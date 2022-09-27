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війна (56107) Грузія (1418) МВС РФ (61) військкомат (371) мобілізація (1437)

Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуть на пункті пропуску у Північній Осетії на кордоні з Грузією, - МВС РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Російська влада ухвалила рішення дозволити піший перехід через кордон до Грузії на КПП "Верхній Ларс" у Північній Осетії.

Про це повідомили в регіональному відділі МВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

 Там пояснили, що приплив машин серйозно наростає.

"На КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", - додали в МВС. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Поздравляю, кацапы!
*************?
Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
Ещё раз поздравляю!
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27.09.2022 10:26
+11
ловить живцов
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27.09.2022 10:23
+10
Карма.
Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.
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27.09.2022 10:29
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ловить живцов
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27.09.2022 10:23 Відповісти
Це виходить, що штурмувати кордони Грузії не має потреби, бо там уже чекають з чорним мішком,автоматом 1945 року випуску і Камазом того ж року
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27.09.2022 10:24 Відповісти
ГАЗ-АА
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27.09.2022 10:34 Відповісти
Поздравляю, кацапы!
*************?
Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
Ещё раз поздравляю!
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27.09.2022 10:26 Відповісти
Карма.
Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.
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27.09.2022 10:29 Відповісти
-По азимуту ищи!(с)

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27.09.2022 10:39 Відповісти
Добрива для української землі збирають по всій рашці.
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27.09.2022 10:44 Відповісти
Все логічно: від мобільного військкомату до мобільного крематорію
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27.09.2022 10:44 Відповісти
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27.09.2022 10:46 Відповісти
Сподіваюся, що кацапи продовжують пишатися своїм кацапстаном і обожнювати свого вєлікого *****? Впевнена, що вони мають ще більше його возлюбіть! Це ж вільна та щаслива ​​кацапендія, не те, що, наприклад, хвашиська Україна або загнівающій Захід!
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27.09.2022 10:55 Відповісти
 
 