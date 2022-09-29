Рашисти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, - Вілкул

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив інформацію про ракетний удар по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вілкул написав у телеграмі.

"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - зазначив він.

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