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Украина готова увеличить экспорт, - Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина готова увеличить экспорт агропродукции, потому предложила ООН расширить "зерновое соглашение".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсудил реализацию экспортной зерновой инициативы.

"Согласились в том, что инициативу нужно не только сохранить и защитить от любых попыток ее сорвать, но и расширить. Украина готова значительно увеличить экспорт нашей агропродукции нуждающимся странам", - сказал президент.

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Топ комментарии
+10
Відчуваю, що потрібно запасатися борошном на зиму...
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29.09.2022 02:13
+8
Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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29.09.2022 04:51
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То есть продавать что то по охеренным ценам, это очень хорошо для покупателя?
Может не всем понятно,что этим местные производители с зарплатой в 5 000 Долларов разорятся?
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29.09.2022 01:25 Ответить
Ну справедливости ради, о торговле думать надо. Война это ни разу не бесплатно, к тому же никто не отменял всякие там пенсии, социальные выплаты и т.д. - на это тоже деньги нужны. Просто же не только еду вывозить
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29.09.2022 19:04 Ответить
Відчуваю, що потрібно запасатися борошном на зиму...
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29.09.2022 02:13 Ответить
Краще пізно дійшло дійшло, ніж ніколи.
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29.09.2022 06:01 Ответить
Якщо сини заповіту вивозять їжу з України значить треба робити стратегічні запаси. Скоро їжа стане дорожче золота.
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29.09.2022 03:30 Ответить
Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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29.09.2022 04:51 Ответить
Бизнес есть бизнес ничего личного!
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29.09.2022 05:58 Ответить
Це вже торгівля на крові, чи ще ні?. Що ще має статись,щоб люди нарешті прозріли? Зелена пліснява почула безкарність і розповзається повсюди...і зробити нічого, "бо не на часі"
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29.09.2022 06:21 Ответить
Почему на крови, если продукция везётся в Европу, например? Или как вы себе представляете - перестать торговать вообще? И что тогда будет?
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29.09.2022 19:05 Ответить
Зеля зніме усі санкції ЄС та США з Московіі.
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29.09.2022 06:52 Ответить
Якби місцеві ненависники зелених читали новини, то знали би, що цьогорічний врожай зернових-вдвічі більший внутрішнього споживання України. А в нас ще повно минулорічних запасів. Нехай зерно згниє, лишні гроші бюджету України не потрібні ?
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29.09.2022 07:03 Ответить
якби ти думало головою, а не своїм шершавим язиком тио ***** б не ******* про вдвічі більший урожай,який в раптом в півтора раза менший,а не більший,і так чому твоя ******* наживається на війні,так воно скавуліло Порошенку,хто тепер барига га *******?
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29.09.2022 12:21 Ответить
Порти треба відкривати всі і вивозити більше товарів для торгівлі, а не тільки зерно. Бо інакше всі аграрії та решта підприємців залишаться без грошей і що вони далі будуть робити. Держава не в змозі всім дати гроші на наступну посівну, а без неї в нас не виросте нічого не для внутрішнього ринку ні для зовнішнього...
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29.09.2022 10:33 Ответить
Почему президент не поднимает вопрос расширения экспорта? например начать вывозить руду, металл, удобрения, завозить в страну стройматериалы. Сейчас их дефицит в стране, а импорт повышает курс, ведет к удорожанию строительства
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29.09.2022 15:31 Ответить
Не, ну мы что теперь, только зерно будем вывозить? А всё остальное пусть загибается? Нам же даже кредиты нечем отдавать будет. У нас вся промка задыхается без помощи. То жалуемся, что у нас сырьевой экспорт, то прямо поддерживаем его
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29.09.2022 19:02 Ответить
 
 