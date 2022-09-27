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Новости За рубежом Мобилизация в РФ
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граница (4722) Грузия (4339) Россия (91190) мобилизация (1600)

После объявления мобилизации в Грузию каждый день прибывает около 10-11 тыс. россиян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,росія,грузія,мобілізація

После объявления в России военной мобилизации в Грузию через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" ежедневно прибывает около 10-11 тысяч россиян (что вдвое больше обычного).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Гомелаури утверждает, что рост числа прибывающих из России россиян не превышает 40-45%. Он также призвал грузинскую оппозицию определиться с требованиями: нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам или впустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.

Ранее в этот день МВД Северной Осетии сообщило, что в России на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", через который россияне массово выезжают после объявления мобилизации, в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Ранее гражданам России, направлявшимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение приняли из-за огромной пробки машин, скопившихся в ожидании пересечения границы.

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Топ комментарии
+22
Грузини стадо баранів.
Думають, що кацапи будуть в них гроші витрачати.
Будуть…
Але Грузії ті гроші боком вилізуть.
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27.09.2022 14:14
+21
Їм треба 2008 рік пам'ятати, а не боржомі та депортацію!
Бо будуть вони автономією у складі абхазії!
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27.09.2022 14:20
+19
Сакартвело, я вам поражаюсь. ОНО УБИВАЛИ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ, а вы убийц, оккупантов и эти отбросы человечества, принимаете в своей стране. Шось пробздилось у князивстве Иверия. Где ваша гордость и честь, грузины?
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27.09.2022 14:17
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Грузини стадо баранів.
Думають, що кацапи будуть в них гроші витрачати.
Будуть…
Але Грузії ті гроші боком вилізуть.
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27.09.2022 14:14 Ответить
грузины еще до мобилизации стонали от засилия кацапов
я бы на их месте вспомнила сейчас веселые времена, когда боржоми на раше запрещали и как то депортировали из раши всех грузин, кто под руку попался, включая того, что получил уже гражданство раши)))

и депортировала это стадо куда нибудь
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27.09.2022 14:17 Ответить
Їм треба 2008 рік пам'ятати, а не боржомі та депортацію!
Бо будуть вони автономією у складі абхазії!
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27.09.2022 14:20 Ответить
пам'ятати їм треба все.
і щось робити
а то раша воювала з Україною, а захопить Грузію
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27.09.2022 14:27 Ответить
Сакартвело, я вам поражаюсь. ОНО УБИВАЛИ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ, а вы убийц, оккупантов и эти отбросы человечества, принимаете в своей стране. Шось пробздилось у князивстве Иверия. Где ваша гордость и честь, грузины?
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27.09.2022 14:17 Ответить
Скоро теріторію Грузії приєднають до Росії тбо там рузьге буде більш ніж грузинів.
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27.09.2022 14:18 Ответить
Термінова новина!!!
Диванні війська Лаптерейха почали вторгнення на суверенну теріторію Грузії!
Аграрії України висловлюють глибоке занепокоєння з цього приводу, бо де вони ще знайдуть стільки добрива для наступної посівної))
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27.09.2022 14:18 Ответить
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27.09.2022 14:18 Ответить
Ахаа. Все верно, в Грузии б/у тачки в 2,5-3 раза дешевле, чем в Раиссе.
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27.09.2022 14:37 Ответить
вот так начинается настоящая, реальная оккупация Грузии. Включение *********** у населения предполагается через пару месяцев.
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27.09.2022 14:21 Ответить
Може вже пора об'явити мобілізацію в Грузії? А то вони тепер можуть так окупувати всю Грузію. Чи вже пізно?
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27.09.2022 14:23 Ответить
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27.09.2022 14:24 Ответить
👍
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27.09.2022 14:34 Ответить
👍🤣
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27.09.2022 14:59 Ответить
Може ми щось пропустили, та щось незроміли?
Бо судячи з новин з кацапії, все виглядає так ніби США нанесли по ним з десяток ядерних ударів, а країни НАТО вже окупували десь третину її європейської частини!
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27.09.2022 14:24 Ответить
"чи заборонити в'їзд до Грузії росіянам, чи впустити їх, щоб вони не вирушили на війну до України".

А може вони вирушили на війну до Грузії?

У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
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27.09.2022 14:29 Ответить
***....грузиньІ запустили в свой дом Троянского коня.
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27.09.2022 14:30 Ответить
Не верьте данайцам, дарьІ приносящим.
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27.09.2022 14:31 Ответить
дайош усский езыг вторым государственным в Грузии!
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27.09.2022 14:32 Ответить
Грузия сказала, что будет впускать в первую очередь грузин, которые родились в Грузии даже если они граждане рф
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27.09.2022 14:38 Ответить
Бородатая бабушка казала, що прайдьот 10 лєт і кровь забудут. У випадку з грузинами пройшло трохи більше.
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27.09.2022 14:43 Ответить
дивні грузини...мало того шо забули 1992 і 2008,тпк ще й дали владу якійсь Бідзіні,російському троянському коню. ну нічого,скоро ці десятки тисяч "хороших русскі" трохи освояться,приучать гпрячих кацо гаваріть с німі на чєлавєчєском язикє,а потім оголосять Грузію ісконно русской зємльой,яку незаконно окупували якісь грузини...
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27.09.2022 14:48 Ответить
Ви ще забули про право.славних братьєв
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27.09.2022 15:24 Ответить
voot eto balshoi loj! radio svaboda, ia tvaiu mamu ****, dlia kavo t akova sdzelaesh?!
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27.09.2022 14:50 Ответить
При теперешней власти Грузия превратилась хрен знает что.
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27.09.2022 14:50 Ответить
Называется пусти козла в огород. Это еще аукнется грузинской стороне.
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27.09.2022 14:51 Ответить
Классный видос сегодня вбросил в Ютьюба Сергей Стерненко...с вопросом...а куда делась армия путлера с 24 февраля?их же было вдоль границ Украины майже 200 тысяч...
А й справді куди ділися щури путлєра...це ж не 10 і не 20 тисяч ..мабуть поїхали у Ерітрею...на стажування...або в Беслане...тренуватися на дітях ..у школі...
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27.09.2022 14:51 Ответить
По факту это тихий захват Грузии...местных всего 3,5 миллиона,скоро будет 7 миллионов...и Грузия стане Мавзолейной республикой имени Михо Саакашвили
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27.09.2022 15:09 Ответить
Виноваты тут местные ценители коррупционных традиций. Те самые кто прогнали Саакашвили и бросили его в тюрьму.
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27.09.2022 16:21 Ответить
я с грузин просто ****!как можно пускать к себе этих тварей когда они в 2008 году вторглись в их страну,оккупировали их территории!или за бабло всё стерпеть готовы?!
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27.09.2022 15:12 Ответить
Там ********** прокацапський.
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27.09.2022 15:37 Ответить
Не он один. Там почти вся элита такая. И полно любителей коррупции в народе. Украине на заметку.
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27.09.2022 16:23 Ответить
Імідж Грузії був збудований гарний при Саакашвілі - дійсно щось хотіли змінити,
корупція і кумовство це гідра яку тяжко знищити що у нас, що в Грузії, паРаша
це магніт для всіх політиків які ********** грощі по всьому світі, маєю надію це
вже не надовго.
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28.09.2022 02:03 Ответить
Удивляетесь? Вспомните , когда россияне в Украину будут ломиться. А они будут. Война закончится и попрутся. Потому что там, на россии ,жить будет тяжко. Ну и будут и «корни» и родственники находится. Тогда и жалеть начнут и впускать. Т
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27.09.2022 15:31 Ответить
Я вже "обрубив" всі гілки з ерефії, колись вони були моїми родичами, зараз просто знайомі.
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27.09.2022 15:36 Ответить
КАЦАПАМ ТРЕБА ПЕРЕКРИТИ ВЇЗД У ВСІ КРАЇНИ, ХАЙ САМІ СКИДУЮТЬ СВОЮ ВЛАДУ.
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27.09.2022 15:35 Ответить
Кацапам карма прилетіла. Українці від війни тікали, яку ці падли так підтримували та думали, що їх це торкнеться. А зараз їх черга тікати від цієї війни, щоб не здохнути в Україні ці істоти розбіглися як таргани. Сподіваюсь, що казахи, киргизи, грузини та інші народи будуть їх так само принижувати та знущатися, як це робили з ними мАсквічі, коли ті їхали до них на заробітки.
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27.09.2022 16:33 Ответить
Та нехай сі їдуть, проблеми індіанців шерифа не ї"уть, добре то, що вони не опиняться на теренах України!
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27.09.2022 17:34 Ответить
" армія сіту, а де ділася попередня? Так і з тими буде, розсосуться по норах.
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27.09.2022 17:36 Ответить
Все це не так смішно. Кожного дня прибуває 10 тис. молодиків призивного віку, здорових бугаїв носіїв «руського миру». Впевнений, що ФСБ зброю вже приховало на території Грузії+російський контингент вже присутній.Всі чекають «час Ч». Що це як не повзуча окупація?
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27.09.2022 23:54 Ответить
 
 