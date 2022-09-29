Рашисти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, - Вілкул
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив інформацію про ракетний удар по місту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вілкул написав у телеграмі.
"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - зазначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бо своїх батьків я навіть з Києва вивезти не зміг вже після (а не за 1,5 тижні ДО) вторгнення...
(может то остатки ракет Кр рогу достались???) или таки... пропущенные долетели...