Вблизи Львова построят современное стрельбище, - мэрия
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Власти Львова планируют построить возле города современное стрельбище.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач.
"Не просто хотим, а готовим соответствующие решения. Есть поддержка и желание спортивных федераций Львовщины", - написал Зубач.
Он разместил видео стрельбища из Франции, которое может стать львовским прототипом. На этом стрельбище оборудованы стенды для стрельбы с расстояния 10, 25, 50 и 300 метров, стенды с движущимися мишенями, а одновременно в одном тире смогут упражняться до 80 человек.
"Ближайшее ко Львову стрельбище такого уровня расположено в Хорватии, далее - во Франции. С таким "добрым" северным соседом надо иметь свое", - отметил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач.
Пожалуйста, подождите...
А не такі як під Києвом...
А мажорам з трьома стволами й академічними знаннями про тактику не комільфо стріляти десь в кар'єрах з плєбсом.
Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
Не потрібно "********", "стандарт НАТО" та іншої фігні.
Приїхав зі своєю зброєю, патронами та мішенями постріляв і поїхав.
Кому потрібна оренда зброї та інструктори: є Ібіси, Кажани, Сафарі, Куполи.
тільки не мвс, а платникі податків
А Андрійко не має, а хоче.
Наш Андрійко гірко плаче,
Втратив тир стрілецький на Курковій
Тихше Андрійочку, не плач.
"Зробим" тир ми в Чижикові
Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА. Об этом сообщают СМИ.