За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении

Он отметил: "Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены: 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника.

За храбрые и результативные действия при освобождении из-под оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий.

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