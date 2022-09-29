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Зеленский (16498) награда (1672)

За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 украинских воинов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении

Он отметил: "Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены: 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника.

За храбрые и результативные действия при освобождении из-под оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий.

Смотрите: Зеленский - россиянам: "Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю". ВИДЕО
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https://www.volynnews.com/files/news/2014/10-10/132729/10702145_10152329533571507_4160204395000687758_n.jpg
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29.09.2022 02:24 Ответить
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29.09.2022 02:42 Ответить
Україна понад усе!
https://www.youtube.com/watch?v=VfSYyXQ0iLA&list=RDVfSYyXQ0iLA&

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29.09.2022 02:46 Ответить
Про яке визволення йде мова, якщо Харків постійно ********?
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29.09.2022 04:36 Ответить
Як це про яке ? В тексті ж написано-''.. з під окупації районів Харківської області". Це значить, що орків фізично витурили звідти і вони не тероризують, не граблять, не насилують місцеве населення та не проводять там псевдореферендуми.
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29.09.2022 06:52 Ответить
За то ракеты летят каждый день,убивая наших детей!шмаркля! Хватит наркоманить!где ПВО для Харькова???
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29.09.2022 12:36 Ответить
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29.09.2022 04:55 Ответить
Шмаркля,на бутылку!у тебя киностудии в РФ!?судить как предателя!
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29.09.2022 12:38 Ответить
а заразом і квартальску шоблу
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29.09.2022 05:53 Ответить
А всі решта що робили ? Не визволяли ?
Якісь дивні ініціативи
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29.09.2022 07:54 Ответить
 
 