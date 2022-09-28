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Львів (2079) стрілянина (1678)

Поблизу Львова побудують сучасне стрільбище, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

львів

Влада Львова планує побудувати біля міста сучасне стрільбище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

"Не просто хочемо, а готуємо відповідні рішення. Маємо підтримку і бажання спортивних федерацій Львівщини", – написав Зубач.

Він розмістив відео стрільбища із Франції, яке може стати прототипом львівського. На цьому стрільбищі обладнано стенди для стрільби з відстані 10, 25, 50 і 300 метрів, стенди з рухомими мішенями, а одночасно в одному тирі зможуть вправлятися до 80 осіб.

"Найближче до Львова стрільбище такого рівня розташоване у Хорватії, далі – у Франції. З таким "добрим" північним сусідом треба мати своє", - наголосив заступник міського голови Львова Любомир Зубач

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Ду-у-уже вчасно! Зараз почнуть "співать" про "стратегічну необхідність"! А побудують - ні одного "вояки" там не буде Бо почнуть брать плату за користування І військові продовжать користуваться власними звичайними стрільбищами (Просто хтось на "патріотичній хвилі" вирішив бюджет міста "надкусить")
Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
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28.09.2022 20:04
+16
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin

Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
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28.09.2022 20:06
+10
А ******* мішені - касапи, там будуть??
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28.09.2022 19:52
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А ******* мішені - касапи, там будуть??
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28.09.2022 19:52 Відповісти
Головне, щоб ціни були адекватні.
А не такі як під Києвом...
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28.09.2022 19:55 Відповісти
Це потрібно в кожшій області, особисто знаю багатьох які мають зброю. І ці люди з радістю щотижня ходили б на стрілбише. А не ховались по карерам щоб постріляти.
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28.09.2022 19:55 Відповісти
Чел выше правильно написал-цены должны быть адекватные,а не пол-зарплаты за час стрельбы
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28.09.2022 20:08 Відповісти
і взльотную полосу патрони з антарктиди вазіть..
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28.09.2022 19:56 Відповісти
надіюсь за гроші міська фрідмана...
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28.09.2022 19:58 Відповісти
Можно нанять вместо падающих мишеней лугандонских мобиков,на обмен из все равно не возьмут.
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28.09.2022 19:57 Відповісти
Мішень "біжучий кабан" перейменують на "обісраний касаб"
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28.09.2022 19:58 Відповісти
Краще - біля кремля...
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28.09.2022 19:59 Відповісти
Авжеж.Львівський бюджет лопається від надлишку грошей.
А мажорам з трьома стволами й академічними знаннями про тактику не комільфо стріляти десь в кар'єрах з плєбсом.
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28.09.2022 20:01 Відповісти
садовий москалів обжерся...
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28.09.2022 20:04 Відповісти
Ду-у-уже вчасно! Зараз почнуть "співать" про "стратегічну необхідність"! А побудують - ні одного "вояки" там не буде Бо почнуть брать плату за користування І військові продовжать користуваться власними звичайними стрільбищами (Просто хтось на "патріотичній хвилі" вирішив бюджет міста "надкусить")
Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
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28.09.2022 20:04 Відповісти
Якби без дебільної показухи, просто виділили земельні ділянки, та організували під кожним містом декілька відкритих стрільбищ, це було б непогано.
Не потрібно "********", "стандарт НАТО" та іншої фігні.
Приїхав зі своєю зброєю, патронами та мішенями постріляв і поїхав.
Кому потрібна оренда зброї та інструктори: є Ібіси, Кажани, Сафарі, Куполи.
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28.09.2022 20:37 Відповісти
а навіщо військовим стрільбище на 10, 25, 50 метрів? Та й на 300 дуже мало, на 700 хоча б, а ще краще 1000+
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28.09.2022 20:51 Відповісти
поліціянтам та нацгвардам - а МВС їм тир оплачуватиме
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28.09.2022 21:12 Відповісти
теж там подумав
тільки не мвс, а платникі податків
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28.09.2022 21:14 Відповісти
МВС мають своє стрільбище
А Андрійко не має, а хоче.

Наш Андрійко гірко плаче,
Втратив тир стрілецький на Курковій
Тихше Андрійочку, не плач.
"Зробим" тир ми в Чижикові
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28.09.2022 21:46 Відповісти
А тобі відоме таке поняття - "зачистка траншей"? Виникло у І Світову Навіть спеціальні "штурмові групи були Озброєння - пістолети, гранати, ножі та навіть булави! А у Другу Світову з"явилось поняття "бій у житловій забудові" Саме там і потрібне вміння стрілять на близькій відстані Однак, даю гарантію, що ТАКЕ на тому полігоні буде відсутнє Бо там треба бігать і стрибать між камінням у пилюці А ті "пузані грошовиті" та "мокрощьолки" на шпильках, що туди їздить будуть, подібного не *******!
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29.09.2022 05:11 Відповісти
Вже сміттєпереробний завод "побудували", буржуйок накупили, Землю під стрільбище виділили, на черзі- кожному ружжо або гаківницю в квартиру.
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28.09.2022 21:35 Відповісти
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin

Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
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28.09.2022 20:06 Відповісти
БУ ГА ГА , дело.....трубаааа, трубочка
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28.09.2022 20:09 Відповісти
Пентагон объявил о выделении Украине нового транша «военной помощи» на $1,1 млрд, - пишут СМИ

В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА. Об этом сообщают СМИ.
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28.09.2022 20:13 Відповісти
Мають бути хоча б в кожному обласному центрі.
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28.09.2022 21:00 Відповісти
тупий піар ( як завжди) від садового
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28.09.2022 22:08 Відповісти
а знаменитое стрельбище СКА на котором олимпиаду проводили, шо уже раздерибанили?
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28.09.2022 22:33 Відповісти
Де львівські автобуси? А телевізори? А засоби зв"язку? А сміттєпереробний завод? І т.д. і т.п. Львівська влада така безпорадна, що тільки базікать уміє.
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28.09.2022 22:37 Відповісти
Ну, чого тільки базікать? Пиляти вони добре вміють. Власне, більше їм чогось вміти й не потрібно.
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28.09.2022 23:13 Відповісти
Сміттєпереробний тир )))
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28.09.2022 23:12 Відповісти
Хіба начасі? Нема куди гроші всерти? Шо за куйня відбувається??
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29.09.2022 05:22 Відповісти
 
 