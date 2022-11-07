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Україна готова збільшити експорт, - Зеленський запропонував ООН розширити "зернову угоду"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна готова збільшити експорт агропродукції, тому запропонувала ООН розширити "зернову угоду".

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, зокрема, обговорив реалізацію експортної зернової ініціативи.

"Погодилися в тому, що ініціативу треба не лише зберегти і захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують", - сказав президент.

Також читайте: Чотири судна з українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Відчуваю, що потрібно запасатися борошном на зиму...
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29.09.2022 02:13
+8
Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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29.09.2022 04:51
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То есть продавать что то по охеренным ценам, это очень хорошо для покупателя?
Может не всем понятно,что этим местные производители с зарплатой в 5 000 Долларов разорятся?
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29.09.2022 01:25 Відповісти
Ну справедливости ради, о торговле думать надо. Война это ни разу не бесплатно, к тому же никто не отменял всякие там пенсии, социальные выплаты и т.д. - на это тоже деньги нужны. Просто же не только еду вывозить
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29.09.2022 19:04 Відповісти
Відчуваю, що потрібно запасатися борошном на зиму...
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29.09.2022 02:13 Відповісти
Краще пізно дійшло дійшло, ніж ніколи.
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29.09.2022 06:01 Відповісти
Якщо сини заповіту вивозять їжу з України значить треба робити стратегічні запаси. Скоро їжа стане дорожче золота.
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29.09.2022 03:30 Відповісти
Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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29.09.2022 04:51 Відповісти
Бизнес есть бизнес ничего личного!
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29.09.2022 05:58 Відповісти
Це вже торгівля на крові, чи ще ні?. Що ще має статись,щоб люди нарешті прозріли? Зелена пліснява почула безкарність і розповзається повсюди...і зробити нічого, "бо не на часі"
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29.09.2022 06:21 Відповісти
Почему на крови, если продукция везётся в Европу, например? Или как вы себе представляете - перестать торговать вообще? И что тогда будет?
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29.09.2022 19:05 Відповісти
Зеля зніме усі санкції ЄС та США з Московіі.
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29.09.2022 06:52 Відповісти
Якби місцеві ненависники зелених читали новини, то знали би, що цьогорічний врожай зернових-вдвічі більший внутрішнього споживання України. А в нас ще повно минулорічних запасів. Нехай зерно згниє, лишні гроші бюджету України не потрібні ?
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29.09.2022 07:03 Відповісти
якби ти думало головою, а не своїм шершавим язиком тио ***** б не ******* про вдвічі більший урожай,який в раптом в півтора раза менший,а не більший,і так чому твоя ******* наживається на війні,так воно скавуліло Порошенку,хто тепер барига га *******?
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29.09.2022 12:21 Відповісти
Порти треба відкривати всі і вивозити більше товарів для торгівлі, а не тільки зерно. Бо інакше всі аграрії та решта підприємців залишаться без грошей і що вони далі будуть робити. Держава не в змозі всім дати гроші на наступну посівну, а без неї в нас не виросте нічого не для внутрішнього ринку ні для зовнішнього...
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29.09.2022 10:33 Відповісти
Почему президент не поднимает вопрос расширения экспорта? например начать вывозить руду, металл, удобрения, завозить в страну стройматериалы. Сейчас их дефицит в стране, а импорт повышает курс, ведет к удорожанию строительства
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29.09.2022 15:31 Відповісти
Не, ну мы что теперь, только зерно будем вывозить? А всё остальное пусть загибается? Нам же даже кредиты нечем отдавать будет. У нас вся промка задыхается без помощи. То жалуемся, что у нас сырьевой экспорт, то прямо поддерживаем его
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29.09.2022 19:02 Відповісти
 
 