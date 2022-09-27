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Окупанти планують розпочати "мобілізацію" в Маріуполі з 10 жовтня, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі планують розпочати "мобілізацію" 10 жовтня.

Про це поввідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольский Спротив оприлюднив документи з окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізаційних заходів в Маріуполі. Йдеться про бронювання робітників лікарні швидкої допомоги в Маріуполі на час мобілізації. Виходячи з тексту документу, мобілізація в Маріуполі стартує 10 жовтня", - зазначив він.

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Окупанти планують розпочати мобілізацію в Маріуполі з 10 жовтня, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Посмотрел росТВ, уверовал, ждал освобождения, дождался, получил паспорт, проголосовал, получил повестку, склеил ласты !
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27.09.2022 17:13 Відповісти
А чому не сьогодні це всі їхні"чекали"
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27.09.2022 17:51 Відповісти
 
 