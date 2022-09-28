Поблизу Львова побудують сучасне стрільбище, - мерія
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Влада Львова планує побудувати біля міста сучасне стрільбище.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.
"Не просто хочемо, а готуємо відповідні рішення. Маємо підтримку і бажання спортивних федерацій Львівщини", – написав Зубач.
Він розмістив відео стрільбища із Франції, яке може стати прототипом львівського. На цьому стрільбищі обладнано стенди для стрільби з відстані 10, 25, 50 і 300 метрів, стенди з рухомими мішенями, а одночасно в одному тирі зможуть вправлятися до 80 осіб.
"Найближче до Львова стрільбище такого рівня розташоване у Хорватії, далі – у Франції. З таким "добрим" північним сусідом треба мати своє", - наголосив заступник міського голови Львова Любомир Зубач
Будь ласка, зачекайте...
А не такі як під Києвом...
А мажорам з трьома стволами й академічними знаннями про тактику не комільфо стріляти десь в кар'єрах з плєбсом.
Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
Не потрібно "********", "стандарт НАТО" та іншої фігні.
Приїхав зі своєю зброєю, патронами та мішенями постріляв і поїхав.
Кому потрібна оренда зброї та інструктори: є Ібіси, Кажани, Сафарі, Куполи.
тільки не мвс, а платникі податків
А Андрійко не має, а хоче.
Наш Андрійко гірко плаче,
Втратив тир стрілецький на Курковій
Тихше Андрійочку, не плач.
"Зробим" тир ми в Чижикові
Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА. Об этом сообщают СМИ.