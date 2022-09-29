Украина готова увеличить экспорт, - Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"

Украина готова увеличить экспорт агропродукции, потому предложила ООН расширить "зерновое соглашение".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсудил реализацию экспортной зерновой инициативы.

"Согласились в том, что инициативу нужно не только сохранить и защитить от любых попыток ее сорвать, но и расширить. Украина готова значительно увеличить экспорт нашей агропродукции нуждающимся странам", - сказал президент.

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