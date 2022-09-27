Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуть на пункті пропуску у Північній Осетії на кордоні з Грузією, - МВС РФ

Російська влада ухвалила рішення дозволити піший перехід через кордон до Грузії на КПП "Верхній Ларс" у Північній Осетії.

Про це повідомили в регіональному відділі МВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Там пояснили, що приплив машин серйозно наростає.

"На КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", - додали в МВС.

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