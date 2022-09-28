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Вилкул Александр (465) Кривой Рог (1126) обстрел (20085)

Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривой,рог

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул обнародовал информацию о ракетном ударе по городу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вилкул написал в телеграме.

"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - отметил он.

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28.09.2022 21:23 Ответить
Да чтож за хрень...
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28.09.2022 21:26 Ответить
Може я буду циніком, коли спитаю: а батьки найвеличнішого повернулися додому? Стану ще більшим циніком, коли спитаю: а чи вистачає пенсії мами Ріми та батька-професора на проживання "у вигнанні"? У стадії мега-циніка спитаю: "батальйон Монако" чи бородата бабця допомагає?

Бо своїх батьків я навіть з Києва вивезти не зміг вже після (а не за 1,5 тижні ДО) вторгнення...
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28.09.2022 21:27 Ответить
и в то же время наше ПВО сбило над Днепром и Запорожьем по 2 ракеты...
(может то остатки ракет Кр рогу достались???) или таки... пропущенные долетели...
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28.09.2022 21:30 Ответить
таки нет! Великой Костромке досталось ... люди не пострадали... перебило электро/линию...
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28.09.2022 21:34 Ответить
Врятли можно весь КР прикрыть, он же пипец какой длинный.
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28.09.2022 21:35 Ответить
даже анекдот есть современный - русня в ступоре...как можно взять в кольцо Кр.Р ? ))
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28.09.2022 21:40 Ответить
******!
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28.09.2022 21:33 Ответить
И давно Вилкул стал щирим героем?
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28.09.2022 22:50 Ответить
Вілкулоїд, опзжшна тварина, зміни пластинку, щелкунчик їбаний! Відлізь вже від корита Кривого!
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29.09.2022 06:46 Ответить
 
 