После объявления мобилизации в Грузию каждый день прибывает около 10-11 тыс. россиян
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После объявления в России военной мобилизации в Грузию через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" ежедневно прибывает около 10-11 тысяч россиян (что вдвое больше обычного).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Гомелаури утверждает, что рост числа прибывающих из России россиян не превышает 40-45%. Он также призвал грузинскую оппозицию определиться с требованиями: нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам или впустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.
Ранее в этот день МВД Северной Осетии сообщило, что в России на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", через который россияне массово выезжают после объявления мобилизации, в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.
Ранее гражданам России, направлявшимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение приняли из-за огромной пробки машин, скопившихся в ожидании пересечения границы.
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Думають, що кацапи будуть в них гроші витрачати.
Будуть…
Але Грузії ті гроші боком вилізуть.
я бы на их месте вспомнила сейчас веселые времена, когда боржоми на раше запрещали и как то депортировали из раши всех грузин, кто под руку попался, включая того, что получил уже гражданство раши)))
и депортировала это стадо куда нибудь
Бо будуть вони автономією у складі абхазії!
і щось робити
а то раша воювала з Україною, а захопить Грузію
Диванні війська Лаптерейха почали вторгнення на суверенну теріторію Грузії!
Аграрії України висловлюють глибоке занепокоєння з цього приводу, бо де вони ще знайдуть стільки добрива для наступної посівної))
Бо судячи з новин з кацапії, все виглядає так ніби США нанесли по ним з десяток ядерних ударів, а країни НАТО вже окупували десь третину її європейської частини!
А може вони вирушили на війну до Грузії?
У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
А й справді куди ділися щури путлєра...це ж не 10 і не 20 тисяч ..мабуть поїхали у Ерітрею...на стажування...або в Беслане...тренуватися на дітях ..у школі...
корупція і кумовство це гідра яку тяжко знищити що у нас, що в Грузії, паРаша
це магніт для всіх політиків які ********** грощі по всьому світі, маєю надію це
вже не надовго.