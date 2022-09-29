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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (809) обстріл (20960)

Рашисти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривой,рог

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив інформацію про ракетний удар по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вілкул написав у телеграмі. 

"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силами ППО знищено три крилаті ракети Х-59, випущених по Одещині і Кривому Рогу, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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28.09.2022 21:23 Відповісти
Да чтож за хрень...
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28.09.2022 21:26 Відповісти
Може я буду циніком, коли спитаю: а батьки найвеличнішого повернулися додому? Стану ще більшим циніком, коли спитаю: а чи вистачає пенсії мами Ріми та батька-професора на проживання "у вигнанні"? У стадії мега-циніка спитаю: "батальйон Монако" чи бородата бабця допомагає?

Бо своїх батьків я навіть з Києва вивезти не зміг вже після (а не за 1,5 тижні ДО) вторгнення...
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28.09.2022 21:27 Відповісти
и в то же время наше ПВО сбило над Днепром и Запорожьем по 2 ракеты...
(может то остатки ракет Кр рогу достались???) или таки... пропущенные долетели...
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28.09.2022 21:30 Відповісти
таки нет! Великой Костромке досталось ... люди не пострадали... перебило электро/линию...
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28.09.2022 21:34 Відповісти
Врятли можно весь КР прикрыть, он же пипец какой длинный.
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28.09.2022 21:35 Відповісти
даже анекдот есть современный - русня в ступоре...как можно взять в кольцо Кр.Р ? ))
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28.09.2022 21:40 Відповісти
******!
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28.09.2022 21:33 Відповісти
И давно Вилкул стал щирим героем?
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28.09.2022 22:50 Відповісти
Вілкулоїд, опзжшна тварина, зміни пластинку, щелкунчик їбаний! Відлізь вже від корита Кривого!
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29.09.2022 06:46 Відповісти
 
 