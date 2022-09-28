Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, - Вилкул

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул обнародовал информацию о ракетном ударе по городу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вилкул написал в телеграме.

"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - отметил он.

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