Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, - Вилкул
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Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул обнародовал информацию о ракетном ударе по городу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вилкул написал в телеграме.
"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - отметил он.
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Пожалуйста, подождите...
Бо своїх батьків я навіть з Києва вивезти не зміг вже після (а не за 1,5 тижні ДО) вторгнення...
(может то остатки ракет Кр рогу достались???) или таки... пропущенные долетели...