ятати, а не боржомі та депортацію!
Бо будуть вони автономією у складі абхазії!
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27.09.2022 14:20 Відповісти
пам'ятати їм треба все.
і щось робити
а то раша воювала з Україною, а захопить Грузію
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27.09.2022 14:27 Відповісти
Сакартвело, я вам поражаюсь. ОНО УБИВАЛИ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ, а вы убийц, оккупантов и эти отбросы человечества, принимаете в своей стране. Шось пробздилось у князивстве Иверия. Где ваша гордость и честь, грузины?
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27.09.2022 14:17 Відповісти
Скоро теріторію Грузії приєднають до Росії тбо там рузьге буде більш ніж грузинів.
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27.09.2022 14:18 Відповісти
Термінова новина!!!
Диванні війська Лаптерейха почали вторгнення на суверенну теріторію Грузії!
Аграрії України висловлюють глибоке занепокоєння з цього приводу, бо де вони ще знайдуть стільки добрива для наступної посівної))
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27.09.2022 14:18 Відповісти
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27.09.2022 14:18 Відповісти
Ахаа. Все верно, в Грузии б/у тачки в 2,5-3 раза дешевле, чем в Раиссе.
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27.09.2022 14:37 Відповісти
вот так начинается настоящая, реальная оккупация Грузии. Включение *********** у населения предполагается через пару месяцев.
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27.09.2022 14:21 Відповісти
Може вже пора об'явити мобілізацію в Грузії? А то вони тепер можуть так окупувати всю Грузію. Чи вже пізно?
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27.09.2022 14:23 Відповісти
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27.09.2022 14:24 Відповісти
👍
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27.09.2022 14:34 Відповісти
👍🤣
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27.09.2022 14:59 Відповісти
Може ми щось пропустили, та щось незроміли?
Бо судячи з новин з кацапії, все виглядає так ніби США нанесли по ним з десяток ядерних ударів, а країни НАТО вже окупували десь третину її європейської частини!
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27.09.2022 14:24 Відповісти
"чи заборонити в'їзд до Грузії росіянам, чи впустити їх, щоб вони не вирушили на війну до України".

А може вони вирушили на війну до Грузії?

У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
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27.09.2022 14:29 Відповісти
***....грузиньІ запустили в свой дом Троянского коня.
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27.09.2022 14:30 Відповісти
Не верьте данайцам, дарьІ приносящим.
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27.09.2022 14:31 Відповісти
дайош усский езыг вторым государственным в Грузии!
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27.09.2022 14:32 Відповісти
Грузия сказала, что будет впускать в первую очередь грузин, которые родились в Грузии даже если они граждане рф
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Бородатая бабушка казала, що прайдьот 10 лєт і кровь забудут. У випадку з грузинами пройшло трохи більше.
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27.09.2022 14:43 Відповісти
дивні грузини...мало того шо забули 1992 і 2008,тпк ще й дали владу якійсь Бідзіні,російському троянському коню. ну нічого,скоро ці десятки тисяч "хороших русскі" трохи освояться,приучать гпрячих кацо гаваріть с німі на чєлавєчєском язикє,а потім оголосять Грузію ісконно русской зємльой,яку незаконно окупували якісь грузини...
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27.09.2022 14:48 Відповісти
Ви ще забули про право.славних братьєв
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27.09.2022 15:24 Відповісти
voot eto balshoi loj! radio svaboda, ia tvaiu mamu ****, dlia kavo t akova sdzelaesh?!
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27.09.2022 14:50 Відповісти
При теперешней власти Грузия превратилась хрен знает что.
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27.09.2022 14:50 Відповісти
Называется пусти козла в огород. Это еще аукнется грузинской стороне.
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27.09.2022 14:51 Відповісти
Классный видос сегодня вбросил в Ютьюба Сергей Стерненко...с вопросом...а куда делась армия путлера с 24 февраля?их же было вдоль границ Украины майже 200 тысяч...
А й справді куди ділися щури путлєра...це ж не 10 і не 20 тисяч ..мабуть поїхали у Ерітрею...на стажування...або в Беслане...тренуватися на дітях ..у школі...
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27.09.2022 14:51 Відповісти
По факту это тихий захват Грузии...местных всего 3,5 миллиона,скоро будет 7 миллионов...и Грузия стане Мавзолейной республикой имени Михо Саакашвили
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27.09.2022 15:09 Відповісти
Виноваты тут местные ценители коррупционных традиций. Те самые кто прогнали Саакашвили и бросили его в тюрьму.
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27.09.2022 16:21 Відповісти
я с грузин просто ****!как можно пускать к себе этих тварей когда они в 2008 году вторглись в их страну,оккупировали их территории!или за бабло всё стерпеть готовы?!
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27.09.2022 15:12 Відповісти
Там ********** прокацапський.
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27.09.2022 15:37 Відповісти
Не он один. Там почти вся элита такая. И полно любителей коррупции в народе. Украине на заметку.
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27.09.2022 16:23 Відповісти
Імідж Грузії був збудований гарний при Саакашвілі - дійсно щось хотіли змінити,
корупція і кумовство це гідра яку тяжко знищити що у нас, що в Грузії, паРаша
це магніт для всіх політиків які ********** грощі по всьому світі, маєю надію це
вже не надовго.
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28.09.2022 02:03 Відповісти
Удивляетесь? Вспомните , когда россияне в Украину будут ломиться. А они будут. Война закончится и попрутся. Потому что там, на россии ,жить будет тяжко. Ну и будут и «корни» и родственники находится. Тогда и жалеть начнут и впускать. Т
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27.09.2022 15:31 Відповісти
Я вже "обрубив" всі гілки з ерефії, колись вони були моїми родичами, зараз просто знайомі.
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27.09.2022 15:36 Відповісти
КАЦАПАМ ТРЕБА ПЕРЕКРИТИ ВЇЗД У ВСІ КРАЇНИ, ХАЙ САМІ СКИДУЮТЬ СВОЮ ВЛАДУ.
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27.09.2022 15:35 Відповісти
Кацапам карма прилетіла. Українці від війни тікали, яку ці падли так підтримували та думали, що їх це торкнеться. А зараз їх черга тікати від цієї війни, щоб не здохнути в Україні ці істоти розбіглися як таргани. Сподіваюсь, що казахи, киргизи, грузини та інші народи будуть їх так само принижувати та знущатися, як це робили з ними мАсквічі, коли ті їхали до них на заробітки.
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27.09.2022 16:33 Відповісти
Та нехай сі їдуть, проблеми індіанців шерифа не ї"уть, добре то, що вони не опиняться на теренах України!
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27.09.2022 17:34 Відповісти
" армія сіту, а де ділася попередня? Так і з тими буде, розсосуться по норах.
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27.09.2022 17:36 Відповісти
Все це не так смішно. Кожного дня прибуває 10 тис. молодиків призивного віку, здорових бугаїв носіїв «руського миру». Впевнений, що ФСБ зброю вже приховало на території Грузії+російський контингент вже присутній.Всі чекають «час Ч». Що це як не повзуча окупація?
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27.09.2022 23:54 Відповісти
 
 