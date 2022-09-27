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Оккупанты планируют начать "мобилизацию" в Мариуполе с 10 октября, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе планируют приступить к "мобилизации" 10 октября.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольское Сопротивление обнародовало документы из оккупационной администрации относительно проведения мобилизационных мероприятий в Мариуполе. Речь идет о бронировании рабочих больницы скорой помощи в Мариуполе на время мобилизации. Исходя из текста документа, мобилизация в Мариуполе стартует 10 октября", - отметил он.

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Оккупанты планируют начать мобилизацию в Мариуполе с 10 октября, - Андрющенко 01
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Посмотрел росТВ, уверовал, ждал освобождения, дождался, получил паспорт, проголосовал, получил повестку, склеил ласты !
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27.09.2022 17:13 Ответить
А чому не сьогодні це всі їхні"чекали"
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27.09.2022 17:51 Ответить
 
 