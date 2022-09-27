Після оголошення мобілізації до Грузії щодня прибуває близько 10-11 тис. росіян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після оголошення у Росії військової мобілізації до Грузії через контрольно-пропускний пункт "Верхній Ларс" щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян (що вдвічі більше, ніж було зазвичай).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі.
Гомелаурі стверджує, що зростання кількості росіян, які прибувають з Росії, не перевищує 40-45%. Він також закликав грузинську опозицію визначитися з вимогами: чи потрібно заборонити в’їзд до Грузії росіянам, чи впустити їх, щоб вони не вирушили на війну до України.
Дещо раніше цього дня МВС Північної Осетії повідомило, що у Росії на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс", через який росіяни масово виїжджають після оголошення мобілізації, найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату.
Раніше громадянам Росії, які прямували до Грузії, дозволили переходити кордон до КПП "Верхній Ларс" пішки, незважаючи на те, що прикордонний пункт для цього не призначений. Рішення ухвалили через величезний затор машин, що скупчилися в очікуванні перетину кордону.
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Думають, що кацапи будуть в них гроші витрачати.
Будуть…
Але Грузії ті гроші боком вилізуть.
я бы на их месте вспомнила сейчас веселые времена, когда боржоми на раше запрещали и как то депортировали из раши всех грузин, кто под руку попался, включая того, что получил уже гражданство раши)))
и депортировала это стадо куда нибудь
Бо будуть вони автономією у складі абхазії!
і щось робити
а то раша воювала з Україною, а захопить Грузію
Диванні війська Лаптерейха почали вторгнення на суверенну теріторію Грузії!
Аграрії України висловлюють глибоке занепокоєння з цього приводу, бо де вони ще знайдуть стільки добрива для наступної посівної))
Бо судячи з новин з кацапії, все виглядає так ніби США нанесли по ним з десяток ядерних ударів, а країни НАТО вже окупували десь третину її європейської частини!
А може вони вирушили на війну до Грузії?
У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
А й справді куди ділися щури путлєра...це ж не 10 і не 20 тисяч ..мабуть поїхали у Ерітрею...на стажування...або в Беслане...тренуватися на дітях ..у школі...
корупція і кумовство це гідра яку тяжко знищити що у нас, що в Грузії, паРаша
це магніт для всіх політиків які ********** грощі по всьому світі, маєю надію це
вже не надовго.