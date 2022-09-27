Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуть на пункті пропуску у Північній Осетії на кордоні з Грузією, - МВС РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська влада ухвалила рішення дозволити піший перехід через кордон до Грузії на КПП "Верхній Ларс" у Північній Осетії.
Про це повідомили в регіональному відділі МВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".
Там пояснили, що приплив машин серйозно наростає.
"На КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", - додали в МВС.
Топ коментарі
+12 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар27.09.2022 10:26
+11 Nov
показати весь коментар27.09.2022 10:23
+10 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар27.09.2022 10:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
*************?
Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
Ещё раз поздравляю!
Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.