За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 украинских воинов
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении
Он отметил: "Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены: 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника.
За храбрые и результативные действия при освобождении из-под оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий.
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https://www.youtube.com/watch?v=VfSYyXQ0iLA&list=RDVfSYyXQ0iLA&
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