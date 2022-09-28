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Львов (4430) стрельба (3161)

Вблизи Львова построят современное стрельбище, - мэрия

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

львів

Власти Львова планируют построить возле города современное стрельбище.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

"Не просто хотим, а готовим соответствующие решения. Есть поддержка и желание спортивных федераций Львовщины", - написал Зубач.

Он разместил видео стрельбища из Франции, которое может стать львовским прототипом. На этом стрельбище оборудованы стенды для стрельбы с расстояния 10, 25, 50 и 300 метров, стенды с движущимися мишенями, а одновременно в одном тире смогут упражняться до 80 человек.

"Ближайшее ко Львову стрельбище такого уровня расположено в Хорватии, далее - во Франции. С таким "добрым" северным соседом надо иметь свое", - отметил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач.

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Топ комментарии
+17
Ду-у-уже вчасно! Зараз почнуть "співать" про "стратегічну необхідність"! А побудують - ні одного "вояки" там не буде Бо почнуть брать плату за користування І військові продовжать користуваться власними звичайними стрільбищами (Просто хтось на "патріотичній хвилі" вирішив бюджет міста "надкусить")
Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
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28.09.2022 20:04
+16
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin

Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
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28.09.2022 20:06
+10
А ******* мішені - касапи, там будуть??
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28.09.2022 19:52
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А ******* мішені - касапи, там будуть??
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28.09.2022 19:52 Ответить
Головне, щоб ціни були адекватні.
А не такі як під Києвом...
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28.09.2022 19:55 Ответить
Це потрібно в кожшій області, особисто знаю багатьох які мають зброю. І ці люди з радістю щотижня ходили б на стрілбише. А не ховались по карерам щоб постріляти.
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28.09.2022 19:55 Ответить
Чел выше правильно написал-цены должны быть адекватные,а не пол-зарплаты за час стрельбы
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28.09.2022 20:08 Ответить
і взльотную полосу патрони з антарктиди вазіть..
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28.09.2022 19:56 Ответить
надіюсь за гроші міська фрідмана...
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28.09.2022 19:58 Ответить
Можно нанять вместо падающих мишеней лугандонских мобиков,на обмен из все равно не возьмут.
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28.09.2022 19:57 Ответить
Мішень "біжучий кабан" перейменують на "обісраний касаб"
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28.09.2022 19:58 Ответить
Краще - біля кремля...
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28.09.2022 19:59 Ответить
Авжеж.Львівський бюджет лопається від надлишку грошей.
А мажорам з трьома стволами й академічними знаннями про тактику не комільфо стріляти десь в кар'єрах з плєбсом.
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28.09.2022 20:01 Ответить
садовий москалів обжерся...
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28.09.2022 20:04 Ответить
Ду-у-уже вчасно! Зараз почнуть "співать" про "стратегічну необхідність"! А побудують - ні одного "вояки" там не буде Бо почнуть брать плату за користування І військові продовжать користуваться власними звичайними стрільбищами (Просто хтось на "патріотичній хвилі" вирішив бюджет міста "надкусить")
Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
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28.09.2022 20:04 Ответить
Якби без дебільної показухи, просто виділили земельні ділянки, та організували під кожним містом декілька відкритих стрільбищ, це було б непогано.
Не потрібно "********", "стандарт НАТО" та іншої фігні.
Приїхав зі своєю зброєю, патронами та мішенями постріляв і поїхав.
Кому потрібна оренда зброї та інструктори: є Ібіси, Кажани, Сафарі, Куполи.
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28.09.2022 20:37 Ответить
а навіщо військовим стрільбище на 10, 25, 50 метрів? Та й на 300 дуже мало, на 700 хоча б, а ще краще 1000+
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28.09.2022 20:51 Ответить
поліціянтам та нацгвардам - а МВС їм тир оплачуватиме
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28.09.2022 21:12 Ответить
теж там подумав
тільки не мвс, а платникі податків
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28.09.2022 21:14 Ответить
МВС мають своє стрільбище
А Андрійко не має, а хоче.

Наш Андрійко гірко плаче,
Втратив тир стрілецький на Курковій
Тихше Андрійочку, не плач.
"Зробим" тир ми в Чижикові
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28.09.2022 21:46 Ответить
А тобі відоме таке поняття - "зачистка траншей"? Виникло у І Світову Навіть спеціальні "штурмові групи були Озброєння - пістолети, гранати, ножі та навіть булави! А у Другу Світову з"явилось поняття "бій у житловій забудові" Саме там і потрібне вміння стрілять на близькій відстані Однак, даю гарантію, що ТАКЕ на тому полігоні буде відсутнє Бо там треба бігать і стрибать між камінням у пилюці А ті "пузані грошовиті" та "мокрощьолки" на шпильках, що туди їздить будуть, подібного не *******!
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29.09.2022 05:11 Ответить
Вже сміттєпереробний завод "побудували", буржуйок накупили, Землю під стрільбище виділили, на черзі- кожному ружжо або гаківницю в квартиру.
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28.09.2022 21:35 Ответить
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin

Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
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28.09.2022 20:06 Ответить
БУ ГА ГА , дело.....трубаааа, трубочка
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28.09.2022 20:09 Ответить
Пентагон объявил о выделении Украине нового транша «военной помощи» на $1,1 млрд, - пишут СМИ

В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА. Об этом сообщают СМИ.
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28.09.2022 20:13 Ответить
Мають бути хоча б в кожному обласному центрі.
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28.09.2022 21:00 Ответить
тупий піар ( як завжди) від садового
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28.09.2022 22:08 Ответить
а знаменитое стрельбище СКА на котором олимпиаду проводили, шо уже раздерибанили?
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28.09.2022 22:33 Ответить
Де львівські автобуси? А телевізори? А засоби зв"язку? А сміттєпереробний завод? І т.д. і т.п. Львівська влада така безпорадна, що тільки базікать уміє.
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28.09.2022 22:37 Ответить
Ну, чого тільки базікать? Пиляти вони добре вміють. Власне, більше їм чогось вміти й не потрібно.
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28.09.2022 23:13 Ответить
Сміттєпереробний тир )))
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28.09.2022 23:12 Ответить
Хіба начасі? Нема куди гроші всерти? Шо за куйня відбувається??
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29.09.2022 05:22 Ответить
 
 