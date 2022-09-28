Угроза тактического ядерного удара по Украине повысилась, но все еще маловероятна, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В США считают, что вероятность применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии РФ. Однако такой вариант все еще остается маловероятным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно многим источникам издания, угроза применения тактического ядерного оружия, безусловно, повысилась. При этом отмечается, что общая оценка ситуации не изменилась, и пока нет никаких признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие в ближайшее время.
Несколько чиновников по обороне США, которые также заявили, что не видят признаков того, что РФ перемещает ядерное оружие, заявили, что они верят в возможность США обнаружить движение даже небольших тактических боеголовок.
Также отмечается, что общая оценка правительства США в том, что угроза выше, чем раньше, основывается прежде всего на риторике Путина и анализе его мышления на фоне потерь России в Украине, а не на любых твердых данных о том, что РФ серьезнее взвешивает ядерный вариант.
Пожалуйста, подождите...
Захист йодидом калію працює наступним чином. Діло в тому, що під час атомного вибуху утворюється значна кількість радіоактивного йоду. Для того, щоб ваша щитовидна залоза не споживала радіоактивний йод, можна утворити надлишок йоду в організмі, шляхом вживання йодиду калію. Тоді ваша щитовидна залоза буде вживати переважно не радіоактивний йод.
Вживати препарат потрібно безпосередньо після атомного вибуху, і лише на територіях, на яких відбуваються радіоактивні опади. Чітко за встановленим графіком. Всього лише кілька разів.
Але якщо дуже страшно, то після вибуху будь-де можете випити одну таблетку. Не зашкодить. І заспокоїть.
Використовуйте дозиметри для з'ясування реальної ситуації. Рівень 60 мкР/год (0.6 мкЗв/год) (п'ятикратне перевищення природнього фону) є абсолютно придатним для постійного проживання.
І ніхто ж не може ніц зробити....
укр. ГТС же не взорвал....
> ...подрыв северного потока. На такое пуйло мог пойти только в разе, если знал, что он больше будет не нужен
Взагалі-то є чисто економічна версія йих терактів.
За недопоставку газу пуйлу доведеться платити Заходу неустойку, якщо тільки не станеться форс-мажорна ситуація. І от вона... сталася.
Тобто США має один голос, а Україна 2?
Це ж не ліга чемпіонів УЄФА, де від країни може бути більш ніж одна команда.
1945 року УРСР стала однією зі співзасновниць Організації Об'єднаних Націй (ООН), як республіка формально конфедеративної держави, разом з БРСР та РРФСР. ...там ще докопаюсь