После объявления мобилизации в Грузию каждый день прибывает около 10-11 тыс. россиян

После объявления в России военной мобилизации в Грузию через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" ежедневно прибывает около 10-11 тысяч россиян (что вдвое больше обычного).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Гомелаури утверждает, что рост числа прибывающих из России россиян не превышает 40-45%. Он также призвал грузинскую оппозицию определиться с требованиями: нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам или впустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.

Ранее в этот день МВД Северной Осетии сообщило, что в России на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", через который россияне массово выезжают после объявления мобилизации, в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Ранее гражданам России, направлявшимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение приняли из-за огромной пробки машин, скопившихся в ожидании пересечения границы.

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